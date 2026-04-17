Касса четверга: «Нормал» с Бобом Оденкерком оказался лишь шестым

Автор: БК
17 апреля 2026

Чарт вновь возглавила «Вот эта драма!»

Лидером чарта за четверг вновь стало драмеди ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG), которое смогло заработать 18,7 млн рублей. По итогу уикенда фильм с Робертом Паттинсоном и Зендеей может претендовать на 115 млн.

На шестом месте оказалась лучшая новинка – боевик НОРМАЛ (PRD). За первый день проката зарубежная лента с Бобом Оденкерком положила в свою копилку 2,3 млн рублей, что может превратиться в 18 млн по итогу недели.

Хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (KNLG) начал свою работу с седьмой строчки чарта и 2 млн рублей. К концу недели проект может рассчитывать на 10 млн.

Девятое место заняла отечественная семейная лента комедия ПЕТРУШКА (NKI). В стартовый четверг новинка записала на свой счет 1,4 млн рублей, что может превратиться в 20 млн рублей к концу уикенда. 

Замкнул десятку триллер ГУРУ (WP). Французский проект с Пьером Нине освоил 1,2 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 7 млн.

Фото: кадр из фильма НОРМАЛ

Предварительные сборы за четверг 16.04.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 16.04.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 16.04.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama		 VLG 2 -(1177) 18 730 824$248 981 -27,4% 246 799 457$3 151 973 115 000 000 $1 528 645
2 ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА»
Project Hail Mary		 - 4 -(1) 10 694 212$142 154 -28,3% 419 735 858$5 199 899 -
3 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
 AK 4 -(1290) 8 433 989$112 109 -49,9% 746 879 760$9 252 722 60 000 000 $797 554
4 МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ
 CP 2 -(1091) 4 000 000$53 170 -53,5% 97 000 000$1 238 825 35 000 000 $465 240
5 КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
 CP 3 -(583) 2 600 000$34 561 -46,9% 187 800 000$2 329 447 20 000 000 $265 851
6 НОРМАЛ
Normal		 PRD 1 -(462) 2 312 361$30 737 - 2 312 361$30 737 18 000 000 $239 266
7 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ
Almarhum		 KNLG 1 -(469) 2 050 992$27 263 - 2 050 992$27 263 10 000 000 $132 926
8 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
 AK 5 -(803) 1 755 825$23 339 -60,1% 800 087 265$9 624 531 20 000 000 $265 851
9 ПЕТРУШКА
 NKI 1 -(2145) 1 388 882$18 462 - 1 550 236$20 607 20 000 000 $265 851
10 ГУРУ
Gourou		 WP 1 -(405) 1 235 449$16 422 - 1 442 589$19 176 7 000 000 $93 048
11 НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing		 VLG 7 -(127) 1 006 823$13 383 -42,0% 348 749 991$4 482 648 -
12 МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА
Morrigan		 EXP 2 -(713) 744 707$9 899 -54,0% 15 305 759$195 476 -
13 ТОЛСТЯК ЮЗИ
Yooz		 TNL 1 -(406) 714 549$9 498 - 714 549$9 498 -
14 МАЛЫШ
 CAO 8 -(155) 697 718$9 274 -50,1% 234 943 777$3 072 365 -
15 ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА». ДИКАЯ МИССИЯ
Plan Panda 2		 CPF 1 -(304) 485 352$6 452 - 485 352$6 452 -
16 ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ
 NMG 2 -(359) 400 667$5 326 -69,5% 15 156 346$193 568 -
17 ЗОЛОТО ТОЙОН БАЯ: ДНЕВНИК ГЕОЛОГА
 SMKT 2 -(26) 350 594$4 660 - 5 635 234$71 970 -
18 ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА
The Mortuary Assistant		 EXP 4 -(53) 313 642$4 169 - 45 310 615$561 331 -
19 КОММЕРСАНТ
 NKI 0 -(1) 309 000$4 107 - 309 000$4 107 -
20 ОЛДБОЙ. ПЕРЕВЫПУСК
Oldeuboi		 PNR 1 -(67) 227 941$3 030 - 1 051 571$13 978 -
ИТОГО ТОП-20:
58 453 527 $776 998
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.23 руб.

Смотрите также

Касса четверга: «Вот это драма!» возглавила чарт (Сборы четверга 09.04.2026)
Лидером чарта за четверг стала новинка – драмеди ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG), которое смогло заработать 25,8 млн рублей. По итогу уикенда фильм с Робертом Паттинсоном и Зендеей может претендовать на 150 млн. На четвертом месте приключенче...
Также стартовали

ГУРУ / Gourou (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
НОРМАЛ / Normal (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОЛДБОЙ. ПЕРЕВЫПУСК / Oldeuboi (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА». ДИКАЯ МИССИЯ / Plan Panda 2 (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПЕТРУШКА (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ / Almarhum (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТОЛСТЯК ЮЗИ / Yooz (TNL) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
KNLGКинологистикаNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPNRПионер
PRDПарадизSMKTСамокат
TNLTenLettersVLGВольга
WPWorld Pictures
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 16–19.04
ВОТ ЭТО ДРАМА! 110 000 000
ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО 50 000 000
МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ 40 000 000
ПЕТРУШКА 24 000 000
НОРМАЛ 22 000 000