Касса четверга: «Вот это драма!» возглавила чарт
В топ-3 вновь оказались пиратские релизы
Лидером чарта за четверг стала новинка – драмеди ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG), которое смогло заработать 25,8 млн рублей. По итогу уикенда фильм с Робертом Паттинсоном и Зендеей может претендовать на 150 млн.
На четвертом месте приключенческая семейная лента МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (CP). За первый день проката отечественная картина положила в свою копилку 8,6 млн рублей, что может превратиться в 70 млн по итогу недели.
Хоррор МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА (EXP) начал свою работу с восьмой строчки чарта и 1,6 млн рублей на своем счету. К концу недели проект может рассчитывать на 9 млн.
Замкнул десятку мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (NMG). Российская новинка освоила 1,3 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 18 млн.
Фото: кадр из фильма ВОТ ЭТО ДРАМА!
Предварительные сборы за четверг 09.04.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 09.04.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 09.04.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama
|VLG
|1
|-(1284)
|25 782 991$329 285
|-
|27 800 681$355 053
|150 000 000 $1 915 709
|2
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|AK
|3
|-(1524)
|16 832 561$214 975
|-56,7%
|615 812 251$7 628 992
|110 000 000 $1 404 853
|3
|ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА»
Project Hail Mary
|-
|3
|-(1)
|14 918 383$190 529
|-21,1%
|440 505 623$5 457 205
|-
|4
|МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ
|CP
|1
|-(1273)
|8 600 000$109 834
|-
|9 700 000$123 883
|70 000 000 $893 997
|5
|КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
|CP
|2
|-(1064)
|4 900 000$62 580
|-65,0%
|139 000 000$1 724 138
|40 000 000 $510 856
|6
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
|AK
|4
|-(1459)
|4 397 669$56 164
|-82,8%
|750 068 142$9 022 833
|70 000 000 $893 997
|7
|НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|6
|-(191)
|1 737 382$22 189
|-46,7%
|332 817 004$4 277 854
|12 000 000 $153 257
|8
|МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА
Morrigan
|EXP
|1
|-(815)
|1 619 225$20 680
|-
|1 619 225$20 680
|9 000 000 $114 943
|9
|МАЛЫШ
|CAO
|7
|-(225)
|1 398 193$17 857
|-47,3%
|225 195 856$2 944 892
|8 000 000 $102 171
|10
|ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ
|NMG
|1
|-(760)
|1 315 466$16 800
|-
|1 315 466$16 800
|18 000 000 $229 885
|11
|КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА
|NKI
|3
|-(1182)
|574 706$7 340
|-90,8%
|101 488 968$1 257 296
|-
|12
|ХИЩНИК. СПУСК В ПРЕИСПОДНЮЮ
Bone Keeper
|NKI
|2
|-(780)
|426 144$5 442
|-79,0%
|15 119 709$187 543
|-
|13
|ХЕЙТЕР
|CAO
|1
|-(222)
|371 567$4 745
|-
|371 567$4 745
|-
|14
|ДЕТИ ЛЕСА 2
Woodwalkers 2
|CPF
|2
|-(211)
|326 821$4 174
|-89,4%
|18 891 928$234 333
|-
|15
|ЕМЕЛЬЯНЕНКО
|KAP
|1
|-(60)
|217 376$2 776
|-
|851 736$10 878
|-
Также стартовали
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|VLG
|Вольга