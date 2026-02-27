Касса четверга: лучшая новинка начала прокат с пятого места
Лидером остается «Сказка о царе Салтане»
Лидером чарта за четверг вновь стала семейная лента СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK), которая смогла заработать 26,3 млн рублей. По итогу уикенда российский проект может претендовать на 320 млн.
Лучшая новинка недели – военная драма МАЛЫШ (CAO) – оказалась на пятом месте с результатом в 4,8 млн рублей. К концу недели лента с Глебом Калюжным может освоить 35 млн.
Семейная комедия ДРАНИКИ (AK) начала свой прокат с седьмого места чарта и результата в 2,3 млн рублей. К вечеру воскресенья фильм может рассчитывать на 15 млн.
Строчкой ниже расположилась драма КУТЮР (CPF). За первый день картина с Анджелиной Джоли освоила 2,2 млн рублей, что может превратиться в 17 млн по итогу недели.
Замкнула десятку комедия ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (CP). Картина с Евгением Цыгановым смогла привлечь на старте 1,8 млн рублей и может положить в свою копилку 9 млн по итогу недели.
Предварительные сборы за четверг 26.02.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 26.02.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 26.02.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|3
|-(2295)
|26 350 628$344 588
|-17,6%
|1 457 385 050$18 814 679
|320 000 000 $4 184 648
|2
|ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ
Wuthering Heights
|-
|3
|-(1)
|15 308 521$200 190
|-2,3%
|348 171 029$4 494 849
|-
|3
|КРАСАВИЦА
|VLG
|2
|-(2195)
|8 880 990$116 137
|-7,9%
|181 874 325$2 388 369
|90 000 000 $1 176 932
|4
|ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|8
|-(479)
|5 308 347$69 417
|-14,5%
|1 283 613 150$16 408 196
|50 000 000 $653 851
|5
|МАЛЫШ
|CAO
|1
|-(971)
|4 781 581$62 529
|-
|4 781 581$62 529
|35 000 000 $457 696
|6
|КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА
|NMG
|2
|-(1441)
|4 024 700$52 631
|-72,9%
|130 919 275$1 719 229
|35 000 000 $457 696
|7
|ДРАНИКИ
|AK
|1
|-(1279)
|2 301 377$30 095
|-
|2 301 377$30 095
|15 000 000 $196 155
|8
|КУТЮР
Couture
|CPF
|1
|-(290)
|2 246 852$29 382
|-
|2 481 912$32 456
|17 000 000 $222 309
|9
|РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
|RSP
|4
|-(147)
|2 041 172$26 692
|-27,2%
|159 068 896$2 068 247
|15 000 000 $196 155
|10
|ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ
|CP
|1
|-(712)
|1 800 000$23 539
|-
|1 800 000$23 539
|9 000 000 $117 693
|11
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|7
|-(133)
|1 456 555$19 047
|-0,5%
|344 363 782$4 382 891
|-
|12
|УБЕЖИЩЕ
Shelter
|CAO
|4
|-(237)
|1 442 402$18 862
|-33,7%
|226 840 832$2 949 432
|-
|13
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|9
|-(270)
|1 400 000$18 308
|27,3%
|6 025 100 000$77 017 768
|-
|14
|ДВА, ТРИ, ПРИЗРАК, ПРИДИ!
Gangryeong; gwisinnoli
|KNLG
|1
|-(293)
|1 155 232$15 107
|-
|1 155 232$15 107
|-
|15
|АСТРАЛ. АМУЛЕТ ЗЛА
It Will Find You
|EXP
|2
|-(659)
|977 921$12 788
|-42,5%
|19 767 913$259 592
|-
|16
|СПАСТИ БЕССМЕРТНОГО
|CKINO
|1
|-(282)
|583 157$7 626
|-
|943 872$12 343
|-
|17
|УВОЛИТЬ ЖОРУ
|CP
|3
|-(256)
|551 000$7 205
|-72,5%
|105 000 000$1 355 538
|-
|18
|ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ
Chainsaw Man Season 1 Compilation Movie 1
|PNR
|1
|-(198)
|476 257$6 228
|-
|892 124$11 666
|-
|19
|ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill
|VLG
|6
|-(97)
|396 789$5 189
|-20,5%
|379 694 640$4 898 022
|-
|20
|КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
|AK
|2
|-(381)
|392 234$5 129
|-65,3%
|13 876 268$182 223
|-
|21
|ЦИНГА
|VLG
|1
|-(215)
|377 900$4 942
|-
|377 900$4 942
|-
|22
|ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА
|VLG
|4
|-(53)
|360 454$4 714
|-34,4%
|51 523 723$669 922
|-
|23
|ГУАНТАНАМЕРА
|CP
|2
|-(268)
|332 000$4 342
|-77,9%
|18 500 000$242 942
|-
|24
|ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
|NKI
|2
|-(985)
|330 331$4 320
|-37,7%
|14 805 059$194 420
|-
|25
|БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ
|VRT
|0
|-(1)
|324 276$4 241
|-
|554 286$7 248
|-
|26
|ГИГАНТ
Giant
|PRD
|1
|-(77)
|285 945$3 739
|-
|285 945$3 739
|-
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CKINO
|Центр кино
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|K24
|К24
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PNR
|Пионер
|PRD
|Парадиз
|RSP
|Ray of Sun Pictures
|VLG
|Вольга
|VRT
|Vereteno