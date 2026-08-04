Обзор новинок проката на уикенде 6-9 августа

В наступающий уикенд внимание семейной аудитории разделят два мощных отечественных релиза. ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK) – спин-офф популярной в стране фэнтези-франшизы и следующий после ХОЛОПА 3 блокбастер, призванный сформировать привычку у российской аудитории смотреть высокобюджетное кино и в теплое время года. Как рынок убедился на примере ленты новогодней киносерии Клима Шипенко, в летний период не приходится рассчитывать на праздничный буст. Решающим фактором в кассовой судьбе фильма станет эффективность его работы в длину, на что, в свою очередь, повлияют качество «сарафана» и росписи. Ориентирами по сборам для новинки могут служить ГОРЫНЫЧ (341 млн рублей и 887 тысячи зрителей на старте) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ (222 млн рублей и 626 тысяч зрителей за первый уикенд).

Сказанное выше справедливо и в отношении ленты СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (VLG). Впрочем, оценить потенциал картины, соединяющей в себе 2D-анимацию и классический лайв-экшн, еще более затруднительно. Отечественная публика обычно принимает подобные картины настороженно, о чем напоминают цифры МАЛЫШАРИКОВ. Но мощный анимационный бренд не оставит новинку без внимания самого юного зрителя и семейной аудитории, выросшей на популярном сериале, даже несмотря на высокую конкуренцию. СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ обещают стартовать не слабее проектов СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (52,8 млн рублей и 204 тысячи зрителей), ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (59,1 млн рублей и 207 тысяч зрителей) и МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (74,4 млн рублей и 181 тысяча зрителей).

В числе перевыпусков — экранизация Эмили Бронте ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ (KNM) и классическая работа Жана-Люка Годара НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ (ILK).

Также в прокат выйдут анимация ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. ПОДВОДНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (KNLG), хорроры КОРНИ: САГА О ВАМПИРАХ (PRD) и ЛАБИРИНТ ЧУДОВИЩ (WP), фантастика КАТАСТРОФА. УДАР ИЗ КОСМОСА (KNLG) и фэнтези ОГНИВО ПРОТИВ ВОЛШЕБНОЙ СКВАЖИНЫ (SMKT).

В пиратском сегменте продолжит работать ОДИССЕЯ Кристофера Нолана, а также другие релизы прошлых недель.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

04.08.2026 Автор: Никита Никитин