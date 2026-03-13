Касса четверга: пиратские релизы не сбавляют оборотов
Автор: БК
13 марта 2026
Лучшая новинка оказалась лишь девятая
Лидером чарта за четверг cтали пиратские релизы во главе с мультфильмом студии Pixar ПРЫГУНЫ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 15,6 млн рублей.
Единственной новинкой, которая смогла пробиться в топ-10, стал мексиканский хоррор ИНФЕРНО (WP). Проект начал работу с девятого места чарта, положив в свою копилку 1,4 млн рублей. Это может превратиться в 7 млн по итогу недели.
Предварительные сборы за четверг 12.03.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 12.03.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 12.03.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ПРЫГУНЫ
Hoppers
|-
|1
|-(1)
|15 596 927$197 255
|-
|15 596 927$197 255
|-
|2
|НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|2
|-(810)
|7 316 114$92 527
|14,9%
|7 316 114$94 037
|50 000 000 $632 351
|3
|НОВАЯ ТЕЩА
|CP
|2
|-(1332)
|6 700 000$84 735
|-38,0%
|195 600 000$2 514 139
|50 000 000 $632 351
|4
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|5
|-(1441)
|4 574 535$57 854
|-37,8%
|1 933 176 502$24 957 094
|70 000 000 $885 292
|5
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
|NKI
|2
|-(2296)
|3 941 828$49 852
|-52,1%
|21 067 424$270 790
|70 000 000 $885 292
|6
|К СЕБЕ НЕЖНО
|AK
|2
|-(1156)
|2 644 156$33 441
|-38,3%
|81 415 543$1 046 472
|35 000 000 $442 646
|7
|МАЛЫШ
|CAO
|3
|-(427)
|2 589 022$32 743
|-1,7%
|101 453 672$1 326 712
|22 000 000 $278 234
|8
|КРАСАВИЦА
|VLG
|4
|-(639)
|1 729 853$21 877
|-33,5%
|320 108 007$4 203 651
|20 000 000 $252 940
|9
|ИНФЕРНО
No Me Sigas
|WP
|1
|-(424)
|1 423 673$18 005
|-
|1 423 673$18 005
|7 000 000 $88 529
|10
|ТЮЛЬПАНЫ
|NMG
|2
|-(1570)
|1 348 620$17 056
|-42,5%
|73 013 050$938 471
|12 000 000 $151 764
|11
|ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|10
|-(243)
|1 332 970$16 858
|-40,9%
|1 368 955 436$17 499 111
|-
|12
|МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ
Marsupilami
|EXP
|1
|-(1373)
|1 086 117$13 736
|-
|1 373 522$17 371
|-
|13
|ЛЕКАРЬ 2: НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ
The Physician II
|PRD
|1
|-(269)
|760 683$9 620
|-
|760 683$9 620
|-
|14
|ЖЕМЧУГ
|CAO
|1
|-(394)
|613 149$7 755
|-
|970 354$12 272
|-
|15
|РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
|RSP
|6
|-(78)
|500 252$6 327
|-33,1%
|185 668 448$2 414 100
|-
|16
|КУТЮР
Couture
|CPF
|3
|-(39)
|391 025$4 945
|-48,8%
|36 765 500$480 783
|-
|17
|ОСТРОВ. ПЕРЕВЫПУСК
|K24
|0
|-(31)
|384 440$4 862
|-
|384 440$4 862
|-
ИТОГО ТОП-17:
52 933 364 $669 449
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.07 руб.
Также стартовали
ЖЕМЧУГ (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
ИНФЕРНО / No Me Sigas (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЕКАРЬ 2: НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ / The Physician II (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ / Marsupilami (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРЫГУНЫ / Hoppers (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|K24
|К24
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PRD
|Парадиз
|RSP
|Ray of Sun Pictures
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures
Сборов за уикенд 12–15.03
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 90 000 000
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 85 000 000
НОВАЯ ТЕЩА 80 000 000
НАСЛЕДНИК 48 000 000
К СЕБЕ НЕЖНО 27 000 000
ТЮЛЬПАНЫ 25 000 000
МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ 20 000 000