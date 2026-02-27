Netflix выходит из переговоров насчет покупки Warner Bros. Discovery

Главным претендентом на заключение сделки теперь является Paramount Skydance

Похоже, битва за Warner Bros. Discovery подходит к концу – Netflix отказался повышать свое предложение после того, как медиаконгломерат официально счел потенциальную сделку с Paramount Skydance «более выгодной».

«Сделка, которую мы обсуждали, принесла бы акционерам WBD прибыль и не имела бы проблем с одобрением регулирующими органами. Однако мы всегда были дисциплинированными, и поэтому сделка больше не является для нас финансово привлекательной», – заявили соуправляющие директора Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс.

Они также добавили, что покупка WBD была для стриминга «приятным бонусом по правильной цене», а не «необходимостью».

Напомним, что сделка с Netlfix, включающая в себя покупку киностудии Warner Bros. и платформы HBO Max, оценивалась почти в $83 млрд. Новое предложение Paramount Skydance о покупке всего медиаконгломерата, в свою очередь, составляет примерно $112 млрд.