Касса четверга: «Ангелы Ладоги» оказались в лидерах
«Коммерсант» с Александром Петровым начал работу с четвертой строчки
Лидером чарта за четверг стала новинка – военная драма военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP), которая смогла заработать 12,4 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 100 млн.
На четвертой строчке оказалась криминальная драма КОММЕРСАНТ (NKI). За первый день проката картина с Александром Петровым положила в свою копилку 8,4 млн рублей, что может превратиться в 50 млн по итогу недели.
Еще одна криминальная драма – полнометражное продолжение казахстанского сериала ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО (KAP) – начала свою работу с шестого места чарта и 3,3 млн рублей. К концу недели проект может рассчитывать на 15 млн.
Строчкой ниже оказалась комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (VLG). В стартовый четверг новинка с Романом Курцыным и Полиной Максимовой записала на свой счет 2,8 млн рублей, что может превратиться в 22 млн рублей к концу уикенда.
Восьмое место заняла семейная комедия ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (AK). Российский проект освоил 2,4 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 40 млн.
Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
Предварительные сборы за четверг 23.04.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 23.04.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 23.04.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
|CP
|1
|-(1625)
|12 400 000$165 333
|-
|12 400 000$165 333
|100 000 000 $1 333 333
|2
|ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama
|VLG
|3
|-(821)
|11 491 697$153 223
|-38,6%
|413 052 275$5 275 253
|80 000 000 $1 066 667
|3
|ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА»
Project Hail Mary
|-
|5
|-(1)
|10 060 094$134 135
|-5,9%
|518 496 164$6 423 392
|-
|4
|КОММЕРСАНТ
|NKI
|1
|-(1460)
|8 371 541$111 621
|-
|10 331 271$137 750
|50 000 000 $666 667
|5
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|AK
|5
|-(608)
|4 432 170$59 096
|-47,4%
|830 948 032$10 294 203
|35 000 000 $466 667
|6
|ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО
|KAP
|1
|-(230)
|3 276 174$43 682
|-
|4 685 045$62 467
|15 000 000 $200 000
|7
|РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
|VLG
|1
|-(1263)
|2 812 594$37 501
|-
|2 879 707$38 396
|22 000 000 $293 333
|8
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА
|AK
|1
|-(998)
|2 392 321$31 898
|-
|2 441 592$32 555
|40 000 000 $533 333
|9
|МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ
|CP
|3
|-(504)
|1 300 000$17 333
|-67,5%
|155 100 000$1 980 843
|17 000 000 $226 667
|10
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ
Almarhum
|KNLG
|2
|-(265)
|1 055 308$14 071
|-48,5%
|19 975 506$265 526
|7 000 000 $93 333
|11
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
|AK
|6
|-(386)
|1 037 975$13 840
|-40,9%
|838 681 088$10 088 790
|-
|12
|МОМЕНТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Олох тугэннэрэ
|SMKT
|1
|-(59)
|1 035 432$13 806
|-
|1 035 432$13 806
|-
|13
|КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
|CP
|4
|-(240)
|935 000$12 467
|-64,0%
|216 500 000$2 685 438
|-
|14
|ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД
Forbidden Fruits
|EXP
|1
|-(497)
|824 314$10 991
|-
|956 932$12 759
|-
|15
|НОРМАЛ
Normal
|PRD
|2
|-(250)
|754 760$10 063
|-67,4%
|23 098 106$307 033
|-
|16
|НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|8
|-(70)
|470 862$6 278
|-53,2%
|359 147 180$4 616 288
|-
|17
|МСТИТЕЛЬ
Protector
|CIPA
|1
|-(103)
|356 946$4 759
|-
|472 544$6 301
|-
|18
|ГУРУ
Gourou
|WP
|2
|-(1011)
|308 928$4 119
|-75,0%
|13 353 575$177 503
|-
|19
|ПЕТРУШКА
|NKI
|2
|-(293)
|296 945$3 959
|-78,6%
|21 832 072$290 204
|-
|20
|ТОЛСТЯК ЮЗИ
Yooz
|TNL
|2
|-(205)
|262 874$3 505
|-63,2%
|13 630 301$181 182
|-
|21
|МАЛЫШ
|CAO
|9
|-(78)
|224 600$2 995
|-67,8%
|239 948 192$3 137 808
|-
Также стартовали
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CIPA
|Cinema Park Distribution
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|ILK
|Иллюзион кино
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|PRD
|Парадиз
|SMKT
|Самокат
|TNL
|TenLetters
|VLG
|Вольга
|VRT
|Vereteno
|WP
|World Pictures