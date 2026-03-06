top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Яндекс» и VK станут посредниками для передачи данных об активности пользователей стримингов

«Яндекс» и VK станут посредниками для передачи данных об активности пользователей стримингов

Автор: Илья Кувшинов

6 марта 2026

Представители Минцифры уверены, что предложенный подход сохранит анонимность пользователей

Минцифры будет осуществлять передачу данных об активности пользователей онлайн-кинотеатров для Mediascope через «Яндекс» и VK. По сообщению РБК, соответствующая договоренность с отраслью была достигнута 5 марта в ходе совещания на площадке министерства.

Как пояснили изданию в пресс-службе «Кинопоиска», схема передачи данных будет следующая: сначала номера мобильных телефонов пользователей шифруют сами сервисы, а затем онлайн-кинотеатры передают эти зашифрованные значения посредникам, которые дополнительно шифруют их собственными ключами.

Представители Минцифры уверены, что предложенный подход сохранит анонимность пользователей и узнать, что смотрел конкретный пользователь по-прежнему будет невозможно.

Ранее ведомство подчеркивало, что Mediascope и так собирает данные о каждом факте получения доступа к единицам контента с указанием точного времени начала и окончания просмотра.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Нюрнберг»
Подробнее
Okko рассказал о новинках марта
Подробнее
«Горничная» и «Рыцарь семи королевств» стали самыми популярными проектами у пиратов в феврале
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках марта
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
В России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в кино
Подробнее
«Союзмультфильм» начал трансформацию из анимационной студии в бренд-холдинг
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» выигрывает третью неделю подряд
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 23 февраля – 1 марта 2026 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках марта
Подробнее
Минкультуры определило получателей субсидии на обеспечение проката и проведение киномероприятий
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 марта
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» вновь первая
Подробнее
Касса четверга: лучшая новинка начала прокат с пятого места
Подробнее
Paramount Skydance покупает Warner Bros. Discovery за $110 млрд
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «К себе нежно»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Царевна-лягушка 2» опередила «Новую тещу»
Подробнее
Касса России: «Сказка о царе Салтане» вновь стала лидером проката
Подробнее

Новости по теме

«VK Видео» внедрило искусственный интеллект в собственную поисковую систему
Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги 2025 года
Подробнее
Издательство «Эксмо-АСТ» выступит соинвестором фильма по книге «К себе нежно»
Подробнее
Яндекс запускает второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
Подробнее
«VK Видео» впервые обогнал YouTube по месячному охвату в России
Подробнее