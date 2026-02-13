Касса четверга: «Сказка о царе Салтане» уверенно возглавила прокат
Автор: БК
13 февраля 2026
Комедия «Уволить Жору» расположилась на пятом месте
Лидером чарта за четверг стало фэнтези СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект заработал почти 52,5 млн рублей. По итогу уикенда сказка может претендовать на 550 млн стартовых сборов.
Комедия УВОЛИТЬ ЖОРУ (CP) начала свой прокат с места чарта и результата в 6,6 млн рублей. К вечеру воскресенья фильм Данилой Козловским может рассчитывать на 55 млн рублей.
Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
Предварительные сборы за четверг 12.02.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 12.02.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 12.02.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|1
|-(2306)
|52 495 862$677 716
|-
|52 495 862$677 716
|550 000 000 $7 100 439
|2
|ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ
Wuthering Heights
|-
|1
|-(1)
|13 233 628$170 845
|-
|13 233 628$170 845
|-
|3
|ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|6
|-(617)
|10 973 904$141 672
|-43,0%
|1 066 339 849$13 630 830
|75 000 000 $968 242
|4
|РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
|RSP
|2
|-(333)
|6 897 333$89 044
|30,1%
|67 720 656$880 518
|45 000 000 $580 945
|5
|УВОЛИТЬ ЖОРУ
|CP
|1
|-(1260)
|6 600 000$85 205
|-
|6 600 000$85 205
|55 000 000 $710 044
|6
|УБЕЖИЩЕ
Shelter
|CAO
|2
|-(984)
|5 301 910$68 447
|-60,9%
|130 100 616$1 691 596
|35 000 000 $451 846
|7
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|5
|-(201)
|2 652 902$34 249
|-43,1%
|287 030 896$3 653 187
|21 000 000 $271 108
|8
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|7
|-(612)
|2 000 000$25 820
|-60,0%
|5 954 700 000$76 117 858
|27 000 000 $348 567
|9
|ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА
|VLG
|2
|-(342)
|1 481 608$19 127
|-
|29 808 350$387 574
|11 000 000 $142 009
|10
|ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill
|VLG
|4
|-(334)
|1 426 980$18 422
|-63,3%
|354 696 972$4 575 554
|10 000 000 $129 099
|11
|ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ
Greenland: Migration
|GF
|3
|-(367)
|909 554$11 742
|-70,3%
|127 032 280$1 665 560
|-
|12
|УЛЫБКА. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА
Lembayung
|WP
|1
|-(337)
|837 985$10 818
|-
|940 435$12 141
|-
|13
|ПРАЗДНИК СЕНОКОСА
Куулэй. От кэмэ
|SMKT
|2
|-(43)
|712 214$9 195
|-68,5%
|11 674 860$151 799
|-
|14
|ЛЕВША
|AK
|4
|-(555)
|683 625$8 826
|-74,2%
|273 291 304$3 525 430
|-
|15
|РАВИОЛИ ОЛИ
|NKI
|2
|-(1683)
|603 610$7 793
|-86,3%
|37 586 100$488 702
|-
|16
|СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ
|EXP
|1
|-(1992)
|513 250$6 626
|-
|1 104 358$14 257
|-
|17
|СВИСТ
Whistle
|PRD
|2
|-(145)
|491 387$6 344
|-69,3%
|15 860 249$206 218
|-
|18
|ВЕРНИ МЕНЯ ИЗ МЕРТВЫХ
Grieving
|KNLG
|1
|-(97)
|482 491$6 229
|-
|482 491$6 229
|-
|19
|ПЕРВАЯ
|NMG
|1
|-(503)
|462 704$5 973
|-
|462 704$5 973
|-
|20
|ТАЙНА АДМИРАЛА УШАКОВА
|SMKT
|2
|-(41)
|389 610$5 030
|71,8%
|997 959$12 976
|-
|21
|БЕЛДХЭМ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМЫ
The Beldham
|CPF
|1
|-(206)
|384 092$4 959
|-
|384 092$4 959
|-
|22
|БУРАТИНО
|NMG
|7
|-(257)
|375 538$4 848
|-
|2 389 961 383$30 550 446
|-
|23
|КИТ-УБИЙЦА
Killer Whale
|CP
|2
|-(191)
|294 000$3 796
|-
|12 500 000$162 528
|-
ИТОГО ТОП-23:
110 204 187 $1 422 724
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.46 руб.
Смотрите также
Касса четверга: «Горничная» снова в лидерах (Сборы четверга 05.02.2026)
Лидером чарта за четверг вновь стал триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG), который смог заработать 19,25 млн рублей. По итогу уикенда американский проект может претендовать на 160 млн. Лучшая новинка недели – боевик УБЕЖИЩЕ (CAO) &ndas...Подробнее
Также стартовали
БЕЛДХЭМ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМЫ / The Beldham (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВЕРНИ МЕНЯ ИЗ МЕРТВЫХ / Grieving (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ / Wuthering Heights (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПЕРВАЯ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
УВОЛИТЬ ЖОРУ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
УЛЫБКА. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА / Lembayung (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|GF
|Global Film
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PRD
|Парадиз
|RSP
|Ray of Sun Pictures
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures
Сборов за уикенд 12–15.02
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 500 000 000
ГОРНИЧНАЯ 90 000 000
УВОЛИТЬ ЖОРУ 68 000 000
УБЕЖИЩЕ 55 000 000
ЧЕБУРАШКА 2 42 000 000
РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬ… 36 000 000
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 24 000 000