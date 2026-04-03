Касса четверга: «Твое сердце будет разбито» продолжает лидировать
Лучшей новинкой стала музыкальная комедия «Королек моей любви»
Лидером чарта за четверг вновь стала мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK), которая смогла заработать 38,8 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 180 млн.
На четвертом месте расположилась лучшая новинка – музыкальная комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (CP). За первый день проката лента с Демисом Карибидисом и Михаилом Галустяном положила в свою копилку 14 млн рублей, что может превратиться в 80 млн по итогу недели.
Семейная картина ДЕТИ ЛЕСА 2 (CPF) начала свою работу с седьмой строчки чарта и 3 млн рублей на своем счету. К концу недели немецкий проект может рассчитывать на 18 млн.
Замкнул десятку фантастический триллер ХИЩНИК. СПУСК В ПРЕИСПОДНЮЮ (NKI). Американская новинка освоила 2 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 7 млн.
Фото: кадр из фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
Предварительные сборы за четверг 02.04.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 02.04.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 02.04.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|AK
|2
|-(1650)
|38 838 036$481 742
|-0,3%
|354 937 045$4 397 139
|180 000 000 $2 232 697
|2
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
|AK
|3
|-(2209)
|25 511 195$316 438
|47,6%
|607 515 121$7 308 013
|145 000 000 $1 798 561
|3
|ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА»
Project Hail Mary
|-
|2
|-(1)
|18 901 113$234 447
|7,5%
|165 089 768$2 045 215
|-
|4
|КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
|CP
|1
|-(1532)
|14 000 000$173 654
|-
|29 500 000$365 914
|80 000 000 $992 310
|5
|КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА
|NKI
|2
|-(2232)
|6 260 219$77 651
|37,9%
|70 351 952$871 555
|40 000 000 $496 155
|6
|НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|5
|-(226)
|3 258 608$40 419
|-13,1%
|296 697 824$3 813 597
|18 000 000 $223 270
|7
|ДЕТИ ЛЕСА 2
Woodwalkers 2
|CPF
|1
|-(651)
|3 070 924$38 091
|-
|3 070 924$38 091
|18 000 000 $223 270
|8
|МАЛЫШ
|CAO
|6
|-(437)
|2 652 713$32 904
|-27,1%
|207 318 352$2 711 107
|12 000 000 $148 846
|9
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|8
|-(414)
|2 530 727$31 391
|26,9%
|2 081 144 356$26 867 343
|17 000 000 $210 866
|10
|ХИЩНИК. СПУСК В ПРЕИСПОДНЮЮ
Bone Keeper
|NKI
|1
|-(950)
|2 028 943$25 167
|-
|2 028 943$25 167
|7 000 000 $86 827
|11
|ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА
The Mortuary Assistant
|EXP
|2
|-(818)
|2 016 566$25 013
|-26,9%
|26 895 956$333 201
|-
|12
|КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА
|VLG
|2
|-(1835)
|1 988 897$24 670
|5,5%
|27 526 021$341 006
|-
|13
|КРАСНАЯ МАСКА. НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУПЕРГЕРОЯ
Handbook For Superheroes. Red Mask
|EXP
|1
|-(871)
|1 355 084$16 808
|-
|1 356 384$16 824
|-
|14
|ДОКТОР ГАФ
|CP
|3
|-(278)
|1 100 000$13 644
|-31,3%
|55 300 000$665 223
|-
|15
|КОСМОС ЗАСЫПАЕТ
|VLG
|1
|-(246)
|966 714$11 991
|-
|966 714$11 991
|-
|16
|МОИ ТАЕЖНЫЕ КАНИКУЛЫ
|SMKT
|3
|-(30)
|765 624$9 497
|56,8%
|14 802 429$178 064
|-
|17
|ТАМЕРЛАН
Tamerlane: Rise of the Last Conqueror
|RSP
|1
|-(210)
|660 134$8 188
|-
|660 134$8 188
|-
|18
|О МОЕМ ПЕРЕРОЖДЕНИИ В СЛИЗЬ: СЛЕЗЫ СИНЕГО МОРЯ
That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea
|PNR
|1
|-(201)
|659 812$8 184
|-
|1 640 238$20 345
|-
|19
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
|NKI
|5
|-(137)
|625 310$7 756
|-25,7%
|334 705 824$4 302 131
|-
|20
|КРАСАВИЦА
|VLG
|7
|-(92)
|587 180$7 283
|-39,9%
|357 182 490$4 690 512
|-
|21
|НОВАЯ ТЕЩА
|CP
|5
|-(99)
|358 000$4 441
|-72,5%
|319 900 000$4 111 825
|-
|22
|НА ЦЕПИ
Good Boy
|VLG
|3
|-(60)
|318 214$3 947
|-
|38 340 590$461 212
|-
|23
|РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
|RSP
|9
|-(29)
|280 320$3 477
|1,6%
|197 666 432$2 570 101
|-
|24
|ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
Vie privée
|PVZGL
|3
|-(28)
|216 186$2 682
|-54,9%
|20 982 416$252 405
|-
Также стартовали
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|NKI
|Наше кино
|PNR
|Пионер
|PVZGL
|Про:взгляд
|RSP
|Ray of Sun Pictures
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга