«Яндекс» и VK станут посредниками для передачи данных об активности пользователей стримингов

Представители Минцифры уверены, что предложенный подход сохранит анонимность пользователей

Минцифры будет осуществлять передачу данных об активности пользователей онлайн-кинотеатров для Mediascope через «Яндекс» и VK. По сообщению РБК, соответствующая договоренность с отраслью была достигнута 5 марта в ходе совещания на площадке министерства.

Как пояснили изданию в пресс-службе «Кинопоиска», схема передачи данных будет следующая: сначала номера мобильных телефонов пользователей шифруют сами сервисы, а затем онлайн-кинотеатры передают эти зашифрованные значения посредникам, которые дополнительно шифруют их собственными ключами.

Представители Минцифры уверены, что предложенный подход сохранит анонимность пользователей и узнать, что смотрел конкретный пользователь по-прежнему будет невозможно.

Ранее ведомство подчеркивало, что Mediascope и так собирает данные о каждом факте получения доступа к единицам контента с указанием точного времени начала и окончания просмотра.

Фото: Freepik