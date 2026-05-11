Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» снова первый

Лучшей новинкой стал зарубежный релиз «Вверх по волшебному дереву»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал криминальный триллер КОММЕРСАНТ (NKI). В праздничный уикенд с 7 по 10 мая проект заработал 79,8 млн рублей (132,1 тысяча зрителей). Общая касса ленты с Александром Петровым с учетом предапродаж на ближайшие дни достигла 324 млн рублей.

Лучшая новинка уикенда – фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (AK) – заработала за четыре дня проката 35 млн рублей (77,1 тысяч зрителей). В таблице лучших релизов уикенда зарубежный проект расположился на четвертой позиции.

Ровно 25 млн рублей (46,6 тысяч зрителей) на стартовый уикенд освоил фильм ужасов ХОКУМ (CPF). К вечеру воскресенья индонезийский проект оказался на шестой строчке чарта.

