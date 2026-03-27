top banner

Касса четверга: «Твое сердце будет разбито» оказалось в лидерах

Автор: БК
27 марта 2026

Пиратские релизы также попали в топ-3

Лидером чарта за четверг стала мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK), которая смогла заработать 38,95 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 190 млн стартовых сборов.

На четвертом месте расположился мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (NKI). За первый день проката анимационная лента положила в свою копилку 4,5 млн рублей, что может превратиться в 45 млн по итогу недели.

Хоррор ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА (EXP) начал свою работу с седьмой строчки чарта и 2,7 млн рублей на своем счету. К концу недели картина может рассчитывать на 10 млн.

На девятом месте оказалась фантастическая комедия КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (VLG). Отечественная новинка освоила 1,9 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 17 млн.

Фото: кадр из фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

Предварительные сборы за четверг 26.03.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 26.03.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 26.03.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
 AK 1 -(1628) 38 954 903$482 593 - 38 954 903$482 593 190 000 000 $2 353 816
2 ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА»
Project Hail Mary		 - 1 -(1) 17 579 131$217 779 - 17 579 131$217 779 -
3 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
 AK 2 -(2300) 17 285 874$214 146 -20,8% 339 840 975$4 088 067 210 000 000 $2 601 586
4 КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА
 NKI 1 -(2232) 4 540 845$56 254 - 4 561 545$56 511 45 000 000 $557 483
5 НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing		 VLG 4 -(346) 3 749 399$46 449 -39,9% 263 588 261$3 388 024 27 000 000 $334 490
6 МАЛЫШ
 CAO 5 -(484) 3 640 394$45 099 -7,3% 178 109 200$2 329 138 24 000 000 $297 324
7 ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА
The Mortuary Assistant		 EXP 1 -(835) 2 757 695$34 164 - 2 757 695$34 164 10 000 000 $123 885
8 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
 AK 7 -(575) 1 994 699$24 711 -19,6% 2 052 335 864$26 495 428 25 000 000 $309 713
9 КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА
 VLG 1 -(1896) 1 885 484$23 358 - 1 885 484$23 358 17 000 000 $210 605
10 ДОКТОР ГАФ
 CP 2 -(733) 1 600 000$19 822 -5,9% 32 300 000$388 548 17 000 000 $210 605
11 НОВАЯ ТЕЩА
 CP 4 -(309) 1 300 000$16 105 -65,8% 308 200 000$3 961 440 -
12 КРАСАВИЦА
 VLG 6 -(136) 977 768$12 113 - 350 216 285$4 599 032 -
13 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
 NKI 4 -(852) 841 622$10 426 -49,4% 321 013 312$4 126 135 -
14 К СЕБЕ НЕЖНО
 AK 4 -(110) 570 692$7 070 -53,2% 125 299 889$1 610 538 -
15 ИЗОЛЯЦИЯ
 KAP 1 -(161) 562 008$6 962 - 562 008$6 962 -
16 МОИ ТАЕЖНЫЕ КАНИКУЛЫ
 SMKT 2 -(22) 488 300$6 049 - 7 789$94 -
17 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
Vie privée		 PVZGL 2 -(99) 479 597$5 941 -68,5% 15 476 815$186 176 -
18 ДАСТУР: ПРОКЛЯТИЕ
 RSP 1 -(72) 434 326$5 381 - 434 326$5 381 -
19 ПАСТБИЩА БОГОВ
 PRD 1 -(150) 428 526$5 309 - 428 526$5 309 -
20 РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
 RSP 8 -(38) 275 826$3 417 1,7% 194 572 160$2 529 868 -
21 КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ
 PNR 2 -(37) 274 780$3 404 -68,6% 12 240 612$147 247 -
22 ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid		 VLG 12 -(71) 255 537$3 166 - 1 390 959 906$17 780 390 -
23 СЕТЬ
 BSD 5 -(13) 250 622$3 105 - 4 767 866$62 349 -
24 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
O Agente Secreto		 AOF 1 -(84) 245 134$3 037 - 245 134$3 037 -
25 АСТРАЛ. ШКОЛА КОШМАРОВ
Tutor		 KNLG 2 -(93) 241 491$2 992 -75,8% 9 256 270$111 347 -
26 УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ. ПЕРЕВЫПУСК
The Killing of a Sacred Deer		 INK 1 -(39) 200 446$2 483 - 9 164 743$113 537 -
27 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme		 AK 11 -(53) 200 031$2 478 -48,5% 381 068 323$4 850 049 -
ИТОГО ТОП-27:
102 015 130 $1 263 815
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.72 руб.

Также стартовали

ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА / The Mortuary Assistant (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДАСТУР: ПРОКЛЯТИЕ (RSP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ИЗОЛЯЦИЯ (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПАСТБИЩА БОГОВ (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» / Project Hail Mary (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ / O Agente Secreto (AOF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ. ПЕРЕВЫПУСК / The Killing of a Sacred Deer (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
AOFA-One FilmsBSDBASE Development
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
EXPЭкспонента ФильмINKИноекино
KAPКИНО.АРТ.ПРОKNLGКинологистика
NKIНаше киноPNRПионер
PRDПарадизPVZGLПро:взгляд
RSPRay of Sun PicturesSMKTСамокат
VLGВольга
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 26–29.03
ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО 180 000 000
ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 170 000 000
КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТС… 42 000 000
НАСЛЕДНИК 36 000 000
МАЛЫШ 32 000 000
КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА 23 000 000
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 20 000 000
НОВАЯ ТЕЩА 16 000 000