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Стали известны лауреаты премии «ТЭФИ» в сериальных категориях

Автор: БК

9 июня 2026

В числе победителей оказались «Любовь Советского Союза» и «Подслушано в Рыбинске»

9 июня Фонд «Академия российского телевидения» назвал обладателей Национальной телевизионной премии ТЭФИ 2026 года в категории «Сериалы».

Лучшим драматическим сериалом академики признали «Любовь Советского Союза», а лучшим комедийным – «Подслушано в Рыбинске».

Список некоторых лауреатов
• Телефильм или мини-сериал (до 4 серий) – «Дорогой Вилли»
• Комедийный сериал – «Подслушано в Рыбинске»
• Драматический сериал – «Любовь Советского Союза»
• Мелодраматический сериал – «Склифосовский»
• Исторический сериал – «Хроники русской революции»
• Детективный сериал – «Первый отдел»
• Лучший актер сериала – Игорь Золотовицкий («Улица Шекспира»)
• Лучшая актриса сериала – Мария Аронова («Олдскул»)
• Лучший актер второго плана – Алексей Гуськов («Атом»)
• Лучшая актриса второго плана – Ольга Сутулова («Атом»)
• Лучший режиссер сериала – Петр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»)
• Лучший сценарист сериала – Петр Тодоровский, Иван Баранов («Подслушано в Рыбинске»)
• Лучший продюсер сериала – Антон Златопольский, Эдуард Илоян, Олеся Гидрат, Алишер Усманов («Хроники русской революции»)

Фото: кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»

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