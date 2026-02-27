top banner

Касса четверга: лучшая новинка начала прокат с пятого места

Автор: БК
27 февраля 2026

Лидером остается «Сказка о царе Салтане»

Лидером чарта за четверг вновь стала семейная лента СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK), которая смогла заработать 26,3 млн рублей. По итогу уикенда российский проект может претендовать на 320 млн.

Лучшая новинка недели – военная драма МАЛЫШ (CAO) – оказалась на пятом месте с результатом в 4,8 млн рублей. К концу недели лента с Глебом Калюжным может освоить 35 млн.

Семейная комедия ДРАНИКИ (AK) начала свой прокат с седьмого места чарта и результата в 2,3 млн рублей. К вечеру воскресенья фильм может рассчитывать на 15 млн.

Строчкой ниже расположилась драма КУТЮР (CPF). За первый день картина с Анджелиной Джоли освоила 2,2 млн рублей, что может превратиться в 17 млн по итогу недели.

Замкнула десятку комедия ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (CP). Картина с Евгением Цыгановым смогла привлечь на старте 1,8 млн рублей и может положить в свою копилку 9 млн по итогу недели.

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

Предварительные сборы за четверг 26.02.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 26.02.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 26.02.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
 AK 3 -(2295) 26 350 628$344 588 -17,6% 1 457 385 050$18 814 679 320 000 000 $4 184 648
2 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ
Wuthering Heights		 - 3 -(1) 15 308 521$200 190 -2,3% 348 171 029$4 494 849 -
3 КРАСАВИЦА
 VLG 2 -(2195) 8 880 990$116 137 -7,9% 181 874 325$2 388 369 90 000 000 $1 176 932
4 ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid		 VLG 8 -(479) 5 308 347$69 417 -14,5% 1 283 613 150$16 408 196 50 000 000 $653 851
5 МАЛЫШ
 CAO 1 -(971) 4 781 581$62 529 - 4 781 581$62 529 35 000 000 $457 696
6 КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА
 NMG 2 -(1441) 4 024 700$52 631 -72,9% 130 919 275$1 719 229 35 000 000 $457 696
7 ДРАНИКИ
 AK 1 -(1279) 2 301 377$30 095 - 2 301 377$30 095 15 000 000 $196 155
8 КУТЮР
Couture		 CPF 1 -(290) 2 246 852$29 382 - 2 481 912$32 456 17 000 000 $222 309
9 РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
 RSP 4 -(147) 2 041 172$26 692 -27,2% 159 068 896$2 068 247 15 000 000 $196 155
10 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ
 CP 1 -(712) 1 800 000$23 539 - 1 800 000$23 539 9 000 000 $117 693
11 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme		 AK 7 -(133) 1 456 555$19 047 -0,5% 344 363 782$4 382 891 -
12 УБЕЖИЩЕ
Shelter		 CAO 4 -(237) 1 442 402$18 862 -33,7% 226 840 832$2 949 432 -
13 ЧЕБУРАШКА 2
 CP 9 -(270) 1 400 000$18 308 27,3% 6 025 100 000$77 017 768 -
14 ДВА, ТРИ, ПРИЗРАК, ПРИДИ!
Gangryeong; gwisinnoli		 KNLG 1 -(293) 1 155 232$15 107 - 1 155 232$15 107 -
15 АСТРАЛ. АМУЛЕТ ЗЛА
It Will Find You		 EXP 2 -(659) 977 921$12 788 -42,5% 19 767 913$259 592 -
16 СПАСТИ БЕССМЕРТНОГО
 CKINO 1 -(282) 583 157$7 626 - 943 872$12 343 -
17 УВОЛИТЬ ЖОРУ
 CP 3 -(256) 551 000$7 205 -72,5% 105 000 000$1 355 538 -
18 ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ
Chainsaw Man Season 1 Compilation Movie 1		 PNR 1 -(198) 476 257$6 228 - 892 124$11 666 -
19 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill		 VLG 6 -(97) 396 789$5 189 -20,5% 379 694 640$4 898 022 -
20 КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
 AK 2 -(381) 392 234$5 129 -65,3% 13 876 268$182 223 -
21 ЦИНГА
 VLG 1 -(215) 377 900$4 942 - 377 900$4 942 -
22 ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА
 VLG 4 -(53) 360 454$4 714 -34,4% 51 523 723$669 922 -
23 ГУАНТАНАМЕРА
 CP 2 -(268) 332 000$4 342 -77,9% 18 500 000$242 942 -
24 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
 NKI 2 -(985) 330 331$4 320 -37,7% 14 805 059$194 420 -
25 БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ
 VRT 0 -(1) 324 276$4 241 - 554 286$7 248 -
26 ГИГАНТ
Giant		 PRD 1 -(77) 285 945$3 739 - 285 945$3 739 -
ИТОГО ТОП-26:
83 886 621 $1 096 987
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.47 руб.

Также стартовали

ГИГАНТ / Giant (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДВА, ТРИ, ПРИЗРАК, ПРИДИ! / Gangryeong; gwisinnoli (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДРАНИКИ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
КУТЮР / Couture (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
МАЛЫШ (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
НАУМ. ПРЕДЧУВСТВИЯ (K24) данные не предоставлены дистрибьютором.
СПАСТИ БЕССМЕРТНОГО (CKINO) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЦИНГА (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ / Chainsaw Man Season 1 Compilation Movie 1 (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCKINOЦентр кино
CPЦентрал ПартнершипCPFCapella Film
EXPЭкспонента ФильмK24К24
KNLGКинологистикаNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPNRПионер
PRDПарадизRSPRay of Sun Pictures
VLGВольгаVRTVereteno
Прогноз
Сборов за уикенд 26–01.03
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 260 000 000
КРАСАВИЦА 65 000 000
КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА 42 000 000
ГОРНИЧНАЯ 35 000 000
ДРАНИКИ 17 000 000
МАЛЫШ 17 000 000