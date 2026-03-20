Касса четверга: «Домовенок Кузя 2» возглавил прокат
Также в топ-10 попали еще три новинки
Лидером чарта за четверг стала семейная картина ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (AK), которая смогла заработать 21,8 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 250 млн стартовых сборов.
На шестом месте расположился триллер НА ЦЕПИ (VLG). За первый день проката картина с Энсоном Буном и Стивеном Грэмом положила в свою копилку 3 млн рублей, что может превратиться в 17 млн по итогу недели.
Семейная комедия ДОКТОР ГАФ (CP) начала свою работу с восьмой строчки чарта и 1,7 млн рублей на своем счету. К концу недели картина с Сергеем Гармашом может рассчитывать на 20 млн.
Замкнул десятку французский детектив ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ (PVZGL). Новинка с Джоди Фостер освоила 1,5 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 11 млн.
Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
Предварительные сборы за четверг 19.03.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 19.03.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 19.03.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
|AK
|1
|-(2297)
|21 818 129$262 458
|-
|22 939 939$275 953
|250 000 000 $3 007 338
|2
|ПРЫГУНЫ
Hoppers
|-
|2
|-(1)
|14 265 241$171 602
|-8,5%
|142 331 122$1 800 065
|-
|3
|НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|3
|-(542)
|6 234 326$74 995
|-14,8%
|199 353 353$2 562 382
|52 000 000 $625 526
|4
|МАЛЫШ
|CAO
|4
|-(542)
|3 928 253$47 254
|51,7%
|136 080 736$1 779 531
|36 000 000 $433 057
|5
|НОВАЯ ТЕЩА
|CP
|3
|-(881)
|3 800 000$45 712
|-43,3%
|269 600 000$3 465 296
|27 000 000 $324 792
|6
|НА ЦЕПИ
Good Boy
|VLG
|1
|-(503)
|3 014 880$36 267
|-
|3 014 880$36 267
|17 000 000 $204 499
|7
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|6
|-(1447)
|2 480 547$29 839
|-45,8%
|2 011 625 206$25 969 858
|40 000 000 $481 174
|8
|ДОКТОР ГАФ
|CP
|1
|-(934)
|1 700 000$20 450
|-
|1 700 000$20 450
|20 000 000 $240 587
|9
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
|NKI
|3
|-(2121)
|1 662 427$19 998
|-57,8%
|295 018 656$3 792 014
|27 000 000 $324 792
|10
|ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
Vie privée
|PVZGL
|1
|-(266)
|1 524 202$18 335
|-
|2 627 902$31 612
|11 000 000 $132 323
|11
|К СЕБЕ НЕЖНО
|AK
|3
|-(440)
|1 219 411$14 669
|-53,9%
|111 641 634$1 434 982
|-
|12
|АСТРАЛ. ШКОЛА КОШМАРОВ
Tutor
|KNLG
|1
|-(359)
|999 800$12 027
|-
|1 139 870$13 712
|-
|13
|КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ
|PNR
|1
|-(98)
|873 967$10 513
|-
|5 842 574$70 282
|-
|14
|ИНФЕРНО
No Me Sigas
|WP
|2
|-(198)
|544 095$6 545
|-61,8%
|13 983 703$176 852
|-
|15
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|10
|-(69)
|388 665$4 675
|-
|376 937 798$4 797 477
|-
|16
|ЛЕКАРЬ 2: НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ
The Physician II
|PRD
|2
|-(119)
|346 212$4 165
|-54,5%
|8 458 351$106 973
|-
|17
|КУТЮР
Couture
|CPF
|4
|-(29)
|300 828$3 619
|-23,1%
|41 211 384$538 922
|-
|18
|МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ
Marsupilami
|EXP
|2
|-(1283)
|280 335$3 372
|-74,2%
|18 837 211$238 235
|-
|19
|РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
|RSP
|7
|-(49)
|271 307$3 264
|-45,8%
|190 095 872$2 471 667
|-
Также стартовали
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|K24
|К24
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|PNR
|Пионер
|PRD
|Парадиз
|PVZGL
|Про:взгляд
|RSP
|Ray of Sun Pictures
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures