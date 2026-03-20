Касса четверга: «Домовенок Кузя 2» возглавил прокат

Автор: БК
20 марта 2026

Также в топ-10 попали еще три новинки

Лидером чарта за четверг стала семейная картина ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (AK), которая смогла заработать 21,8 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 250 млн стартовых сборов.

На шестом месте расположился триллер НА ЦЕПИ (VLG). За первый день проката картина с Энсоном Буном и Стивеном Грэмом положила в свою копилку 3 млн рублей, что может превратиться в 17 млн по итогу недели.

Семейная комедия ДОКТОР ГАФ (CP) начала свою работу с восьмой строчки чарта и 1,7 млн рублей на своем счету. К концу недели картина с Сергеем Гармашом может рассчитывать на 20 млн.

Замкнул десятку французский детектив ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ (PVZGL). Новинка с Джоди Фостер освоила 1,5 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 11 млн.

Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2

Предварительные сборы за четверг 19.03.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 19.03.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 19.03.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
 AK 1 -(2297) 21 818 129$262 458 - 22 939 939$275 953 250 000 000 $3 007 338
2 ПРЫГУНЫ
Hoppers		 - 2 -(1) 14 265 241$171 602 -8,5% 142 331 122$1 800 065 -
3 НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing		 VLG 3 -(542) 6 234 326$74 995 -14,8% 199 353 353$2 562 382 52 000 000 $625 526
4 МАЛЫШ
 CAO 4 -(542) 3 928 253$47 254 51,7% 136 080 736$1 779 531 36 000 000 $433 057
5 НОВАЯ ТЕЩА
 CP 3 -(881) 3 800 000$45 712 -43,3% 269 600 000$3 465 296 27 000 000 $324 792
6 НА ЦЕПИ
Good Boy		 VLG 1 -(503) 3 014 880$36 267 - 3 014 880$36 267 17 000 000 $204 499
7 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
 AK 6 -(1447) 2 480 547$29 839 -45,8% 2 011 625 206$25 969 858 40 000 000 $481 174
8 ДОКТОР ГАФ
 CP 1 -(934) 1 700 000$20 450 - 1 700 000$20 450 20 000 000 $240 587
9 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
 NKI 3 -(2121) 1 662 427$19 998 -57,8% 295 018 656$3 792 014 27 000 000 $324 792
10 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
Vie privée		 PVZGL 1 -(266) 1 524 202$18 335 - 2 627 902$31 612 11 000 000 $132 323
11 К СЕБЕ НЕЖНО
 AK 3 -(440) 1 219 411$14 669 -53,9% 111 641 634$1 434 982 -
12 АСТРАЛ. ШКОЛА КОШМАРОВ
Tutor		 KNLG 1 -(359) 999 800$12 027 - 1 139 870$13 712 -
13 КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ
 PNR 1 -(98) 873 967$10 513 - 5 842 574$70 282 -
14 ИНФЕРНО
No Me Sigas		 WP 2 -(198) 544 095$6 545 -61,8% 13 983 703$176 852 -
15 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme		 AK 10 -(69) 388 665$4 675 - 376 937 798$4 797 477 -
16 ЛЕКАРЬ 2: НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ
The Physician II		 PRD 2 -(119) 346 212$4 165 -54,5% 8 458 351$106 973 -
17 КУТЮР
Couture		 CPF 4 -(29) 300 828$3 619 -23,1% 41 211 384$538 922 -
18 МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ
Marsupilami		 EXP 2 -(1283) 280 335$3 372 -74,2% 18 837 211$238 235 -
19 РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
 RSP 7 -(49) 271 307$3 264 -45,8% 190 095 872$2 471 667 -
ИТОГО ТОП-19:
65 652 625 $789 759
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.13 руб.

Также стартовали

АСТРАЛ. ШКОЛА КОШМАРОВ / Tutor (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДОКТОР ГАФ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
НА ЦЕПИ / Good Boy (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОСТРОВ. ПЕРЕВЫПУСК (K24) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ / Vie privée (PVZGL) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
K24К24KNLGКинологистика
NKIНаше киноPNRПионер
PRDПарадизPVZGLПро:взгляд
RSPRay of Sun PicturesVLGВольга
WPWorld Pictures
Прогноз
Сборов за уикенд 19–22.03
ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 200 000 000
НАСЛЕДНИК 50 000 000
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 40 000 000
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 38 000 000
НОВАЯ ТЕЩА 32 000 000
ДОКТОР ГАФ 25 000 000
МАЛЫШ 20 000 000
НА ЦЕПИ 15 000 000