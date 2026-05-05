Обзор новинок проката на уикенде 7-10 мая

На вторые длинные майские выходные прокатная сетка пополнится заметными зарубежными релизами и российским этническим триллером. Главным предложением для семейной и детской аудитории станет фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (AK). Британскую сказку характеризует участие таких звезд, как Эндрю Гарфилд и Ребекка Фергюсон, выразительный визуал в стиле картин Disney и яркие приключения героев. Едва ли у литературной основы ДЕРЕВА в России есть устойчивая фанбаза, поэтому основной расчет картины идет на роспись и продвижение со стороны крупного прокатчика. Референсами по стартовым сборам видятся ОЧИ (28,6 млн рублей и 64,6 тысяч зрителей) и НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (18,6 млн рублей и 76,4 тысячи зрителей).

Дарья Соколова: «ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ — визуально яркое семейное фэнтези, которое при всех своих огрехах обладает легкой, ненавязчивой интонацией, милой историей и теплой атмосферой. Непритязательность фильма и обилие волшебных аттракционов делают его неплохим кандидатом для детского просмотра или семейного похода в кино».

«Сказкой» для взрослых допустимо назвать хоррор ХОКУМ (CPF), название которого можно дословно перевести как «обманка». Герой Адама Скотта, актера, переживающего новый виток популярности в связи с сериалом «Разделение», попадает в старинный ирландский отель, где сталкивается с мистическим ужасом. Довольно классический сюжет реализован на высоком уровне продакшна, а особого колорита истории добавляет ирландский фольклор. Контрпрограммирование и отсутствие пиратской копии в сети также идут на пользу прогнозам, ориентирами для которых являются НЕЧИСТЬ (43 млн рублей и 114 тысяч зрителей на старте) и ГЛАЗАМИ ПСА (22,4 млн рублей и 46,6 тысяч зрителей за первые выходные).

К фольклору обратились и российские кинодеятели. В прокат выходит ШУРАЛЕ (VLG), в основе которого – поверия, наиболее распространенные в Татарстане. Режиссерский дебют Алины Насибуллиной поддержали Максим Матвеев, Роман Михайлов, Сергей Гилев, что заметно укрепляет статус картины. Визуальный ряд придерживается традиций фолк-хорроров, а внятные объяснения происходящего на экране позволяют авторскому высказыванию быть понятным более массовой аудитории. Это позволяет сформировать кассовые ожидания на уровне картин СЕСТРЫ (10,6 млн рублей и 33 тысячи зрителей на старте) и ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (7,8 млн рублей и 21,7 тысяч зрителей после первого уикенда).

В числе перевыпусков на этой неделе культовый экшн-триллер НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ (ILK) и аниме ПАТЭМА НАОБОРОТ (RUR). Также в прокат выйдут комедия КАК СТАТЬ МИЛЛИАРДЕРОМ (WP), мультфильм НЭССИ. ЧУДОВИЩЕ ИЗ ЛОХХ-НЕСС (NKI), военная драма ОТЕЦ (NMG), взявшая приз зрительских симпатий на недавнем ММКФ, южнокорейская анимация ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МИРЕ СЛАДОСТЕЙ (KNLG) и романтическая комедия ХОЛОСТЯК В ИТАЛИИ (CIPA).

В пиратском сегменте по рекомендации лидеров капсоревнования не будет представлено ни одного релиза.

05.05.2026 Автор: Вероника Cкурихина