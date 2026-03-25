ФАС не будет наказывать за рекламу в Telegram и YouTube до конца года

Автор: Илья Кувшинов

25 марта 2026

Об этом заявили в самом ведомстве

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о том, что меры ответственности за размещение рекламных постов в мессенджере Telegram и на видеосервисе YouTube не будут применяться до конца этого года.

«Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентирования на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и YouТube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», – говорится в заявлении.

В ведомстве также напомнили, продолжает контроль за соблюдением закона при размещении рекламы на платформах, ограничения в отношении которых были введены ранее (Instagram*, Facebook*, а также VPN-сервисы).

* принадлежат Meta – организация признана экстремистской и запрещена в России

