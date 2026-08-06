«Окно в Европу-2026»: дискуссия «Питчинги, лаборатории и прочие интенсивы»

Дискуссию «Питчинги, лаборатории и прочие интенсивы. Актуальные форматы разработки и презентации проектов» открыл программный директор фестиваля Андрей Апостолов, который отметил, что «Окно в Европу» после нескольких лет перерыва вновь делает ставку на деловую составляющую. Модератором встречи стала журналист Сусанна Альперина.

Представив участников, она предложила своему коллеге, ведущему питчингов Фонда кино и Министерства культуры Ивану Кудрявцеву порассуждать о том, каким может быть «питчинг мечты».

По словам Кудрявцева, развитие профильного образования уже приносит свои плоды. Сегодня все чаще можно наблюдать ситуацию, когда презентации дебютантов выглядят убедительнее выступлений признанных мастеров. Спикер также вызвался развенчать два главных мифа, мешающих успешному питчингу: представление о его судьбоносности и убеждение, что к нему не нужно специально готовиться. «Питч – это способ заглянуть в зеркало всем своим проектам», – отметил Кудрявцев. По его мнению, судьба фильма не определяется исключительно выступлением перед экспертами, однако подготовка к презентации необходима. Честный взгляд на собственный проект, скорее всего, окажется болезненным для автора, но именно он позволит увидеть слабые места и понять, в каком направлении двигаться дальше.

Еще одним заметным трендом Кудрявцев назвал создание специального контента для питчингов – тизеров, снятых исключительно для презентации проекта и отражающих его визуальный стиль, предполагаемый уровень исполнения и актерские образы. В качестве примера он вспомнил фильм ФРАУ, который, по его словам, победил на питчинге во многом благодаря убедительной презентации Юры Борисова, хотя впоследствии актер в картине не снимался. Говоря об идеальном выступлении, спикер также привел в пример презентацию фильма ЛЕРМОНТОВ Павла Лунгина, отметив ее четкость, точно подобранный визуальный ряд и слова-маркеры, передающие суть проекта.

Исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев обратил внимание, что питчинги особенно важны при распределении государственных средств, поскольку обеспечивают прозрачность процесса и общественную ответственность. При этом специалистам самого фонда, по его словам, подобная форма защиты уже не требуется. Он напомнил, что питчинги появились лишь в 2013 году, хотя сегодня воспринимаются как неотъемлемая часть индустрии. Отдельно эксперт затронул проблему неумелого использования искусственного интеллекта, который зачастую делает презентации дешевле с точки зрения их восприятия.

Затем к разговору об эволюции питчингов присоединился Дмитрий Якунин. Как руководитель Питчинга дебютантов он напомнил, что до 15 августа продолжается прием заявок на IV Санкт-Петербургский питчинг дебютантов, и посоветовал участникам готовить оригинальный презентационный материал без использования генеративного ИИ. В качестве примеров успешной работы этой площадки Якунин привел проекты СВОЯ В ДОСКУ и СЕМЬ ДНЕЙ СЧАСТЬЯ, которые в свое время получили поддержку после удачно проведенной защиты, а сегодня входят в программу нынешнего фестиваля. Спикер также подчеркнул важность тренингов по подготовке презентаций и поделился впечатлениями от знакомства с документальным проектом КАЛИНА КРАСНАЯ, команда которого представила свою работу в Кемерово в формате театрализованного представления.

Иван Кудрявцев согласился с коллегами в оценке рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта. По его мнению, такие презентации хуже запоминаются. Он рассказал об упражнении «Сухой остаток», которое предлагает через полчаса после выступления своими словами пересказать его содержание. Такой прием позволяет понять, сумел ли автор донести до аудитории именно то, что хотел.

Генеральный директор АНО «Автор» Алеся Волкова призвала участников всегда понимать, перед какой аудиторией они выступают. По ее словам, на крупных государственных питчингах необходимо делать акцент на финансовой модели проекта, тогда как на индустриальных площадках важно четко формулировать, что именно автор продает и кому. Вместе с тем, как специалист, работающий преимущественно на стадии сценарной разработки, Волкова встала на защиту искусственного интеллекта, отметив, что на этом этапе его использование становится практически неизбежным.

Руководитель редакторской мастерской Школы «Сеанс» Александра Васнецова отметила, что сам процесс подготовки к питчингу помогает авторам существенно развивать свои проекты. К финалу история зачастую заметно отличается от той, что представлялась на первых презентациях. По ее мнению, создателям важно понять, почему они хотят снять именно этот фильм, сформулировать его концепцию и научиться создавать образ будущей картины даже при минимальном бюджете или вовсе без него.

Практически все участники дискуссии сошлись во мнении, что перед любой презентацией автору необходимо самостоятельно ответить на самые неудобные вопросы – особенно на те, которые никто из экспертов не решится задать вслух.

Полина Ильина рассказала об особенностях работы Киноинститута НИУ ВШЭ, где будущие кинематографисты обучаются по голливудской модели и получают специализацию ближе к завершению обучения на основе распределения, проводимого преподавателями. В институте действует система своеобразного «спиддейтинга», позволяющая студентам в неформальной атмосфере представить себя и свои проекты потенциально заинтересованным профессионалам индустрии. По словам Ильиной, в концепции института питчинг не является кульминацией жизни проекта. Преподаватели помогают студентам с первыми профессиональными контактами, отправкой материалов, переговорами и оформлением договоров. По ее мнению, 70% успеха проекта составляет именно сопровождение и его дальнейшая доработка после презентации. В конце мая институт представил 21 проект, из которых 11 уже находятся на стадии переговоров, а еще три – на этапе подписания договоров.

Подводя итоги встречи, Александра Васнецова вспомнила первые питчинги на кинофестивале «Кинотавр» и призвала авторов внимательно изучать тех, кому они собираются презентовать свои проекты. Дмитрий Якунин напомнил, что эксперты также серьезно готовятся к питчингам, заранее читая сценарии, и в этом контексте упомянул проект ДЕВОЧКИ УЧАТСЯ БРИТЬСЯ, который выйдет 24 сентября. Иван Кудрявцев предложил участникам индустриальных мероприятий использовать любую возможность для проверки своих идей: отвечая на привычный вопрос «Как дела?», рассказывать не о себе, а о проектах, тестируя их концепции на живых слушателях и создавая тем самым первую «инъекцию интереса».

Завершил дискуссию Антон Малышев, который поделился первым опытом участия в питчинге уже по другую сторону процесса – во время презентации проекта ЛЕРМОНТОВ. По его словам, главный вывод оказался прост: питчинг всегда бодрит.

06.08.2026 Автор: Ольга Куликова