Касса четверга: «Нормал» с Бобом Оденкерком оказался лишь шестым
Чарт вновь возглавила «Вот эта драма!»
Лидером чарта за четверг вновь стало драмеди ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG), которое смогло заработать 18,7 млн рублей. По итогу уикенда фильм с Робертом Паттинсоном и Зендеей может претендовать на 115 млн.
На шестом месте оказалась лучшая новинка – боевик НОРМАЛ (PRD). За первый день проката зарубежная лента с Бобом Оденкерком положила в свою копилку 2,3 млн рублей, что может превратиться в 18 млн по итогу недели.
Хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (KNLG) начал свою работу с седьмой строчки чарта и 2 млн рублей. К концу недели проект может рассчитывать на 10 млн.
Девятое место заняла отечественная семейная лента комедия ПЕТРУШКА (NKI). В стартовый четверг новинка записала на свой счет 1,4 млн рублей, что может превратиться в 20 млн рублей к концу уикенда.
Замкнул десятку триллер ГУРУ (WP). Французский проект с Пьером Нине освоил 1,2 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 7 млн.
Фото: кадр из фильма НОРМАЛ
Предварительные сборы за четверг 16.04.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 16.04.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 16.04.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama
|VLG
|2
|-(1177)
|18 730 824$248 981
|-27,4%
|246 799 457$3 151 973
|115 000 000 $1 528 645
|2
|ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА»
Project Hail Mary
|-
|4
|-(1)
|10 694 212$142 154
|-28,3%
|419 735 858$5 199 899
|-
|3
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|AK
|4
|-(1290)
|8 433 989$112 109
|-49,9%
|746 879 760$9 252 722
|60 000 000 $797 554
|4
|МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ
|CP
|2
|-(1091)
|4 000 000$53 170
|-53,5%
|97 000 000$1 238 825
|35 000 000 $465 240
|5
|КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
|CP
|3
|-(583)
|2 600 000$34 561
|-46,9%
|187 800 000$2 329 447
|20 000 000 $265 851
|6
|НОРМАЛ
Normal
|PRD
|1
|-(462)
|2 312 361$30 737
|-
|2 312 361$30 737
|18 000 000 $239 266
|7
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ
Almarhum
|KNLG
|1
|-(469)
|2 050 992$27 263
|-
|2 050 992$27 263
|10 000 000 $132 926
|8
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
|AK
|5
|-(803)
|1 755 825$23 339
|-60,1%
|800 087 265$9 624 531
|20 000 000 $265 851
|9
|ПЕТРУШКА
|NKI
|1
|-(2145)
|1 388 882$18 462
|-
|1 550 236$20 607
|20 000 000 $265 851
|10
|ГУРУ
Gourou
|WP
|1
|-(405)
|1 235 449$16 422
|-
|1 442 589$19 176
|7 000 000 $93 048
|11
|НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|7
|-(127)
|1 006 823$13 383
|-42,0%
|348 749 991$4 482 648
|-
|12
|МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА
Morrigan
|EXP
|2
|-(713)
|744 707$9 899
|-54,0%
|15 305 759$195 476
|-
|13
|ТОЛСТЯК ЮЗИ
Yooz
|TNL
|1
|-(406)
|714 549$9 498
|-
|714 549$9 498
|-
|14
|МАЛЫШ
|CAO
|8
|-(155)
|697 718$9 274
|-50,1%
|234 943 777$3 072 365
|-
|15
|ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА». ДИКАЯ МИССИЯ
Plan Panda 2
|CPF
|1
|-(304)
|485 352$6 452
|-
|485 352$6 452
|-
|16
|ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ
|NMG
|2
|-(359)
|400 667$5 326
|-69,5%
|15 156 346$193 568
|-
|17
|ЗОЛОТО ТОЙОН БАЯ: ДНЕВНИК ГЕОЛОГА
|SMKT
|2
|-(26)
|350 594$4 660
|-
|5 635 234$71 970
|-
|18
|ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА
The Mortuary Assistant
|EXP
|4
|-(53)
|313 642$4 169
|-
|45 310 615$561 331
|-
|19
|КОММЕРСАНТ
|NKI
|0
|-(1)
|309 000$4 107
|-
|309 000$4 107
|-
|20
|ОЛДБОЙ. ПЕРЕВЫПУСК
Oldeuboi
|PNR
|1
|-(67)
|227 941$3 030
|-
|1 051 571$13 978
|-
Также стартовали
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PNR
|Пионер
|PRD
|Парадиз
|SMKT
|Самокат
|TNL
|TenLetters
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures