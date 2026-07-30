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Власти опровергают запрет на использование Telegram в России

Автор: БК

30 июля 2026

Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ

Представители Минэкономразвития РФ сделали официальное заявление – запрета на использование мессенджера Telegram в России пока нет.

Слухи о подобной возможности пошли после того, как ФСБ сообщила о намерении объявить основателя платформы Павла Дурова* в международный розыск по делу о содействии терроризму, а Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. При этом отдельного решения о признании мессенджера запрещенной организацией нет.

Эксперты отмечают, что обычное использование Telegram не образует состава преступления, однако решение властей усиливает давление на платформу и может стать еще одним шагом к дальнейшим ограничениям ее работы. Напомним, что весной работа мессенджера была замедлена.

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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