Касса четверга: пиратские релизы снова возглавили прокат
Лучшей новинкой оказалась «Новая теща»
Лидером чарта за четверг cтали пиратские релизы во главе со слэшером КРИК 7. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 14 млн рублей.
На втором месте оказалась комедия НОВАЯ ТЕЩА (CP) с результатом в 10,8 млн рублей. К концу недели проект с Гариком Харламовым может освоить 110 млн.
Бронза досталась романтической сказке ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI). Картина смогла привлечь 8,2 млн рублей и к вечеру воскресенья может рассчитывать на 120 млн.
На пятом месте расположился комедийный триллер НАСЛЕДНИК (VLG). За первый день картина с Гленом Пауэллом заработала 6,4 млн рублей, что может превратиться в 40 млн по итогу недели.
Строчкой ниже оказалась мелодрама К СЕБЕ НЕЖНО (AK) с 4,3 млн рублей на своем счету. К концу недели экранизации книги Ольги Примаченко также может рассчитывать на 40 млн.
Девятое место занял праздничный альманах ТЮЛЬПАНЫ (NMG). Новинка освоила 2,3 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 30 млн.
Фото: кадр из фильма КРИК 7
Предварительные сборы за четверг 05.03.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 05.03.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 05.03.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|КРИК 7
Scream 7
|-
|1
|-(1)
|14 031 814$180 358
|-
|14 031 814$180 358
|-
|2
|НОВАЯ ТЕЩА
|CP
|1
|-(1460)
|10 800 000$138 817
|-
|10 800 000$138 817
|110 000 000 $1 413 882
|3
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
|NKI
|1
|-(2294)
|8 230 490$105 790
|-
|10 103 798$129 869
|120 000 000 $1 542 416
|4
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|4
|-(1592)
|7 357 657$94 571
|-72,1%
|173 104 291$2 234 757
|110 000 000 $1 413 882
|5
|НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|1
|-(790)
|6 367 757$81 848
|-
|6 367 757$81 848
|40 000 000 $514 139
|6
|К СЕБЕ НЕЖНО
|AK
|1
|-(1127)
|4 285 185$55 079
|-
|4 285 185$55 079
|40 000 000 $514 139
|7
|МАЛЫШ
|CAO
|2
|-(669)
|2 632 920$33 842
|-44,9%
|60 396 716$789 809
|18 000 000 $231 362
|8
|КРАСАВИЦА
|VLG
|3
|-(1223)
|2 599 642$33 414
|-70,7%
|268 755 360$3 529 289
|21 000 000 $269 923
|9
|ТЮЛЬПАНЫ
|NMG
|1
|-(1870)
|2 346 079$30 155
|-
|2 796 835$35 949
|30 000 000 $385 604
|10
|ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|9
|-(322)
|2 253 672$28 968
|-57,5%
|1 337 215 859$17 093 389
|18 000 000 $231 362
|11
|ПОСТОРОННИЙ
L'Étranger
|AOF
|1
|-(106)
|1 046 758$13 454
|-
|42 429 520$545 367
|-
|12
|КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА
|NMG
|3
|-(494)
|949 487$12 204
|-76,4%
|170 378 827$2 237 411
|-
|13
|КУТЮР
Couture
|CPF
|2
|-(113)
|763 657$9 816
|-66,0%
|24 887 294$325 452
|-
|14
|РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
|RSP
|5
|-(90)
|747 379$9 606
|-63,4%
|175 460 928$2 281 380
|-
|15
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|8
|-(80)
|653 148$8 395
|-55,2%
|359 454 976$4 574 965
|-
|16
|УБЕЖИЩЕ
Shelter
|CAO
|5
|-(77)
|413 523$5 315
|-71,3%
|241 862 256$3 144 744
|-
|17
|СПАСТИ БЕССМЕРТНОГО
|CKINO
|2
|-(120)
|357 475$4 595
|-38,7%
|5 700 189$74 542
|-
|18
|ДРАНИКИ
|AK
|2
|-(1178)
|318 017$4 088
|-86,2%
|25 058 095$327 685
|-
|19
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|10
|-(118)
|252 000$3 239
|-82,0%
|6 039 500 000$77 201 841
|-
|20
|ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА
|VLG
|5
|-(32)
|207 298$2 664
|-42,5%
|55 704 061$724 276
|-
|21
|БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ
|VRT
|1
|-(121)
|62 751$807
|-
|947 047$12 173
|-
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|AOF
|A-One Films
|CAO
|Каро Премьер
|CKINO
|Центр кино
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|RSP
|Ray of Sun Pictures
|VLG
|Вольга
|VRT
|Vereteno