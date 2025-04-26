Премия ТЭФИ объявила номинантов за 2024 год

В этот раз конкурс проводится по 52 номинациям в трех категориях

Фонд «Академия российского телевидения» назвал финалистов, претендующих на Национальную телевизионную премию ТЭФИ 2024 года.

В этот раз конкурс проводится по 52 номинациям в трех категориях: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы».

В список сериальных номинаций попали:

Телефильм или мини-сериал (до 4 серий)

• «Купидоны»

• «Позывной "Пассажир"»

• «20/22»

• «Без права на любовь»

• «Цербер»

Комедийный сериал

• «Последний Богатырь. Наследие»

• «Как Деревянко Ломоносова играл»

• «Мама будет против»

• «Новые Жуки»

• «Гусар 2»

Драматический сериал

• «Слово пацана. Кровь на асфальте»

• «Библиотекарь»

• «Склифосовский-11»

• «Хор»

• «Новая смена»

Детективный сериал

• «Шифр. 4 сезон»

• «Такси под прикрытием»

• «Тайны Следствия-24»

• «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»

• «Противостояние»

Исторический сериал

• «Столыпин»

• «Плевако»

• «Великая. Золотой век»

• «Союз спасения»

• «Банда ЗИГ ЗАГ»

Мелодраматический сериал

• «Алла-Такси»

• «Я не могу без тебя»

• «Плакса»

• «Разведенка с прицепом»

• «Один шанс на троих»

Лучший актер сериала

• Иван Янковский («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Александр Устюгов («Столыпин»)

• Сергей Безруков («Плевако»)

• Павел Деревянко («Как Деревянко Ломоносова играл»)

Лучшая актриса сериала

• Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Дарья Урсуляк («ГДР»)

• Юлия Пересильд («Последний Богатырь. Наследие»)

• Анна Банщикова («Ищейка. 7 сезон»)

• Ольга Лерман («Плевако»)

Лучший актер второго плана

• Сергей Бурунов («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Антон Васильев («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Павел Трубинер («Банда ЗИГ ЗАГ»)

• Юрий Насонов («Столыпин»)

• Роман Мадянов («Союз спасения»)

Лучшая актриса второго плана

• Юлия Александрова («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Елена Яковлева («Склифосовский-11»)

• Александра Урсуляк («Против всех 2»)

• Софья Эрнст («Союз спасения»)

• Кристина Каширина («Солнце, море, два ствола»)

Сценарист сериала

• Андрей Золотарев, Роберт Гараев, Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Тимур Эзугбая («Столыпин»)

• Артемий Королев, Юрий Бессонов («Банда ЗИГ ЗАГ»)

• Юрий Сапронов, Василий Павлов («ГДР»)

• Сергей Олехник, Леонид Купридо, Александр Булынко («Молодёжка. Новая смена»)

Режиссер сериала

• Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Виталий Воробьев («Банда ЗИГ ЗАГ»)

• Алексей Андрианов («Столыпин»)

• Игорь Твердохлебов («Библиотекарь»)

• Анна Матисон («Плевако»)

Продюсер сериала

• Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Жора Крыжовников, Денис Уточкин, Галина Стрижевская, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Александр Косарим, Антон Володькин, Эдуард Илоян («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Алексей Троцюк, Антон Златопольский, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский («Последний Богатырь. Наследие»)

• Андрей Головков, Андрей Силкин, Заур Елоев, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Владимир Неклюдов («Молодёжка. Новая смена»)

• Анатолий Тупицын, Тимур Вайнштейн, Владимир Тюлин, Юлия Сумачева («Библиотекарь»)

• Константин Эрнст («Мосгаз. Последнее дело Черкасова»)

Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»