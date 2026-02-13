top banner

Касса четверга: «Сказка о царе Салтане» уверенно возглавила прокат

Автор: БК
13 февраля 2026

Комедия «Уволить Жору» расположилась на пятом месте

Лидером чарта за четверг стало фэнтези СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект заработал почти 52,5 млн рублей. По итогу уикенда сказка может претендовать на 550 млн стартовых сборов.

Комедия УВОЛИТЬ ЖОРУ (CP) начала свой прокат с места чарта и результата в 6,6 млн рублей. К вечеру воскресенья фильм Данилой Козловским может рассчитывать на  55 млн рублей.

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

Предварительные сборы за четверг 12.02.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 12.02.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 12.02.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
 AK 1 -(2306) 52 495 862$677 716 - 52 495 862$677 716 550 000 000 $7 100 439
2 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ
Wuthering Heights		 - 1 -(1) 13 233 628$170 845 - 13 233 628$170 845 -
3 ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid		 VLG 6 -(617) 10 973 904$141 672 -43,0% 1 066 339 849$13 630 830 75 000 000 $968 242
4 РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
 RSP 2 -(333) 6 897 333$89 044 30,1% 67 720 656$880 518 45 000 000 $580 945
5 УВОЛИТЬ ЖОРУ
 CP 1 -(1260) 6 600 000$85 205 - 6 600 000$85 205 55 000 000 $710 044
6 УБЕЖИЩЕ
Shelter		 CAO 2 -(984) 5 301 910$68 447 -60,9% 130 100 616$1 691 596 35 000 000 $451 846
7 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme		 AK 5 -(201) 2 652 902$34 249 -43,1% 287 030 896$3 653 187 21 000 000 $271 108
8 ЧЕБУРАШКА 2
 CP 7 -(612) 2 000 000$25 820 -60,0% 5 954 700 000$76 117 858 27 000 000 $348 567
9 ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА
 VLG 2 -(342) 1 481 608$19 127 - 29 808 350$387 574 11 000 000 $142 009
10 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill		 VLG 4 -(334) 1 426 980$18 422 -63,3% 354 696 972$4 575 554 10 000 000 $129 099
11 ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ
Greenland: Migration		 GF 3 -(367) 909 554$11 742 -70,3% 127 032 280$1 665 560 -
12 УЛЫБКА. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА
Lembayung		 WP 1 -(337) 837 985$10 818 - 940 435$12 141 -
13 ПРАЗДНИК СЕНОКОСА
Куулэй. От кэмэ		 SMKT 2 -(43) 712 214$9 195 -68,5% 11 674 860$151 799 -
14 ЛЕВША
 AK 4 -(555) 683 625$8 826 -74,2% 273 291 304$3 525 430 -
15 РАВИОЛИ ОЛИ
 NKI 2 -(1683) 603 610$7 793 -86,3% 37 586 100$488 702 -
16 СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ
 EXP 1 -(1992) 513 250$6 626 - 1 104 358$14 257 -
17 СВИСТ
Whistle		 PRD 2 -(145) 491 387$6 344 -69,3% 15 860 249$206 218 -
18 ВЕРНИ МЕНЯ ИЗ МЕРТВЫХ
Grieving		 KNLG 1 -(97) 482 491$6 229 - 482 491$6 229 -
19 ПЕРВАЯ
 NMG 1 -(503) 462 704$5 973 - 462 704$5 973 -
20 ТАЙНА АДМИРАЛА УШАКОВА
 SMKT 2 -(41) 389 610$5 030 71,8% 997 959$12 976 -
21 БЕЛДХЭМ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМЫ
The Beldham		 CPF 1 -(206) 384 092$4 959 - 384 092$4 959 -
22 БУРАТИНО
 NMG 7 -(257) 375 538$4 848 - 2 389 961 383$30 550 446 -
23 КИТ-УБИЙЦА
Killer Whale		 CP 2 -(191) 294 000$3 796 - 12 500 000$162 528 -
ИТОГО ТОП-23:
110 204 187 $1 422 724
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.46 руб.

Также стартовали

БЕЛДХЭМ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМЫ / The Beldham (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВЕРНИ МЕНЯ ИЗ МЕРТВЫХ / Grieving (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ / Wuthering Heights (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПЕРВАЯ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
УВОЛИТЬ ЖОРУ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
УЛЫБКА. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА / Lembayung (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
GFGlobal FilmKNLGКинологистика
NKIНаше киноNMGНМГ Кинопрокат
PRDПарадизRSPRay of Sun Pictures
SMKTСамокатVLGВольга
WPWorld Pictures
Прогноз
Сборов за уикенд 12–15.02
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 500 000 000
ГОРНИЧНАЯ 90 000 000
УВОЛИТЬ ЖОРУ 68 000 000
УБЕЖИЩЕ 55 000 000
ЧЕБУРАШКА 2 42 000 000
РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬ… 36 000 000
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 24 000 000