Касса четверга: «Горничная» обошла сиквел «Гренландии»

Автор: БК
30 января 2026

В тройку также попали пиратские релизы

Лидером чарта за четверг стал триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG), который смог заработать 22,5 млн рублей. По итогу уикенда проект может претендовать на 170 млн.

Лучшая новинка недели – фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (GF) – оказалась на третьей строчке с результатом в 9,7 млн рублей. По итогу уикенда лента с Джерардом Батлером может претендовать на 65 млн.

С шестой строчки начала свой прокат комедия КОММЕНТИРУЙ ЭТО (CP). За первый день картина с Александром Петровым освоила 6,7 млн рублей, что может превратиться в 45 млн по итогу недели.

Замкнула десятку семейная комедия ПАПА МОЖЕТ (NKI). Фильм с Александром Реввой положил в свою копилку 1,5 млн рублей и может рассчитывать на 12 млн к вечеру воскресенья.

Предварительные сборы за четверг 29.01.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 29.01.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 29.01.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid		 VLG 4 -(536) 22 477 693$294 712 0,1% 664 505 570$8 494 255 170 000 000 $2 228 924
2 АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ
Avatar: Fire and Ash		 - 3 -(1) 20 502 101$268 810 -37,1% 826 301 916$10 516 761 -
3 ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ
Greenland: Migration		 GF 1 -(986) 9 725 927$127 520 - 9 725 927$127 520 65 000 000 $852 235
4 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill		 VLG 2 -(1364) 9 561 632$125 366 -70,4% 235 373 180$3 036 290 65 000 000 $852 235
5 ЧЕБУРАШКА 2
 CP 5 -(1094) 7 300 000$95 713 -52,6% 5 747 100 000$73 464 144 90 000 000 $1 180 018
6 КОММЕНТИРУЙ ЭТО
 CP 1 -(1187) 6 700 000$87 846 - 7 100 000$93 090 45 000 000 $590 009
7 ЛЕВША
 AK 2 -(2233) 6 007 160$78 762 -50,1% 162 218 848$2 092 606 60 000 000 $786 679
8 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme		 AK 3 -(311) 5 420 351$71 068 -21,1% 181 331 967$2 307 903 45 000 000 $590 009
9 ПРОСТОКВАШИНО
 AK 5 -(1224) 1 547 524$20 290 -65,4% 2 368 545 522$30 276 691 25 000 000 $327 783
10 ПАПА МОЖЕТ
 NKI 1 -(1573) 1 519 652$19 925 - 1 519 652$19 925 12 000 000 $157 336
11 БУРАТИНО
 NMG 5 -(670) 1 449 437$19 004 -67,8% 2 338 476 966$29 892 330 -
12 ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ
 AK 1 -(1227) 1 302 051$17 072 - 1 357 243$17 795 -
13 ЗАКЛЯТИЕ: ОБРЯД РЕИНКАРНАЦИИ
The Surrender		 EXP 1 -(423) 1 001 079$13 125 - 1 098 255$14 400 -
14 ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС
Charlie the Wonderdog		 VLG 1 -(1866) 873 469$11 452 - 873 469$11 452 -
15 ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ
 VLG 6 -(89) 224 580$2 945 -52,7% 553 722 148$7 059 181 -
ИТОГО ТОП-15:
95 612 656 $1 253 608
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.27 руб.

Также стартовали

ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ / Greenland: Migration (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗАКЛЯТИЕ: ОБРЯД РЕИНКАРНАЦИИ / The Surrender (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
КОММЕНТИРУЙ ЭТО (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПАПА МОЖЕТ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС / Charlie the Wonderdog (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CPЦентрал ПартнершипEXPЭкспонента Фильм
GFGlobal FilmNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатVLGВольга
Прогноз
Сборов за уикенд 29–01.02
ГОРНИЧНАЯ 160 000 000
ЧЕБУРАШКА 2 120 000 000
ЛЕВША 75 000 000
ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ 75 000 000
ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ 70 000 000
КОММЕНТИРУЙ ЭТО 65 000 000
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 47 000 000
ПРОСТОКВАШИНО 35 000 000
БУРАТИНО 33 000 000
ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС 28 000 000