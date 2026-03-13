Касса четверга: пиратские релизы не сбавляют оборотов

Автор: БК
13 марта 2026

Лучшая новинка оказалась лишь девятая

Лидером чарта за четверг cтали пиратские релизы во главе с мультфильмом студии Pixar ПРЫГУНЫ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 15,6 млн рублей.

Единственной новинкой, которая смогла пробиться в топ-10, стал мексиканский хоррор  ИНФЕРНО (WP). Проект начал работу с девятого места чарта, положив в свою копилку 1,4 млн рублей. Это может превратиться в 7 млн по итогу недели.

Фото: кадр из фильма ПРЫГУНЫ

Предварительные сборы за четверг 12.03.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 12.03.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 12.03.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ПРЫГУНЫ
Hoppers		 - 1 -(1) 15 596 927$197 255 - 15 596 927$197 255 -
2 НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing		 VLG 2 -(810) 7 316 114$92 527 14,9% 7 316 114$94 037 50 000 000 $632 351
3 НОВАЯ ТЕЩА
 CP 2 -(1332) 6 700 000$84 735 -38,0% 195 600 000$2 514 139 50 000 000 $632 351
4 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
 AK 5 -(1441) 4 574 535$57 854 -37,8% 1 933 176 502$24 957 094 70 000 000 $885 292
5 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
 NKI 2 -(2296) 3 941 828$49 852 -52,1% 21 067 424$270 790 70 000 000 $885 292
6 К СЕБЕ НЕЖНО
 AK 2 -(1156) 2 644 156$33 441 -38,3% 81 415 543$1 046 472 35 000 000 $442 646
7 МАЛЫШ
 CAO 3 -(427) 2 589 022$32 743 -1,7% 101 453 672$1 326 712 22 000 000 $278 234
8 КРАСАВИЦА
 VLG 4 -(639) 1 729 853$21 877 -33,5% 320 108 007$4 203 651 20 000 000 $252 940
9 ИНФЕРНО
No Me Sigas		 WP 1 -(424) 1 423 673$18 005 - 1 423 673$18 005 7 000 000 $88 529
10 ТЮЛЬПАНЫ
 NMG 2 -(1570) 1 348 620$17 056 -42,5% 73 013 050$938 471 12 000 000 $151 764
11 ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid		 VLG 10 -(243) 1 332 970$16 858 -40,9% 1 368 955 436$17 499 111 -
12 МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ
Marsupilami		 EXP 1 -(1373) 1 086 117$13 736 - 1 373 522$17 371 -
13 ЛЕКАРЬ 2: НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ
The Physician II		 PRD 1 -(269) 760 683$9 620 - 760 683$9 620 -
14 ЖЕМЧУГ
 CAO 1 -(394) 613 149$7 755 - 970 354$12 272 -
15 РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
 RSP 6 -(78) 500 252$6 327 -33,1% 185 668 448$2 414 100 -
16 КУТЮР
Couture		 CPF 3 -(39) 391 025$4 945 -48,8% 36 765 500$480 783 -
17 ОСТРОВ. ПЕРЕВЫПУСК
 K24 0 -(31) 384 440$4 862 - 384 440$4 862 -
ИТОГО ТОП-17:
52 933 364 $669 449
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.07 руб.

Также стартовали

ЖЕМЧУГ (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
ИНФЕРНО / No Me Sigas (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЕКАРЬ 2: НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ / The Physician II (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ / Marsupilami (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРЫГУНЫ / Hoppers (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
K24К24NKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPRDПарадиз
RSPRay of Sun PicturesVLGВольга
WPWorld Pictures
Прогноз
Сборов за уикенд 12–15.03
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 90 000 000
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 85 000 000
НОВАЯ ТЕЩА 80 000 000
НАСЛЕДНИК 48 000 000
К СЕБЕ НЕЖНО 27 000 000
ТЮЛЬПАНЫ 25 000 000
МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ 20 000 000