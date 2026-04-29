Новинки мая в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

«Террор: Дьявол в серебре», «Грабь награбленное: Искупление» и многое другое

В мае пользователей онлайн-кинотеатра «Амедиатека» ждут третий сезон триллера «Террор» с Дэном Стивенсом, документальный сериал «Наследие Майкла Джексона», комедийный детектив «Грабь награбленное: Искупление» с Ноа Уайли, продолжение «Бойтесь ходячих мертвецов», а также многое другое.

Уже на сервисе:

«Дорохедоро», 1-й и 2-й сезоны (аниме)

Действие мрачного и брутального аниме-сериала «Дорохедоро» разворачивается сразу в двух мирах. Простые люди живут в Дыре – полуразрушенных, грязных и кишащих опасностями трущобах. А есть еще и мир магов, которые творят свое волшебство благодаря дыму. Для них Дыра – это просто полигон для проведения различных опытов и экспериментов над человечеством. В центре внимания сериала оказывается Кайман – парень с головой крокодила, страдающий амнезией. Какой-то залетный колдун превратил его в ящера, и теперь герой всячески пытается отыскать недруга и вернуть себе человеческий вид. Помогает Кайману владелица закусочной по имени Никайдо, у которой есть свои счеты с представителями магического мира. Заговоры, предательства, неожиданные союзы, тайны прошлого – все это ждет главных героев на пути к правде и справедливости. Во втором сезоне приключения Каймана и Никайдо продолжаются. Загадка, что за таинственный маг превратил парня в крокодила, будет вот-вот разгадана, но помешанный на выращивании грибов верховный колдун Эн сделает все, чтобы уничтожить героев. В этом ему помогает мафиозная «Семья», но отпор ей точно будет дан, ведь в Дыре развила активность банда «Крестоглазых», ненавидящих магов.

С 4 мая:

«Соммердаль», 7-й сезон (драма, криминал)

финал сезона

В седьмом сезоне Дэн обнаруживает, что роль примерного семьянина дается ему сложнее, чем поимка самых изощренных преступников из датского Хельсингера. Пока Жозефина пытается наладить быт и залечить старые раны, Дэн разрывается между воспитанием ее сыновей и новым громким делом, которое ставит под удар репутацию всей городской полиции. Флемминг, едва ли не ставший для мальчиков вторым отцом, замечает трещины в браке друга раньше него самого. Ситуация накаляется, когда Марианна втягивает отдел в расследование, ведущее в далекое прошлое семьи Соммердаль, заставляя Дэна выбирать между профессиональным долгом и защитой близких, которых он только что обрел.

С 8 мая:

«Террор: Дьявол в серебре», 3-й сезон (ужасы, триллер, драма)

В основе сериала-антологии «Террор» лежат реальные события, полные страха, неизвестности и приключений. В третьем сезоне с подзаголовком «Дьявол в серебре» действие разворачивается в психиатрической клинике Нью-Хайд, куда из-за скверного характера и катастрофической неудачливости попадает простой работяга Пеппер. Здесь ему предстоит столкнуться не только с врачами, которые хотят уничтожить его личность, и пациентами, которые рады им в этом помочь, но и с таинственной силой, которая питается человеческими страданиями. Возможно, это сам Дьявол, и чтобы победить, Пепперу придется выпустить собственных демонов на свободу.

С 13 мая:

«Бойтесь ходячих мертвецов», 7-й сезон (ужасы, фантастика, триллер, драма)

Конец света начинается не со взрывов, а с тревожных новостей и странной тишины на улицах Лос-Анджелеса. Мир медленно сходит с ума, и первой это чувствует Мэдисон Кларк – школьный психолог и мать, воспитывающая двоих детей. Ее новый супруг Трэвис Манава – учитель, пытающийся построить новую жизнь из обломков старой, а заодно поднять сына от прошлого брака. Их привычные проблемы меркнут, когда мировой порядок рушится, а страх становится чем-то обыденным.

С 14 мая:

«Майкл Джексон и его история» (документальный)

Кинохроника прослеживает путь Майкла Джексона – короля поп-музыки, навсегда изменившего жанр. От ранних выступлений и первых рекордов до мировых туров и культовых клипов: документальный сериал показывает путь человека, чье влияние вышло далеко за пределы сцены, а успех шел рука об руку со скандалами, связанными с насилием и шокирующими пристрастиями. Архивные записи, редкие интервью и хроника эпохи складываются в портрет не просто звезды, а культурного феномена, определившего звучание и визуальный язык целых поколений. «Майкл Джексона и его история» – сериал о таланте и работоспособности артиста, ставшего ориентиром для многих музыкантов, но оставившего после себя крайне противоречивое мнение как о человеке.

С 15 мая:

«Бойтесь ходячих мертвецов», 8-й сезон (ужасы, фантастика, триллер, драма)

С 19 мая:

«Грабь награбленное: Искупление», 1-й сезон (триллер, криминал, детектив)

Группа благородных мошенников из сериала «Грабь награбленное» возвращается спустя десять лет и снова помогает жертвам других воров. После смерти Нейтана Форда его вдова Софи Деверо воссоединяется со своей бывшей командой. Они знакомятся с Гарри Уилсоном, адвокатом-аферистом, ищущим искупления за годы работы на корпоративных монстров. Выполненное задание идет всем на пользу, после чего Гарри убеждает команду держаться вместе. Задача героев – напомнить неприкасаемым злодеям, что «если есть те, кто приходят к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой».

С 22 мая:

«Грабь награбленное: Искупление», 2-й сезон (триллер, криминал, детектив)

С 26 мая:

«Грабь награбленное: Искупление», 3-й сезон (триллер, криминал, детектив)

Также в мае:

«Земля-снежок», 1-й сезон (аниме)

Сериал рассказывает о сражении людей с галактическими монстрами и апокалипсисе, который случился после него. Главный герой, простой школьник Тэцуо, ставший пилотом, и его робот Юкио дают пришельцам отпор. Однако в решающей битве земляне начинают терпеть поражение, механический гигант жертвует собой ради спасения хозяина, а сам парнишка погружается на восемь лет в сон, дрейфуя в криокапсуле. После пробуждения Тэцуо ждет шокирующее открытие: Земля оказывается полностью покрыта снегом и напоминает ледяную пустошь. Что случилось с его родной планетой, какие существа на ней теперь обитают и остался ли в живых кто-то из близких Тэцуо?

«Семья шпиона», 1-й сезон (аниме)

Комедийный шпионский триллер, действие которого происходит в альтернативном мире, где до сих пор продолжается холодная война между Востоком и Западом. Лойд Форджер, он же Сумрак, – спецагент под маской психолога, который ради секретной миссии заводит себе фальшивую семью. Сперва он забирает из кошмарного приюта девочку Аню, которая должна исполнить роль его дочери, а также женится на очаровательной чиновнице Йор, которая по какой-то причине остро нуждается в штампе в паспорте. Мужчина даже не подозревает, что Аня умеет читать мысли, а супруга – наемная убийца под прикрытием.

«Игра лжецов», 1-й сезон (аниме)

новые серии

Исключительно честная и наивная студентка Нао становится невольной участницей соревнования, в котором на кону стоит выигрыш в 100 миллионов йен или полный финансовый крах. Первый соперник девушки, ее бывший учитель, оставляет ее без гроша. Чтобы отыграться и найти деньги на лечение отца, Нао приходится объединиться с известным мошенником и открыть самые темные стороны своей души. На что она пойдет ради финансового благополучия?

«Дерзость», 1-й сезон (комедия, драма, триллер)

новые серии

Ни дня без скандала в Кремниевой долине. Амбициозный глава технологической компании Дункан Парк, называющий себя «создателем будущего», и его психолог Джоанн Фелдер сталкиваются с кризисом, вызванным утечкой данных. Помочь им может магнат Карл Бардольф, но когда переговоры с ним заканчиваются вилкой в руке Дункана, главный герой понимает, что за финансирование проекта и спасение репутации ему придется заплатить очень дорого.

«Призраки», 5-й сезон (комедия)

новые серии

Семейная пара Саманты и Джея теперь управляет не только отелем, но и рестораном. Но как все успеть, когда от соседей-призраков физической помощи особо не дождешься? Тем более, есть проблема и поважнее. Джей случайно заключил контракт с самым настоящим дьяволом по имени Элиас, который мечтает утащить его в ад как можно скорее. Потусторонним обитателям дома предстоит спасти неудачливого мужчину, а заодно разобраться в собственных проблемах: между Питом и Альбертой случается поцелуй, а Айзек берет на себя функции психотерапевта для призраков.

Фото: кадр из сериала «Террор: Дьявол в серебре»