Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» снова первый

Автор: Никита Никитин

11 мая 2026

Лучшей новинкой стал зарубежный релиз «Вверх по волшебному дереву»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал криминальный триллер КОММЕРСАНТ (NKI). В праздничный уикенд с 7 по 10 мая проект заработал 79,8 млн рублей (132,1 тысяча зрителей). Общая касса ленты с Александром Петровым с учетом предапродаж на ближайшие дни достигла 324 млн рублей. 

Лучшая новинка уикенда – фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (AK) – заработала за четыре дня проката 35 млн рублей (77,1 тысяч зрителей). В таблице лучших релизов уикенда зарубежный проект расположился на четвертой позиции. 

Ровно 25 млн рублей (46,6 тысяч зрителей) на стартовый уикенд освоил фильм ужасов ХОКУМ (CPF). К вечеру воскресенья индонезийский проект оказался на шестой строчке чарта. 

Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ 

