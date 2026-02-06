Касса четверга: «Горничная» снова в лидерах
Лучшей новинкой стал боевик «Убежище»
Лидером чарта за четверг вновь стал триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG), который смог заработать 19,25 млн рублей. По итогу уикенда американский проект может претендовать на 160 млн.
Лучшая новинка недели – боевик УБЕЖИЩЕ (CAO) – оказалась на третьем месте с результатом в 13,6 млн рублей. К концу недели лента с Джейсоном Стэйтемом может освоить 80 млн.
Строчкой ниже расположился кыргызский фильм РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ (RSP). За первый день картина освоила 5,3 млн рублей, что может превратиться в 32 млн по итогу недели.
Комедия РАВИОЛИ ОЛИ (NKI) начала свой прокат с седьмого места чарта и результата в 4,4 млн рублей. К вечеру воскресенья фильм с Ольгой Бузовой может рассчитывать также на 32 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ
Предварительные сборы за четверг 05.02.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 05.02.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 05.02.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|5
|-(639)
|19 254 358$250 349
|-14,3%
|894 095 690$11 429 064
|160 000 000 $2 080 354
|2
|АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ
Avatar: Fire and Ash
|-
|4
|-(1)
|14 675 484$190 814
|-28,4%
|1 165 322 550$14 831 648
|-
|3
|УБЕЖИЩЕ
Shelter
|CAO
|1
|-(1032)
|13 557 260$176 274
|-
|13 557 260$176 274
|80 000 000 $1 040 177
|4
|РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
|RSP
|1
|-(302)
|5 301 982$68 937
|-
|6 634 251$86 260
|32 000 000 $416 071
|5
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|6
|-(926)
|5 000 000$65 011
|-31,5%
|5 871 800 000$75 058 162
|75 000 000 $975 166
|6
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|4
|-(246)
|4 661 127$60 605
|-14,0%
|241 932 796$3 079 201
|40 000 000 $520 088
|7
|РАВИОЛИ ОЛИ
|NKI
|1
|-(1751)
|4 391 783$57 103
|-
|5 135 584$66 774
|32 000 000 $416 071
|8
|ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill
|VLG
|3
|-(690)
|3 889 059$50 566
|-59,3%
|318 468 131$4 108 206
|27 000 000 $351 060
|9
|ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ
Greenland: Migration
|GF
|2
|-(724)
|3 064 100$39 840
|-68,5%
|96 507 048$1 265 334
|22 000 000 $286 049
|10
|ПРОСТОКВАШИНО
|AK
|6
|-(1715)
|2 652 717$34 491
|71,4%
|233 666 771$2 986 920
|-
|11
|ЛЕВША
|AK
|3
|-(1715)
|2 652 717$34 491
|-55,8%
|233 666 771$3 014 277
|27 000 000 $351 060
|12
|ПРАЗДНИК СЕНОКОСА
Куулэй. От кэмэ
|SMKT
|1
|-(66)
|2 264 139$29 439
|-
|2 264 139$29 439
|-
|13
|КОММЕНТИРУЙ ЭТО
|CP
|2
|-(813)
|2 000 000$26 004
|-70,1%
|69 900 000$916 481
|-
|14
|СВИСТ
Whistle
|PRD
|1
|-(429)
|1 601 050$20 817
|-
|1 601 050$20 817
|-
|15
|ПРОСТОКВАШИНО
|AK
|6
|-(713)
|846 625$11 008
|-45,3%
|2 400 953 031$30 690 950
|-
|16
|НЕСВЯТАЯ ВАЛЕНТИНА
|AK
|1
|-(820)
|614 104$7 985
|-
|614 104$7 985
|-
|17
|РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Pout Pout Fish
|EXP
|1
|-(1271)
|602 026$7 828
|-
|903 241$11 744
|-
|18
|ПАПА МОЖЕТ
|NKI
|2
|-(1284)
|535 082$6 957
|-64,8%
|30 314 288$397 460
|-
|19
|ТАЙНА АДМИРАЛА УШАКОВА
|SMKT
|1
|-(48)
|226 775$2 949
|-
|226 775$2 949
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|GF
|Global Film
|ILK
|Иллюзион кино
|NKI
|Наше кино
|PRD
|Парадиз
|RSP
|Ray of Sun Pictures
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга