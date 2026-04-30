Названы победители Конкурса короткометражных фильмов ФПРК

Экспертная группа отметила 50 неигровых картин и 10 неигровых экспериментальных фильмов

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) опубликовал список победителей Конкурса короткометражных фильмов.

В этом году фонд впервые дополнительно поддерживает экспериментальное неигровое кино – картины, приоритетной задачей которых является поиск новых форм кинематографического языка и расширение границ художественной выразительности документальных историй с помощью различных средств и способов.

Всего экспертная группа отметила 50 неигровых картин и 10 неигровых экспериментальных фильмов.

«Неигровое кино»

• «Быть добру!», реж. Татьяна Ложникова (Омская область);

• «38%», реж. Андрей и Елена Плотниковы (Липецкая область);

• «Акустика», реж. Виктория Лепеха (Республика Крым);

• «Альбедо», реж. Максим Аньшин (Свердловская область);

• «АРХАНГЕЛО. Дом на излучине реки», реж. Арина Приходько (Шаркова) (Санкт-Петербург);

• «Бабушки из Дедушкино», реж. Константин Борошнев (Москва);

• «Быки», реж. Алексей Суховей (Красноярский край);

• «В ожидании льда», реж. Анастасия Шкитина (Омская область);

• «Гектар. Зов предков», реж. Элеонора Коган (Московская область);

• «Гремиха – желание жить», реж. Марина Бовсуновская (Санкт-Петербург);

• «Дом у моря», реж. Евгений Власов (Санкт-Петербург);

• «Жизнь через целлофановый пакет», реж. Любовь Денисова (Москва);

• «Жужелица Тилли», реж. Антон Григорьев (Самарская область);

• «Заморозить время», реж. Лилия Дмитрик (Новосибирская область);

• «Заповедное место», реж. Яков Юровицкий (Брянская область);

• «И древо жизни посреди рая», реж. Николай Яковлев (Иркутская область);

• «Индус», реж. Юрин Сасин (Севастополь);

• «Конёк-Горбунок», реж. Айдар Гайнуллин (Республика Татарстан);

• «Кристалл в прозрачной оправе», реж. Алексей Сухачев, Вусал Мехман Оглы Вусалов (Приморский край);

• «Ледяная лилия», реж. Павел Печенкин (Пермский край);

• «Любовь твоя», реж. Артур Радзинский (Санкт-Петербург);

• «Мать енотов», реж. Яна Горюн (Краснодарский край);

• «Место, где не больно», реж. Степан Скоробогатько (Москва);

• «Молитва», реж. Елизавета Бобылева (Пермский край);

• «На карте не значится», реж. Павел Титович (Белгородская область);

• «На своей волне», реж. Алексей Головков (Санкт-Петербург);

• «Океан», реж. Георгий Поротов (Санкт-Петербург);

• «Охотник», реж. Екатерина Воробьева (Москва);

• «Победа Кати», реж. Дарья Разумникова (Москва);

• «Поколение Зарницы», реж. Наталья Бабкина (Москва);

• «Предпоследняя шоколадка», реж. Анастасия Перевощикова (Удмуртская Республика);

• «Призраки старого пирса», реж. Владимир Марин (Москва);

• «Путь аиста», реж. Виктория Окунева (Пермский край);

• «Рай для орхидей», реж. Анастасия Ломакина (Архангельская область);

• «Расщепление разума», реж. Екатерина Мантуленко (Московская область);

• «Рейтинг 4.8», реж. Дарья Бузырева (Омская область);

• «Роза ветров», реж. Алексей Романов (Пермский край);

• «Русская миссия. Слово Африке», реж. Станислав Ставинов (Краснодарский край);

• «Сопки Маньчжурии», реж. Инна Самохина (Саратовская область);

• «Суслиная история», реж. Ярослав Лобачев (Ярославская область);

• «Трещины», реж. Юлия Бывшева (Иркутская область);

• «Три пятёрки», реж. Сергей Ждамиров (Краснодарский край);

• «Тридцатипроцентник», реж. Дмитрий Колобов, Евгения Сереброва (Тюменская область);

• «Увидимся, сын», реж. Наталья Будкова (Краснодарский край);

• «Футболисты из Ловозера», реж. Елена Васюкова (Мурманская область);

• «Хранители Подлеморья», реж. Павел Скоробогатов (Иркутская область);

• «Хранитель тропы», реж. Яна Бех (Севастополь);

• «Человек ипподрома», реж. Ислам Сатыров (Ставропольский край);

• «Шокша. Монумент», реж. Ксения Роганова (Санкт-Петербург);

• «Югорская рапсодия», реж. Никита Аниськин (Вологодская область).