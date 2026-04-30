Названы победители Конкурса короткометражных фильмов ФПРК
Экспертная группа отметила 50 неигровых картин и 10 неигровых экспериментальных фильмов
Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) опубликовал список победителей Конкурса короткометражных фильмов.
В этом году фонд впервые дополнительно поддерживает экспериментальное неигровое кино – картины, приоритетной задачей которых является поиск новых форм кинематографического языка и расширение границ художественной выразительности документальных историй с помощью различных средств и способов.
Всего экспертная группа отметила 50 неигровых картин и 10 неигровых экспериментальных фильмов.
«Неигровое кино»
• «Быть добру!», реж. Татьяна Ложникова (Омская область);
• «38%», реж. Андрей и Елена Плотниковы (Липецкая область);
• «Акустика», реж. Виктория Лепеха (Республика Крым);
• «Альбедо», реж. Максим Аньшин (Свердловская область);
• «АРХАНГЕЛО. Дом на излучине реки», реж. Арина Приходько (Шаркова) (Санкт-Петербург);
• «Бабушки из Дедушкино», реж. Константин Борошнев (Москва);
• «Быки», реж. Алексей Суховей (Красноярский край);
• «В ожидании льда», реж. Анастасия Шкитина (Омская область);
• «Гектар. Зов предков», реж. Элеонора Коган (Московская область);
• «Гремиха – желание жить», реж. Марина Бовсуновская (Санкт-Петербург);
• «Дом у моря», реж. Евгений Власов (Санкт-Петербург);
• «Жизнь через целлофановый пакет», реж. Любовь Денисова (Москва);
• «Жужелица Тилли», реж. Антон Григорьев (Самарская область);
• «Заморозить время», реж. Лилия Дмитрик (Новосибирская область);
• «Заповедное место», реж. Яков Юровицкий (Брянская область);
• «И древо жизни посреди рая», реж. Николай Яковлев (Иркутская область);
• «Индус», реж. Юрин Сасин (Севастополь);
• «Конёк-Горбунок», реж. Айдар Гайнуллин (Республика Татарстан);
• «Кристалл в прозрачной оправе», реж. Алексей Сухачев, Вусал Мехман Оглы Вусалов (Приморский край);
• «Ледяная лилия», реж. Павел Печенкин (Пермский край);
• «Любовь твоя», реж. Артур Радзинский (Санкт-Петербург);
• «Мать енотов», реж. Яна Горюн (Краснодарский край);
• «Место, где не больно», реж. Степан Скоробогатько (Москва);
• «Молитва», реж. Елизавета Бобылева (Пермский край);
• «На карте не значится», реж. Павел Титович (Белгородская область);
• «На своей волне», реж. Алексей Головков (Санкт-Петербург);
• «Океан», реж. Георгий Поротов (Санкт-Петербург);
• «Охотник», реж. Екатерина Воробьева (Москва);
• «Победа Кати», реж. Дарья Разумникова (Москва);
• «Поколение Зарницы», реж. Наталья Бабкина (Москва);
• «Предпоследняя шоколадка», реж. Анастасия Перевощикова (Удмуртская Республика);
• «Призраки старого пирса», реж. Владимир Марин (Москва);
• «Путь аиста», реж. Виктория Окунева (Пермский край);
• «Рай для орхидей», реж. Анастасия Ломакина (Архангельская область);
• «Расщепление разума», реж. Екатерина Мантуленко (Московская область);
• «Рейтинг 4.8», реж. Дарья Бузырева (Омская область);
• «Роза ветров», реж. Алексей Романов (Пермский край);
• «Русская миссия. Слово Африке», реж. Станислав Ставинов (Краснодарский край);
• «Сопки Маньчжурии», реж. Инна Самохина (Саратовская область);
• «Суслиная история», реж. Ярослав Лобачев (Ярославская область);
• «Трещины», реж. Юлия Бывшева (Иркутская область);
• «Три пятёрки», реж. Сергей Ждамиров (Краснодарский край);
• «Тридцатипроцентник», реж. Дмитрий Колобов, Евгения Сереброва (Тюменская область);
• «Увидимся, сын», реж. Наталья Будкова (Краснодарский край);
• «Футболисты из Ловозера», реж. Елена Васюкова (Мурманская область);
• «Хранители Подлеморья», реж. Павел Скоробогатов (Иркутская область);
• «Хранитель тропы», реж. Яна Бех (Севастополь);
• «Человек ипподрома», реж. Ислам Сатыров (Ставропольский край);
• «Шокша. Монумент», реж. Ксения Роганова (Санкт-Петербург);
• «Югорская рапсодия», реж. Никита Аниськин (Вологодская область).
«Экспериментальное кино»
• «Бон Бо», реж. Александр Пушин (Москва);
• «В голове у Яра», реж. Софья Горленко (Калужская область);
• «Д`ркин. Тае зори», реж. Евгения Березина (Санкт-Петербург);
• «Дело не в золоте», реж. Александра Колесникова (Ивановская область);
• «Отец с VHS», реж. Никита Добрынин (Московская область);
• «Полет Единого к Единому», реж. Устинья Арасланова, Марианна Рыбынок (Москва);
• «Форма проявления эмпатии», реж. Алиса Прокофьева (Москва);
• «Цифровая исповедь», реж. Иван Левшин (Москва);
• «Шумерля», реж. Марина Карачаровская (Саратовская область);
• «Шумоподавление», реж. Илья Ермекеев (Республика Татарстан).