Обзор новинок проката на уикенде 5–8 марта

Уикенд, совпадающий с празднованием 8 марта, ожидаемо полон релизов преимущественно для женской аудитории. Даже главная новинка выходных – сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI) – предлагает историю о яркой героине, которой предстоит противостояние со злой колдуньей. Продолжение прошлогодней ленты привлекает полностью вернувшимся актерским составом и более масштабным, судя по роликам, развитием сюжета, максимально удалившегося от известной сказки. Основными кассовыми референсами выступают первый фильм ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (202 млн рублей и 510 тысяч зрителей на старте) и менее сказочная, но также ставшая народной ПАЛЬМА 2 (146 млн рублей и 382 тысячи зрителей после первых выходных) того же года выпуска.

Ключевым предложением для взрослой аудитории станет также вторая часть, но уже успешной комедии НОВАЯ ТЕЩА (CP). Проект пробует для себя и новую дату – прошлый выходил в конце ноября, и новый актерский состав, за исключением Гарика Харламова, который теперь предстанет сразу в двух образах. Отсутствие в кадре Ларисы Гузеевой компенсируется уже слаженным и хорошо показавшим себя в прокате дуэтом Марии Ароновой и Сергея Бурунова. Поэтому можно прогнозировать сборы на уровне как первой части ТЕЩА (211 млн рублей и 598 тысяч зрителей на старте), так и на уровне ПАРЫ ИЗ БУДУЩЕГО (149 млн рублей и 495 тысяч зрителей за первый уикенд).

Еще два проекта, направленных на женщин, не отмечены сказочным или фантастическим знаком, но работают на территории популярной психологии. К СЕБЕ НЕЖНО (AK) – это художественная экранизация известной книги, посвященной заботе о себе. Жизнеутверждающее кино в карамельных тонах разыграно узнаваемыми, в первую очередь благодаря сериалам, актерами. О том же, но в более комедийном формате говорит со зрителями альманах ТЮЛЬПАНЫ (NMG), который позиционируется, как весенние ЕЛКИ. Более богатый звездный актерский состав, проверенная схема и свежая весенняя картинка могут заинтересовать поклонников зимней франшизы. Кассовыми ориентирами для релизов являются проекты ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (42,1 млн рублей и 117 тысяч зрителей на старте) и ПРАЗДНИКИ (38,4 млн рублей и 118 тысяч зрителей за первые выходные). Стоит отметить, что картины являются прямыми конкурентами, что снижает кассовый потенциал обеих.

На контрпрограммировании, очевидно, сработает черная комедия НАСЛЕДНИК (VLG). Стильный проект, высмеивающий жизнь наследников огромных состояний, разыгран невероятно популярным сейчас Гленном Пауэллом, который умело сочетает в своем образе комедийные и драматические элементы. Это легкое кино с острым юмором и увлекательной интригой, способное, в первую очередь, заинтересовать мужскую часть аудитории, которая будет искать подходящий для себя контент в обилии женских релизов. Оценки стартовой кассы можно делать на уровне похожих зарубежных релизов ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (31 млн рублей и 78 тысяч зрителей на старте) и ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (30,8 млн рублей и 60 тысяч зрителей после первого уикенда).

Дмитрий Некрасов: «Зрителя ждет динамичный темп, плотный диалоговый юмор, стильная картинка с демонстрацией роскошной жизни и удовольствие от того, как главный герой методично спиливает ветви семейного древа, оставаясь на шаг впереди закона».

А для взыскательной публики главным предложением станет новая работа Франсуа Озона ПОСТОРОННИЙ (AOF). Экзистенциальный триллер выбивается из привычного ряда ироничных работ французского режиссера, поскольку является довольно близкой к тексту экранизацией романа Альбера Камю. Ощущения элитарности этому кино добавляет монохромный видеоряд. Исходя из всех вводных, стартовый потенциал фильма можно оценивать по аналогичным релизам ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ОСЕНЬЮ (6 млн рублей и 10,9 тысяч зрителей на старте) и МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (4 млн рублей и 7 тысяч зрителей после первых выходных).

Дмитрий Некрасов: «Оценить ПОСТОРОННЕГО в полной мере сможет именно подготовленный, насмотренный и терпеливый зритель, готовый к двухчасовому медленному погружению в чужую пустоту. В целом проект воспринимается как серьезная фестивальная премьера для вечерних сеансов в крупных городах, с высоким потенциалом интереса у киноклубной аудитории».

В числе перевыпусков на этой неделе ПРИКЛЮЧЕНИЕ (INK) Микеланджело Антониони.

Также в прокат выйдут драма БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ (VRT), хоррор Дмитрия Давыдова ГРАНИЦА (KNLG) и китайский триллер ОХОТНИКИ ЗА ДЕНЬГАМИ (SBF).

Флагманом пиратского сегмента на этой неделе должен стать слэшер КРИК 7, который может привлечь любителей фильмов ужасов и аудиторию, следящую за зарубежными новинками. Помимо этого, свою работу будет продолжать мелодрама ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ.

