top banner

Касса четверга: «Вот это драма!» возглавила чарт

Автор: БК
10 апреля 2026

В топ-3 вновь оказались пиратские релизы

Лидером чарта за четверг стала новинка – драмеди ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG), которое смогло заработать 25,8 млн рублей. По итогу уикенда фильм с Робертом Паттинсоном и Зендеей может претендовать на 150 млн.

На четвертом месте приключенческая семейная лента МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (CP). За первый день проката отечественная картина положила в свою копилку 8,6 млн рублей, что может превратиться в 70 млн по итогу недели.

Хоррор МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА (EXP) начал свою работу с восьмой строчки чарта и 1,6 млн рублей на своем счету. К концу недели проект может рассчитывать на 9 млн.

Замкнул десятку мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (NMG). Российская новинка освоила 1,3 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 18 млн.

Фото: кадр из фильма ВОТ ЭТО ДРАМА!

Предварительные сборы за четверг 09.04.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 09.04.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 09.04.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama		 VLG 1 -(1284) 25 782 991$329 285 - 27 800 681$355 053 150 000 000 $1 915 709
2 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
 AK 3 -(1524) 16 832 561$214 975 -56,7% 615 812 251$7 628 992 110 000 000 $1 404 853
3 ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА»
Project Hail Mary		 - 3 -(1) 14 918 383$190 529 -21,1% 440 505 623$5 457 205 -
4 МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ
 CP 1 -(1273) 8 600 000$109 834 - 9 700 000$123 883 70 000 000 $893 997
5 КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
 CP 2 -(1064) 4 900 000$62 580 -65,0% 139 000 000$1 724 138 40 000 000 $510 856
6 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
 AK 4 -(1459) 4 397 669$56 164 -82,8% 750 068 142$9 022 833 70 000 000 $893 997
7 НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing		 VLG 6 -(191) 1 737 382$22 189 -46,7% 332 817 004$4 277 854 12 000 000 $153 257
8 МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА
Morrigan		 EXP 1 -(815) 1 619 225$20 680 - 1 619 225$20 680 9 000 000 $114 943
9 МАЛЫШ
 CAO 7 -(225) 1 398 193$17 857 -47,3% 225 195 856$2 944 892 8 000 000 $102 171
10 ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ
 NMG 1 -(760) 1 315 466$16 800 - 1 315 466$16 800 18 000 000 $229 885
11 КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА
 NKI 3 -(1182) 574 706$7 340 -90,8% 101 488 968$1 257 296 -
12 ХИЩНИК. СПУСК В ПРЕИСПОДНЮЮ
Bone Keeper		 NKI 2 -(780) 426 144$5 442 -79,0% 15 119 709$187 543 -
13 ХЕЙТЕР
 CAO 1 -(222) 371 567$4 745 - 371 567$4 745 -
14 ДЕТИ ЛЕСА 2
Woodwalkers 2		 CPF 2 -(211) 326 821$4 174 -89,4% 18 891 928$234 333 -
15 ЕМЕЛЬЯНЕНКО
 KAP 1 -(60) 217 376$2 776 - 851 736$10 878 -
ИТОГО ТОП-15:
83 418 484 $1 065 370
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.3 руб.

Также стартовали

ВОТ ЭТО ДРАМА! / The Drama (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЕМЕЛЬЯНЕНКО (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА / Morrigan (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ХЕЙТЕР (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
KAPКИНО.АРТ.ПРОNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатVLGВольга
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 09–12.04
ВОТ ЭТО ДРАМА! 130 000 000
ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО 110 000 000
ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 85 000 000
МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ 65 000 000
КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ 48 000 000
ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ 22 000 000