Объявлены даты проведения премии ТЭФИ 2026 года
Автор: БК
21 января 2026
Прием заявок продлится до 6 марта
Фонд «Академия российского телевидения» назвал даты проведения церемонии вручения премии ТЭФИ в 2026 году. Она пройдет в два этапа – 8 и 9 июня.
Прием заявок уже открыт и продлится до 6 марта. Участвовать могут работы, вышедшие в эфир федеральных телеканалов в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.
В 2026 году конкурс проводится по 52 номинациям в трех категориях: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы». Более подробная информация доступна на официальном сайте премии.
