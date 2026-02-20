top banner
Red Pepper Film экранизирует повесть «Типа я. Дневник суперкрутого воина»

Автор: БК

20 февраля 2026

Режиссером картины выступит дебютантка Александра Чухненко

Компания Red Pepper Film запустила в разработку новый проект – экранизацию книги Ислама Ханипаева «Типа я. Дневник суперкрутого воина».

Повесть от издательства «Альпина Проза» написана от лица восьмилетнего мальчика, живущего в Махачкале. Потеряв мать и подвергаясь нападкам в школе, герой находит поддержку у воображаемого друга – Крутого Али. Чтобы стать «великим воином», Артур отправляется на поиски отца.

Режиссером картины выступит Александра Чухненко, для которой она станет полнометражным дебютом, а автором сценария – Роман Непомнящий (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ЕЛКИ). Отмечается, что к работе над фильмом также присоединится и сам Ханипаев.

Ожидается, что съемки пройдут в Дагестане, сейчас открыт кастинг на главную роль.

Фото: Red Pepper Film

