Касса четверга: «Твое сердце будет разбито» оказалось в лидерах
Пиратские релизы также попали в топ-3
Лидером чарта за четверг стала мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK), которая смогла заработать 38,95 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 190 млн стартовых сборов.
На четвертом месте расположился мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (NKI). За первый день проката анимационная лента положила в свою копилку 4,5 млн рублей, что может превратиться в 45 млн по итогу недели.
Хоррор ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА (EXP) начал свою работу с седьмой строчки чарта и 2,7 млн рублей на своем счету. К концу недели картина может рассчитывать на 10 млн.
На девятом месте оказалась фантастическая комедия КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (VLG). Отечественная новинка освоила 1,9 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 17 млн.
Фото: кадр из фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
Предварительные сборы за четверг 26.03.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 26.03.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 26.03.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|AK
|1
|-(1628)
|38 954 903$482 593
|-
|38 954 903$482 593
|190 000 000 $2 353 816
|2
|ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА»
Project Hail Mary
|-
|1
|-(1)
|17 579 131$217 779
|-
|17 579 131$217 779
|-
|3
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
|AK
|2
|-(2300)
|17 285 874$214 146
|-20,8%
|339 840 975$4 088 067
|210 000 000 $2 601 586
|4
|КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА
|NKI
|1
|-(2232)
|4 540 845$56 254
|-
|4 561 545$56 511
|45 000 000 $557 483
|5
|НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|4
|-(346)
|3 749 399$46 449
|-39,9%
|263 588 261$3 388 024
|27 000 000 $334 490
|6
|МАЛЫШ
|CAO
|5
|-(484)
|3 640 394$45 099
|-7,3%
|178 109 200$2 329 138
|24 000 000 $297 324
|7
|ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА
The Mortuary Assistant
|EXP
|1
|-(835)
|2 757 695$34 164
|-
|2 757 695$34 164
|10 000 000 $123 885
|8
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|7
|-(575)
|1 994 699$24 711
|-19,6%
|2 052 335 864$26 495 428
|25 000 000 $309 713
|9
|КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА
|VLG
|1
|-(1896)
|1 885 484$23 358
|-
|1 885 484$23 358
|17 000 000 $210 605
|10
|ДОКТОР ГАФ
|CP
|2
|-(733)
|1 600 000$19 822
|-5,9%
|32 300 000$388 548
|17 000 000 $210 605
|11
|НОВАЯ ТЕЩА
|CP
|4
|-(309)
|1 300 000$16 105
|-65,8%
|308 200 000$3 961 440
|-
|12
|КРАСАВИЦА
|VLG
|6
|-(136)
|977 768$12 113
|-
|350 216 285$4 599 032
|-
|13
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
|NKI
|4
|-(852)
|841 622$10 426
|-49,4%
|321 013 312$4 126 135
|-
|14
|К СЕБЕ НЕЖНО
|AK
|4
|-(110)
|570 692$7 070
|-53,2%
|125 299 889$1 610 538
|-
|15
|ИЗОЛЯЦИЯ
|KAP
|1
|-(161)
|562 008$6 962
|-
|562 008$6 962
|-
|16
|МОИ ТАЕЖНЫЕ КАНИКУЛЫ
|SMKT
|2
|-(22)
|488 300$6 049
|-
|7 789$94
|-
|17
|ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
Vie privée
|PVZGL
|2
|-(99)
|479 597$5 941
|-68,5%
|15 476 815$186 176
|-
|18
|ДАСТУР: ПРОКЛЯТИЕ
|RSP
|1
|-(72)
|434 326$5 381
|-
|434 326$5 381
|-
|19
|ПАСТБИЩА БОГОВ
|PRD
|1
|-(150)
|428 526$5 309
|-
|428 526$5 309
|-
|20
|РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
|RSP
|8
|-(38)
|275 826$3 417
|1,7%
|194 572 160$2 529 868
|-
|21
|КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ
|PNR
|2
|-(37)
|274 780$3 404
|-68,6%
|12 240 612$147 247
|-
|22
|ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|12
|-(71)
|255 537$3 166
|-
|1 390 959 906$17 780 390
|-
|23
|СЕТЬ
|BSD
|5
|-(13)
|250 622$3 105
|-
|4 767 866$62 349
|-
|24
|СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
O Agente Secreto
|AOF
|1
|-(84)
|245 134$3 037
|-
|245 134$3 037
|-
|25
|АСТРАЛ. ШКОЛА КОШМАРОВ
Tutor
|KNLG
|2
|-(93)
|241 491$2 992
|-75,8%
|9 256 270$111 347
|-
|26
|УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ. ПЕРЕВЫПУСК
The Killing of a Sacred Deer
|INK
|1
|-(39)
|200 446$2 483
|-
|9 164 743$113 537
|-
|27
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|11
|-(53)
|200 031$2 478
|-48,5%
|381 068 323$4 850 049
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|AOF
|A-One Films
|BSD
|BASE Development
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|INK
|Иноекино
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|PNR
|Пионер
|PRD
|Парадиз
|PVZGL
|Про:взгляд
|RSP
|Ray of Sun Pictures
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга