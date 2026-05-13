top banner

На Marché du Film 2026 ожидается рекордная посещаемость

Автор: Никита Никитин

13 мая 2026

На кинорынке ожидают не менее 1700 байеров и 600 компаний-экспонентов

В преддверии старта Каннского кинорынка Marché du Film 13 мая на деловом форуме ожидается рекордная посещаемость, сообщает Deadline.

Совокупно в Канны на время фестиваля прибудут 40 тысяч профессионалов киноотрасли из 140 стран, из них 16 тысяч приедут в роли официальных участников. Это заметно больше, чем год назад.

Согласно данным организаторов, в числе прошедших аккредитацию на Marché du Film – 1700 байеров и 600 компаний-экспонентов. В совокупности будет проведено 1500 фестивальных и рыночных показов, 250 индустриальных мероприятий и 100 конференций.

По числу участников лидируют США, Франция и Великобритания. Самым представленным регионом остается Европа, хотя участников из Азии также ожидается крайне много. Последнее обусловлено участием Японии. Именно страна восходящего солнца получила в этом году статус почетного гостя смотра. В этот раз из Японии на кинорынок приехало на 50% больше делегатов, чем в 2025-ом, что делает ее пятой страной по численности делегатов. Также растет посещаемость из стран Африки и Латинской Америки.

Ожидаются на Marché du Film участники и из России. К примеру, Art Pictures Distribution (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») в рамках кинорынка представит международным байерам новые проекты, среди которых БУРАТИНО, ХОТТАБЫЧ, ВАРВАРА-КРАСА, ПРОПАСТЬ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА и другие. Кроме того компания планирует усиливать совместное производство с новыми международными партнерами. К примеру, картина АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА, которая также будет представлена на кинорынке, является первым российско-сербским фильмом в рамках соглашения о взаимодействии в области кинематографии между Сербией и Россией, подписанного в 2025 году.

«Кинорынок Marché du Film – место самой активной профессиональной деятельности. Все держится на трех основных столпах: продажах фильмов по всему миру, платформе по созданию и финансированию проектов и обмене знаниями и опытом. Благодаря этому отрасль коллективно формирует свое будущее», – отметил исполнительный директор Гийом Эсмиоль.

Marché du Film пройдет с 13 по 20 мая.

Фото: официальный сайт фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Американская касса: «Дьявол носит Prada 2» удержал лидерство, «Мортал Комбат 2» стартовал вторым
Подробнее
Еще один год: итоги 2025 года для онлайн-кинотеатров
Подробнее
Режиссер «Золотого дна» снимет новую версию «Курьера»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках мая
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 мая
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Шурале»
Подробнее
«Проект «Конец света» стал самым популярным фильмом у пиратов в апреле
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» может организовать временный Дом кино на базе кинотеатра «Октябрь»
Подробнее
Международная касса: «Дьявол носит Prada 2» сохранил статус лидера
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Коммерсант» вновь на вершине
Подробнее
Трейлеры российских проектов вновь оказались в числе номинантов на Golden Trailer Awards
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 мая 2026 года
Подробнее
Съемки второго сезона «Гарри Поттера» начнутся осенью
Подробнее
Кинематографисты выступили против реформы системы поддержки кино в Европе
Подробнее
Утвержден состав попечительского совета Фонда кино на ближайшие три года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» снова первый
Подробнее
Организаторы «Золотого глобуса» утвердили новые правила для премии
Подробнее
Кинопарк «Москино» будет компенсировать часть расходов на съемку фильмов на своей территории
Подробнее
«Художественный» запустил серию лекций о киноиндустрии
Подробнее
Касса России: «Коммерсант» с Александром Петровым продолжает лидировать
Подробнее