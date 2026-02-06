top banner

Касса четверга: «Горничная» снова в лидерах

Автор: БК
6 февраля 2026

Лучшей новинкой стал боевик «Убежище»

Лидером чарта за четверг вновь стал триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG), который смог заработать 19,25 млн рублей. По итогу уикенда американский проект может претендовать на 160 млн.

Лучшая новинка недели – боевик УБЕЖИЩЕ (CAO) – оказалась на третьем месте с результатом в 13,6 млн рублей. К концу недели лента с Джейсоном Стэйтемом может освоить 80 млн.

Строчкой ниже расположился кыргызский фильм РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ (RSP). За первый день картина освоила 5,3 млн рублей, что может превратиться в 32 млн по итогу недели.

Комедия РАВИОЛИ ОЛИ (NKI) начала свой прокат с седьмого места чарта и результата в 4,4 млн рублей. К вечеру воскресенья фильм с Ольгой Бузовой может рассчитывать также на 32 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ

Предварительные сборы за четверг 05.02.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 05.02.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 05.02.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid		 VLG 5 -(639) 19 254 358$250 349 -14,3% 894 095 690$11 429 064 160 000 000 $2 080 354
2 АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ
Avatar: Fire and Ash		 - 4 -(1) 14 675 484$190 814 -28,4% 1 165 322 550$14 831 648 -
3 УБЕЖИЩЕ
Shelter		 CAO 1 -(1032) 13 557 260$176 274 - 13 557 260$176 274 80 000 000 $1 040 177
4 РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
 RSP 1 -(302) 5 301 982$68 937 - 6 634 251$86 260 32 000 000 $416 071
5 ЧЕБУРАШКА 2
 CP 6 -(926) 5 000 000$65 011 -31,5% 5 871 800 000$75 058 162 75 000 000 $975 166
6 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme		 AK 4 -(246) 4 661 127$60 605 -14,0% 241 932 796$3 079 201 40 000 000 $520 088
7 РАВИОЛИ ОЛИ
 NKI 1 -(1751) 4 391 783$57 103 - 5 135 584$66 774 32 000 000 $416 071
8 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill		 VLG 3 -(690) 3 889 059$50 566 -59,3% 318 468 131$4 108 206 27 000 000 $351 060
9 ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ
Greenland: Migration		 GF 2 -(724) 3 064 100$39 840 -68,5% 96 507 048$1 265 334 22 000 000 $286 049
10 ПРОСТОКВАШИНО
 AK 6 -(1715) 2 652 717$34 491 71,4% 233 666 771$2 986 920 -
11 ЛЕВША
 AK 3 -(1715) 2 652 717$34 491 -55,8% 233 666 771$3 014 277 27 000 000 $351 060
12 ПРАЗДНИК СЕНОКОСА
Куулэй. От кэмэ		 SMKT 1 -(66) 2 264 139$29 439 - 2 264 139$29 439 -
13 КОММЕНТИРУЙ ЭТО
 CP 2 -(813) 2 000 000$26 004 -70,1% 69 900 000$916 481 -
14 СВИСТ
Whistle		 PRD 1 -(429) 1 601 050$20 817 - 1 601 050$20 817 -
15 ПРОСТОКВАШИНО
 AK 6 -(713) 846 625$11 008 -45,3% 2 400 953 031$30 690 950 -
16 НЕСВЯТАЯ ВАЛЕНТИНА
 AK 1 -(820) 614 104$7 985 - 614 104$7 985 -
17 РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Pout Pout Fish		 EXP 1 -(1271) 602 026$7 828 - 903 241$11 744 -
18 ПАПА МОЖЕТ
 NKI 2 -(1284) 535 082$6 957 -64,8% 30 314 288$397 460 -
19 ТАЙНА АДМИРАЛА УШАКОВА
 SMKT 1 -(48) 226 775$2 949 - 226 775$2 949 -
ИТОГО ТОП-19:
87 790 388 $1 141 469
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.91 руб.

Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
EXPЭкспонента ФильмGFGlobal Film
ILKИллюзион киноNKIНаше кино
PRDПарадизRSPRay of Sun Pictures
SMKTСамокатVLGВольга
Прогноз
Сборов за уикенд 05–08.02
ГОРНИЧНАЯ 150 000 000
УБЕЖИЩЕ 70 000 000
РАВИОЛИ ОЛИ 55 000 000
ЧЕБУРАШКА 2 55 000 000
ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ 37 000 000
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 33 000 000
ЛЕВША 30 000 000
КОММЕНТИРУЙ ЭТО 26 000 000
ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ 24 000 000
РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ… 16 000 000