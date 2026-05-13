На Marché du Film 2026 ожидается рекордная посещаемость

На кинорынке ожидают не менее 1700 байеров и 600 компаний-экспонентов

В преддверии старта Каннского кинорынка Marché du Film 13 мая на деловом форуме ожидается рекордная посещаемость, сообщает Deadline.

Совокупно в Канны на время фестиваля прибудут 40 тысяч профессионалов киноотрасли из 140 стран, из них 16 тысяч приедут в роли официальных участников. Это заметно больше, чем год назад.

Согласно данным организаторов, в числе прошедших аккредитацию на Marché du Film – 1700 байеров и 600 компаний-экспонентов. В совокупности будет проведено 1500 фестивальных и рыночных показов, 250 индустриальных мероприятий и 100 конференций.

По числу участников лидируют США, Франция и Великобритания. Самым представленным регионом остается Европа, хотя участников из Азии также ожидается крайне много. Последнее обусловлено участием Японии. Именно страна восходящего солнца получила в этом году статус почетного гостя смотра. В этот раз из Японии на кинорынок приехало на 50% больше делегатов, чем в 2025-ом, что делает ее пятой страной по численности делегатов. Также растет посещаемость из стран Африки и Латинской Америки.

Ожидаются на Marché du Film участники и из России. К примеру, Art Pictures Distribution (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») в рамках кинорынка представит международным байерам новые проекты, среди которых БУРАТИНО, ХОТТАБЫЧ, ВАРВАРА-КРАСА, ПРОПАСТЬ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА и другие. Кроме того компания планирует усиливать совместное производство с новыми международными партнерами. К примеру, картина АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА, которая также будет представлена на кинорынке, является первым российско-сербским фильмом в рамках соглашения о взаимодействии в области кинематографии между Сербией и Россией, подписанного в 2025 году.

«Кинорынок Marché du Film – место самой активной профессиональной деятельности. Все держится на трех основных столпах: продажах фильмов по всему миру, платформе по созданию и финансированию проектов и обмене знаниями и опытом. Благодаря этому отрасль коллективно формирует свое будущее», – отметил исполнительный директор Гийом Эсмиоль.

Marché du Film пройдет с 13 по 20 мая.

