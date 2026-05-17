На Marché du Film был представлен российский фильм «Навар»

Автор: БК

17 мая 2026

В программе Producers Network приняли участие российские продюсеры

На кинорынке Marché du Film состоялась презентация российский фильм НАВАР. Под международным названием GRAVY фильм режиссера-дебютанта Артура Григорьева был представлен для дальнейшего продвижения на мировом фестивальном и кинопрокатном рынке. Показ посетили представители международных дистрибьюторских и сейлз-компаний, включая REEL SUSPECTS, P.F.A. Films, Premiere Entertainment и House of Film.

НАВАР – криминальный нео-нуарный триллер в духе фильмов ДРАЙФ Николаса Виндинга Рефна и БУМЕР Петра Буслова. Фильм объединяет эстетику нео-нуара с атмосферой Петербурга и Бурятии, исследуя тему вины, выбора и неизбежности расплаты. В центре сюжета Шуст, мелкий вор и мошенник, чья жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью. Однако прошлое не отпускает главного героя, и он вовлекается в новое преступление, которое изменит его жизнь. Ошибки приводят к роковым последствиям, после которых бежать бессмысленно. Единственный выход – искупление, какой бы высокой ни была цена.

Главные роли в фильме исполнили Илларион Маров, Елизавета Базыкина, Евгений Сидихин, Анна Кротова, Геннадий Блинов, Юлия Беретта и другие. Продюсеры картины – Тамара Богданова (ПРЕСТУПНЫЙ ЧЕЛОВЕК, СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО), Макар Кожухов («Подслушано в Рыбинске, ПО БАРАМ), Антон Карпушкин («Полупановы», «Зема»).

«В этом году я прошла отбор в программу Producers Network в рамках кинорынка Marché du Film Каннского кинофестиваля – одной из ключевых международных площадок для продюсеров, попасть в которую достаточно сложно из-за высокого конкурса. В рамках программы я также представляла фильм НАВАР и занималась его международным продвижением. Для нас было важно организовать специальный показ для байеров, сейлз- и дистрибьюторских компаний. Мы увидели большой интерес со стороны международной индустрии: показ посетило много представителей зарубежных компаний, а после просмотра многие отмечали необычное жанровое сочетание фильма, его визуальный стиль и атмосферу. Для нас это особенно ценно, потому что НАВАР – авторское, но при этом зрительское кино с большим международным потенциалом», – рассказала продюсер фильма Тамара Богданова.

Кинокомпания Kinokult также представила на Marché du Film линейку кинопроектов совместно с кинокомпанией «Леона»: хоррор НИШКИНАТА. ПРОКЛЯТИЕ режиссера Ангелины Никоновой, а также фильмы СЕАНС и ПИКСЕЛЬНЫЙ ЛЕС, работы режиссера и призера короткого метра Cinéfondacion 2018 года Игоря Поплаухина (совместно с компанией Kisa Films Studio).

В российский прокат НАВАР выйдет в ноябре 2026 года, дистрибьютором картины выступит компания «Леона».

Фото: Kinokult

