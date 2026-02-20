top banner

Касса четверга: «Король и Шут. Навсегда» взял бронзу

20 февраля 2026

Лидером вновь стала «Сказка о царе Салтане»

Лидером чарта за четверг вновь стала семейная лента СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK), которая смогла заработать почти 32 млн рублей. По итогу уикенда российский проект может претендовать на 440 млн.

Лучшая новинка недели – фэнтези КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (NMG) – оказалась на третьем месте с результатом в 14,9 млн рублей. К концу недели полнометражное продолжение популярного сериала может освоить 140 млн.

Строчкой ниже расположилась историческая драма КРАСАВИЦА (VLG). За первый день картина освоила 9,6 млн рублей, что может также превратиться в 140 млн по итогу недели.

Хоррор АСТРАЛ. АМУЛЕТ ЗЛА (EXP) начал свой прокат с девятого места чарта и результата в 1,7 млн рублей. К вечеру воскресенья фильм может рассчитывать на 10 млн.

Замкнул десятку шпионский триллер ГУАНТАНАМЕРА (CP). Картина с Сергеем Шакуровым смогла привлечь на старте 1,5 млн рублей и может положить в свою копилку 10 млн по итогу недели.

Фото: кадр из фильма КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА

Предварительные сборы за четверг 19.02.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 19.02.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 19.02.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
 AK 2 -(1734) 31 982 450$419 993 -39,1% 831 669 632$10 736 763 440 000 000 $5 778 070
2 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ
Wuthering Heights		 - 2 -(1) 15 669 780$205 775 18,4% 191 835 354$2 476 573 -
3 КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА
 NMG 1 -(1870) 14 867 182$195 235 - 19 062 424$250 327 140 000 000 $1 838 477
4 КРАСАВИЦА
 VLG 1 -(2207) 9 643 178$126 634 - 9 643 178$126 634 140 000 000 $1 838 477
5 ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid		 VLG 7 -(494) 6 211 870$81 574 -43,4% 1 198 575 817$15 321 179 65 000 000 $853 578
6 РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
 RSP 3 -(177) 2 803 777$36 819 -59,3% 126 815 888$1 648 887 20 000 000 $262 640
7 УБЕЖИЩЕ
Shelter		 CAO 3 -(380) 2 175 350$28 567 -59,0% 19 586 648$254 670 18 000 000 $236 376
8 УВОЛИТЬ ЖОРУ
 CP 2 -(791) 2 000 000$26 264 -69,7% 78 100 000$1 008 262 18 000 000 $236 376
9 АСТРАЛ. АМУЛЕТ ЗЛА
It Will Find You		 EXP 1 -(728) 1 699 687$22 320 - 1 850 057$24 295 10 000 000 $131 320
10 ГУАНТАНАМЕРА
 CP 1 -(1102) 1 500 000$19 698 - 1 500 000$19 698 10 000 000 $131 320
11 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme		 AK 6 -(133) 1 463 811$19 223 -44,8% 319 884 928$4 071 337 -
12 КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
 AK 1 -(355) 1 129 699$14 835 - 1 129 699$14 835 -
13 ЧЕБУРАШКА 2
 CP 8 -(329) 1 100 000$14 445 -45,0% 5 997 200 000$76 661 127 -
14 ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА
 VLG 3 -(76) 549 789$7 220 -62,9% 43 899 644$570 792 -
15 НАУМ. ПРЕДЧУВСТВИЯ
 K24 0 -(1) 533 270$7 003 - 594 870$7 812 -
16 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
 NKI 1 -(1307) 530 192$6 962 - 530 192$6 962 -
17 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill		 VLG 5 -(139) 499 410$6 558 -65,0% 372 279 793$4 802 371 -
18 ЛОВУШКА ДЛЯ КРОЛИКА
Rabbit Trap		 PVZGL 1 -(143) 422 375$5 547 - 875 969$11 503 -
19 ПРАЗДНИК СЕНОКОСА
Куулэй. От кэмэ		 SMKT 3 -(22) 377 522$4 958 -47,0% 18 672 048$242 778 -
20 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРЕВЫПУСК
The Straight Story		 INK 1 -(31) 313 780$4 121 - 1 312 301$17 233 -
ИТОГО ТОП-20:
95 473 122 $1 253 751
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.15 руб.

Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
EXPЭкспонента ФильмINKИноекино
K24К24NKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPVZGLПро:взгляд
RSPRay of Sun PicturesRURРусский Репортаж
SMKTСамокатVLGВольга
Прогноз
Сборов за уикенд 19–22.02
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 500 000 000
КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА 180 000 000
КРАСАВИЦА 160 000 000
ГОРНИЧНАЯ 65 000 000
УБЕЖИЩЕ 28 000 000
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 20 000 000
УВОЛИТЬ ЖОРУ 19 000 000
ЧЕБУРАШКА 2 18 000 000