Касса четверга: «Ангелы Ладоги» оказались в лидерах

Автор: БК
24 апреля 2026

«Коммерсант» с Александром Петровым начал работу с четвертой строчки

Лидером чарта за четверг стала новинка – военная драма военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP), которая смогла заработать 12,4 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 100 млн.

На четвертой строчке оказалась криминальная драма КОММЕРСАНТ (NKI). За первый день проката картина с Александром Петровым положила в свою копилку 8,4 млн рублей, что может превратиться в 50 млн по итогу недели.

Еще одна криминальная драма – полнометражное продолжение казахстанского сериала ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО (KAP) – начала свою работу с шестого места чарта и 3,3 млн рублей. К концу недели проект может рассчитывать на 15 млн.

Строчкой ниже оказалась комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (VLG). В стартовый четверг новинка с Романом Курцыным и Полиной Максимовой записала на свой счет 2,8 млн рублей, что может превратиться в 22 млн рублей к концу уикенда. 

Восьмое место заняла семейная комедия ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (AK). Российский проект освоил 2,4 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 40 млн.

Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ

Предварительные сборы за четверг 23.04.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 23.04.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 23.04.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
 CP 1 -(1625) 12 400 000$165 333 - 12 400 000$165 333 100 000 000 $1 333 333
2 ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama		 VLG 3 -(821) 11 491 697$153 223 -38,6% 413 052 275$5 275 253 80 000 000 $1 066 667
3 ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА»
Project Hail Mary		 - 5 -(1) 10 060 094$134 135 -5,9% 518 496 164$6 423 392 -
4 КОММЕРСАНТ
 NKI 1 -(1460) 8 371 541$111 621 - 10 331 271$137 750 50 000 000 $666 667
5 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
 AK 5 -(608) 4 432 170$59 096 -47,4% 830 948 032$10 294 203 35 000 000 $466 667
6 ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО
 KAP 1 -(230) 3 276 174$43 682 - 4 685 045$62 467 15 000 000 $200 000
7 РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
 VLG 1 -(1263) 2 812 594$37 501 - 2 879 707$38 396 22 000 000 $293 333
8 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА
 AK 1 -(998) 2 392 321$31 898 - 2 441 592$32 555 40 000 000 $533 333
9 МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ
 CP 3 -(504) 1 300 000$17 333 -67,5% 155 100 000$1 980 843 17 000 000 $226 667
10 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ
Almarhum		 KNLG 2 -(265) 1 055 308$14 071 -48,5% 19 975 506$265 526 7 000 000 $93 333
11 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
 AK 6 -(386) 1 037 975$13 840 -40,9% 838 681 088$10 088 790 -
12 МОМЕНТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Олох тугэннэрэ		 SMKT 1 -(59) 1 035 432$13 806 - 1 035 432$13 806 -
13 КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
 CP 4 -(240) 935 000$12 467 -64,0% 216 500 000$2 685 438 -
14 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД
Forbidden Fruits		 EXP 1 -(497) 824 314$10 991 - 956 932$12 759 -
15 НОРМАЛ
Normal		 PRD 2 -(250) 754 760$10 063 -67,4% 23 098 106$307 033 -
16 НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing		 VLG 8 -(70) 470 862$6 278 -53,2% 359 147 180$4 616 288 -
17 МСТИТЕЛЬ
Protector		 CIPA 1 -(103) 356 946$4 759 - 472 544$6 301 -
18 ГУРУ
Gourou		 WP 2 -(1011) 308 928$4 119 -75,0% 13 353 575$177 503 -
19 ПЕТРУШКА
 NKI 2 -(293) 296 945$3 959 -78,6% 21 832 072$290 204 -
20 ТОЛСТЯК ЮЗИ
Yooz		 TNL 2 -(205) 262 874$3 505 -63,2% 13 630 301$181 182 -
21 МАЛЫШ
 CAO 9 -(78) 224 600$2 995 -67,8% 239 948 192$3 137 808 -
ИТОГО ТОП-21:
64 100 535 $854 674
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75 руб.

Смотрите также

Касса четверга: «Нормал» с Бобом Оденкерком оказался лишь шестым (Сборы четверга 16.04.2026)
Лидером чарта за четверг вновь стало драмеди ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG), которое смогло заработать 18,7 млн рублей. По итогу уикенда фильм с Робертом Паттинсоном и Зендеей может претендовать на 115 млн. На шестом месте оказалась лучшая новинка...
Подробнее

Также стартовали

АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА. ПЕРЕВЫПУСК / Belle de jour (ILK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК. ПЕРЕВЫПУСК / The House That Jack Built (VRT) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД / Forbidden Fruits (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
КОММЕРСАНТ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
МОМЕНТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ / Олох тугэннэрэ (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
МСТИТЕЛЬ / Protector (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCIPACinema Park Distribution
CPЦентрал ПартнершипEXPЭкспонента Фильм
ILKИллюзион киноKAPКИНО.АРТ.ПРО
KNLGКинологистикаNKIНаше кино
PRDПарадизSMKTСамокат
TNLTenLettersVLGВольга
VRTVeretenoWPWorld Pictures
Прогноз
Сборов за уикенд 23–26.04
АНГЕЛЫ ЛАДОГИ 180 000 000
ВОТ ЭТО ДРАМА! 90 000 000
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО… 55 000 000
КОММЕРСАНТ 45 000 000
ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО 40 000 000
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ 38 000 000
МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ 30 000 000
ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 24 000 000