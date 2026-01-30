Касса четверга: «Горничная» обошла сиквел «Гренландии»
В тройку также попали пиратские релизы
Лидером чарта за четверг стал триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG), который смог заработать 22,5 млн рублей. По итогу уикенда проект может претендовать на 170 млн.
Лучшая новинка недели – фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (GF) – оказалась на третьей строчке с результатом в 9,7 млн рублей. По итогу уикенда лента с Джерардом Батлером может претендовать на 65 млн.
С шестой строчки начала свой прокат комедия КОММЕНТИРУЙ ЭТО (CP). За первый день картина с Александром Петровым освоила 6,7 млн рублей, что может превратиться в 45 млн по итогу недели.
Замкнула десятку семейная комедия ПАПА МОЖЕТ (NKI). Фильм с Александром Реввой положил в свою копилку 1,5 млн рублей и может рассчитывать на 12 млн к вечеру воскресенья.
Фото: кадр из фильма ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ
Предварительные сборы за четверг 29.01.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 29.01.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 29.01.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|4
|-(536)
|22 477 693$294 712
|0,1%
|664 505 570$8 494 255
|170 000 000 $2 228 924
|2
|АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ
Avatar: Fire and Ash
|-
|3
|-(1)
|20 502 101$268 810
|-37,1%
|826 301 916$10 516 761
|-
|3
|ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ
Greenland: Migration
|GF
|1
|-(986)
|9 725 927$127 520
|-
|9 725 927$127 520
|65 000 000 $852 235
|4
|ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill
|VLG
|2
|-(1364)
|9 561 632$125 366
|-70,4%
|235 373 180$3 036 290
|65 000 000 $852 235
|5
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|5
|-(1094)
|7 300 000$95 713
|-52,6%
|5 747 100 000$73 464 144
|90 000 000 $1 180 018
|6
|КОММЕНТИРУЙ ЭТО
|CP
|1
|-(1187)
|6 700 000$87 846
|-
|7 100 000$93 090
|45 000 000 $590 009
|7
|ЛЕВША
|AK
|2
|-(2233)
|6 007 160$78 762
|-50,1%
|162 218 848$2 092 606
|60 000 000 $786 679
|8
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|3
|-(311)
|5 420 351$71 068
|-21,1%
|181 331 967$2 307 903
|45 000 000 $590 009
|9
|ПРОСТОКВАШИНО
|AK
|5
|-(1224)
|1 547 524$20 290
|-65,4%
|2 368 545 522$30 276 691
|25 000 000 $327 783
|10
|ПАПА МОЖЕТ
|NKI
|1
|-(1573)
|1 519 652$19 925
|-
|1 519 652$19 925
|12 000 000 $157 336
|11
|БУРАТИНО
|NMG
|5
|-(670)
|1 449 437$19 004
|-67,8%
|2 338 476 966$29 892 330
|-
|12
|ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ
|AK
|1
|-(1227)
|1 302 051$17 072
|-
|1 357 243$17 795
|-
|13
|ЗАКЛЯТИЕ: ОБРЯД РЕИНКАРНАЦИИ
The Surrender
|EXP
|1
|-(423)
|1 001 079$13 125
|-
|1 098 255$14 400
|-
|14
|ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС
Charlie the Wonderdog
|VLG
|1
|-(1866)
|873 469$11 452
|-
|873 469$11 452
|-
|15
|ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ
|VLG
|6
|-(89)
|224 580$2 945
|-52,7%
|553 722 148$7 059 181
|-
Смотрите также
Также стартовали
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|GF
|Global Film
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|VLG
|Вольга