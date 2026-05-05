Пять фильмов ФПРК вышло на онлайн-платформах в Китае
Все картины являются победителями ежегодного Конкурса короткометражных фильмов ФПРК
Пять документальных картин, созданных при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), вышли на двух крупнейших стриминговых платформах Китая – iQIYI и Youku.
Среди релизов — «Дельные люди. Арктика», посвященный героям Кольского Заполярья; «Кольца межсезонья», исследующий природу загадочных ледовых колец Байкала; «Перейти Байкал» о виндсерфере, решившемся на экстремальный переход через озеро; «Фельдшер в отпуске» о последней рабочей неделе сельского медика перед долгожданным отдыхом; и «Водяная», рассказывающая о почтальоне из Башкортостана, обеспечивающей связь с труднодоступными поселениями.
Ранее ФПРК также подвел итоги Конкурса короткометражных фильмов 2026 года: поддержку получат 50 неигровых и 10 экспериментальных проектов.
Фото: кадр из фильма «Перейти Байкал»