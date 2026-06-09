Стали известны лауреаты премии «ТЭФИ» в сериальных категориях

В числе победителей оказались «Любовь Советского Союза» и «Подслушано в Рыбинске»

9 июня Фонд «Академия российского телевидения» назвал обладателей Национальной телевизионной премии ТЭФИ 2026 года в категории «Сериалы».

Лучшим драматическим сериалом академики признали «Любовь Советского Союза», а лучшим комедийным – «Подслушано в Рыбинске».

Список некоторых лауреатов

• Телефильм или мини-сериал (до 4 серий) – «Дорогой Вилли»

• Комедийный сериал – «Подслушано в Рыбинске»

• Драматический сериал – «Любовь Советского Союза»

• Мелодраматический сериал – «Склифосовский»

• Исторический сериал – «Хроники русской революции»

• Детективный сериал – «Первый отдел»

• Лучший актер сериала – Игорь Золотовицкий («Улица Шекспира»)

• Лучшая актриса сериала – Мария Аронова («Олдскул»)

• Лучший актер второго плана – Алексей Гуськов («Атом»)

• Лучшая актриса второго плана – Ольга Сутулова («Атом»)

• Лучший режиссер сериала – Петр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»)

• Лучший сценарист сериала – Петр Тодоровский, Иван Баранов («Подслушано в Рыбинске»)

• Лучший продюсер сериала – Антон Златопольский, Эдуард Илоян, Олеся Гидрат, Алишер Усманов («Хроники русской революции»)

Фото: кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»