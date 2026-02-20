Касса четверга: «Король и Шут. Навсегда» взял бронзу
Лидером вновь стала «Сказка о царе Салтане»
Лидером чарта за четверг вновь стала семейная лента СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK), которая смогла заработать почти 32 млн рублей. По итогу уикенда российский проект может претендовать на 440 млн.
Лучшая новинка недели – фэнтези КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (NMG) – оказалась на третьем месте с результатом в 14,9 млн рублей. К концу недели полнометражное продолжение популярного сериала может освоить 140 млн.
Строчкой ниже расположилась историческая драма КРАСАВИЦА (VLG). За первый день картина освоила 9,6 млн рублей, что может также превратиться в 140 млн по итогу недели.
Хоррор АСТРАЛ. АМУЛЕТ ЗЛА (EXP) начал свой прокат с девятого места чарта и результата в 1,7 млн рублей. К вечеру воскресенья фильм может рассчитывать на 10 млн.
Замкнул десятку шпионский триллер ГУАНТАНАМЕРА (CP). Картина с Сергеем Шакуровым смогла привлечь на старте 1,5 млн рублей и может положить в свою копилку 10 млн по итогу недели.
Предварительные сборы за четверг 19.02.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 19.02.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 19.02.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|2
|-(1734)
|31 982 450$419 993
|-39,1%
|831 669 632$10 736 763
|440 000 000 $5 778 070
|2
|ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ
Wuthering Heights
|-
|2
|-(1)
|15 669 780$205 775
|18,4%
|191 835 354$2 476 573
|-
|3
|КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА
|NMG
|1
|-(1870)
|14 867 182$195 235
|-
|19 062 424$250 327
|140 000 000 $1 838 477
|4
|КРАСАВИЦА
|VLG
|1
|-(2207)
|9 643 178$126 634
|-
|9 643 178$126 634
|140 000 000 $1 838 477
|5
|ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|7
|-(494)
|6 211 870$81 574
|-43,4%
|1 198 575 817$15 321 179
|65 000 000 $853 578
|6
|РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
|RSP
|3
|-(177)
|2 803 777$36 819
|-59,3%
|126 815 888$1 648 887
|20 000 000 $262 640
|7
|УБЕЖИЩЕ
Shelter
|CAO
|3
|-(380)
|2 175 350$28 567
|-59,0%
|19 586 648$254 670
|18 000 000 $236 376
|8
|УВОЛИТЬ ЖОРУ
|CP
|2
|-(791)
|2 000 000$26 264
|-69,7%
|78 100 000$1 008 262
|18 000 000 $236 376
|9
|АСТРАЛ. АМУЛЕТ ЗЛА
It Will Find You
|EXP
|1
|-(728)
|1 699 687$22 320
|-
|1 850 057$24 295
|10 000 000 $131 320
|10
|ГУАНТАНАМЕРА
|CP
|1
|-(1102)
|1 500 000$19 698
|-
|1 500 000$19 698
|10 000 000 $131 320
|11
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|6
|-(133)
|1 463 811$19 223
|-44,8%
|319 884 928$4 071 337
|-
|12
|КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
|AK
|1
|-(355)
|1 129 699$14 835
|-
|1 129 699$14 835
|-
|13
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|8
|-(329)
|1 100 000$14 445
|-45,0%
|5 997 200 000$76 661 127
|-
|14
|ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА
|VLG
|3
|-(76)
|549 789$7 220
|-62,9%
|43 899 644$570 792
|-
|15
|НАУМ. ПРЕДЧУВСТВИЯ
|K24
|0
|-(1)
|533 270$7 003
|-
|594 870$7 812
|-
|16
|ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
|NKI
|1
|-(1307)
|530 192$6 962
|-
|530 192$6 962
|-
|17
|ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill
|VLG
|5
|-(139)
|499 410$6 558
|-65,0%
|372 279 793$4 802 371
|-
|18
|ЛОВУШКА ДЛЯ КРОЛИКА
Rabbit Trap
|PVZGL
|1
|-(143)
|422 375$5 547
|-
|875 969$11 503
|-
|19
|ПРАЗДНИК СЕНОКОСА
Куулэй. От кэмэ
|SMKT
|3
|-(22)
|377 522$4 958
|-47,0%
|18 672 048$242 778
|-
|20
|ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРЕВЫПУСК
The Straight Story
|INK
|1
|-(31)
|313 780$4 121
|-
|1 312 301$17 233
|-
