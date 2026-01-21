top banner

Объявлены даты проведения премии ТЭФИ 2026 года

Автор: БК

21 января 2026

Прием заявок продлится до 6 марта

Фонд «Академия российского телевидения» назвал даты проведения церемонии вручения премии ТЭФИ в 2026 году. Она пройдет в два этапа – 8 и 9 июня.

Прием заявок уже открыт и продлится до 6 марта. Участвовать могут работы, вышедшие в эфир федеральных телеканалов в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

В 2026 году конкурс проводится по 52 номинациям в трех категориях: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы». Более подробная информация доступна на официальном сайте премии.

