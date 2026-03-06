top banner

Касса четверга: пиратские релизы снова возглавили прокат

Автор: БК
6 марта 2026

Лучшей новинкой оказалась «Новая теща»

Лидером чарта за четверг cтали пиратские релизы во главе со слэшером КРИК 7. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 14 млн рублей.

На втором месте оказалась комедия НОВАЯ ТЕЩА (CP) с результатом в 10,8 млн рублей. К концу недели проект с Гариком Харламовым может освоить 110 млн.

Бронза досталась романтической сказке ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI). Картина смогла привлечь 8,2 млн рублей и к вечеру воскресенья может рассчитывать на 120 млн.

На пятом месте расположился комедийный триллер НАСЛЕДНИК (VLG). За первый день картина с Гленом Пауэллом заработала 6,4 млн рублей, что может превратиться в 40 млн по итогу недели.

Строчкой ниже оказалась мелодрама К СЕБЕ НЕЖНО (AK) с 4,3 млн рублей на своем счету. К концу недели экранизации книги Ольги Примаченко также может рассчитывать на 40 млн.

Девятое место занял праздничный альманах ТЮЛЬПАНЫ (NMG). Новинка освоила 2,3 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 30 млн.

Фото: кадр из фильма КРИК 7

Предварительные сборы за четверг 05.03.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 05.03.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 05.03.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 КРИК 7
Scream 7		 - 1 -(1) 14 031 814$180 358 - 14 031 814$180 358 -
2 НОВАЯ ТЕЩА
 CP 1 -(1460) 10 800 000$138 817 - 10 800 000$138 817 110 000 000 $1 413 882
3 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
 NKI 1 -(2294) 8 230 490$105 790 - 10 103 798$129 869 120 000 000 $1 542 416
4 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
 AK 4 -(1592) 7 357 657$94 571 -72,1% 173 104 291$2 234 757 110 000 000 $1 413 882
5 НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing		 VLG 1 -(790) 6 367 757$81 848 - 6 367 757$81 848 40 000 000 $514 139
6 К СЕБЕ НЕЖНО
 AK 1 -(1127) 4 285 185$55 079 - 4 285 185$55 079 40 000 000 $514 139
7 МАЛЫШ
 CAO 2 -(669) 2 632 920$33 842 -44,9% 60 396 716$789 809 18 000 000 $231 362
8 КРАСАВИЦА
 VLG 3 -(1223) 2 599 642$33 414 -70,7% 268 755 360$3 529 289 21 000 000 $269 923
9 ТЮЛЬПАНЫ
 NMG 1 -(1870) 2 346 079$30 155 - 2 796 835$35 949 30 000 000 $385 604
10 ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid		 VLG 9 -(322) 2 253 672$28 968 -57,5% 1 337 215 859$17 093 389 18 000 000 $231 362
11 ПОСТОРОННИЙ
L'Étranger		 AOF 1 -(106) 1 046 758$13 454 - 42 429 520$545 367 -
12 КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА
 NMG 3 -(494) 949 487$12 204 -76,4% 170 378 827$2 237 411 -
13 КУТЮР
Couture		 CPF 2 -(113) 763 657$9 816 -66,0% 24 887 294$325 452 -
14 РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
 RSP 5 -(90) 747 379$9 606 -63,4% 175 460 928$2 281 380 -
15 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme		 AK 8 -(80) 653 148$8 395 -55,2% 359 454 976$4 574 965 -
16 УБЕЖИЩЕ
Shelter		 CAO 5 -(77) 413 523$5 315 -71,3% 241 862 256$3 144 744 -
17 СПАСТИ БЕССМЕРТНОГО
 CKINO 2 -(120) 357 475$4 595 -38,7% 5 700 189$74 542 -
18 ДРАНИКИ
 AK 2 -(1178) 318 017$4 088 -86,2% 25 058 095$327 685 -
19 ЧЕБУРАШКА 2
 CP 10 -(118) 252 000$3 239 -82,0% 6 039 500 000$77 201 841 -
20 ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА
 VLG 5 -(32) 207 298$2 664 -42,5% 55 704 061$724 276 -
21 БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ
 VRT 1 -(121) 62 751$807 - 947 047$12 173 -
ИТОГО ТОП-21:
66 676 709 $857 027
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.8 руб.

Также стартовали

БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ (VRT) данные не предоставлены дистрибьютором.
К СЕБЕ НЕЖНО (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
КРИК 7 / Scream 7 (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
НАСЛЕДНИК / How to Make a Killing (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
НОВАЯ ТЕЩА (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОСТОРОННИЙ / L'Étranger (AOF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТЮЛЬПАНЫ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
AOFA-One FilmsCAOКаро Премьер
CKINOЦентр киноCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатRSPRay of Sun Pictures
VLGВольгаVRTVereteno
Прогноз
Сборов за уикенд 05–08.03
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 160 000 000
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 150 000 000
НОВАЯ ТЕЩА 120 000 000
ТЮЛЬПАНЫ 70 000 000
НАСЛЕДНИК 70 000 000
К СЕБЕ НЕЖНО 60 000 000
КРАСАВИЦА 45 000 000
ГОРНИЧНАЯ 30 000 000
МАЛЫШ 27 000 000