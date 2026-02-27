top banner

Netflix выходит из переговоров насчет покупки Warner Bros. Discovery

Автор: Илья Кувшинов

27 февраля 2026

Главным претендентом на заключение сделки теперь является Paramount Skydance

Похоже, битва за Warner Bros. Discovery подходит к концу – Netflix отказался повышать свое предложение после того, как медиаконгломерат официально счел потенциальную сделку с Paramount Skydance «более выгодной».

«Сделка, которую мы обсуждали, принесла бы акционерам WBD прибыль и не имела бы проблем с одобрением регулирующими органами. Однако мы всегда были дисциплинированными, и поэтому сделка больше не является для нас финансово привлекательной», – заявили соуправляющие директора Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс.

Они также добавили, что покупка WBD была для стриминга «приятным бонусом по правильной цене», а не «необходимостью».

Напомним, что сделка с Netlfix, включающая в себя покупку киностудии Warner Bros. и платформы HBO Max, оценивалась почти в $83 млрд. Новое предложение Paramount Skydance о покупке всего медиаконгломерата, в свою очередь, составляет примерно $112 млрд.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» продолжает лидировать
Подробнее
В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контента
Подробнее
Касса четверга: «Король и Шут. Навсегда» взял бронзу
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал шесть миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16-22 февраля 2026 года
Подробнее
«Сказка о царе Салтане» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграл в байопике о фоторепортере Роберте Капе
Подробнее
«VK Видео» внедрило искусственный интеллект в собственную поисковую систему
Подробнее
Стали известны победители 76-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Red Pepper Film экранизирует повесть «Типа я. Дневник суперкрутого воина»
Подробнее
Производителя мультсериала «Джинглики» приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Подробнее
Касса России: «Красавица» взяла бронзу
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» преодолевает миллиардную отметку
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2025 году
Подробнее
Стали известны победители премии BAFTA за 2025 год
Подробнее
Недетское кино: итоги российского онлайн-проката в январе 2026 года
Подробнее
Международная касса: все взоры обращены на Китай
Подробнее
Фестиваль «Зеркало» назвал даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26 февраля – 01 марта
Подробнее
В Турции пройдут Дни русского кино
Подробнее

Новости по теме

Warner Bros. заинтересовалась новым предложением Paramount
Подробнее
Warner Bros. Discovery может рассмотреть новое предложение от Paramount о покупке
Подробнее
Голосование акционеров Warner Bros. Discovery по сделке с Netflix запланировано на апрель
Подробнее
Дональд Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros. Discovery после новостей о слиянии
Подробнее
Netflix и Sony Pictures заключили лицензионную сделку на $7 млрд
Подробнее