Касса четверга: «Возвращение в Сайлент Хилл» взяло серебро
23 января 2026
Чарт возглавили пиратские релизы
Лидером чарта за четверг стали пиратские релизы во главе с блокбастером Джеймса Кэмерона АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ. Касса короткометражек с предсеансовым обслуживанием составила 32,6 млн рублей.
На втором месте оказалась лучшая новинка – хоррор ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (VLG), который смог заработать 32,35 млн рублей. По итогу уикенда фильм Кристофа Гана может претендовать на 180 млн.
С пятой строчки начал свой прокат приключенческий экшн ЛЕВША (AK). За первый день картина с Федором Федотовым и Юрием Колокольниковым освоила 12 млн рублей, что может превратиться в 80 млн по итогу недели.
Предварительные сборы за четверг 22.01.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 22.01.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 22.01.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ
Avatar: Fire and Ash
|-
|2
|-(1)
|32 574 928$420 213
|158,2%
|512 825 528$6 526 989
|-
|2
|ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill
|VLG
|1
|-(1494)
|32 352 013$417 338
|-
|32 352 013$417 338
|180 000 000 $2 321 981
|3
|ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|3
|-(599)
|22 454 690$289 663
|25,6%
|422 860 350$5 405 348
|130 000 000 $1 676 987
|4
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|4
|-(1661)
|15 400 000$198 658
|-50,5%
|5 521 500 000$70 580 340
|160 000 000 $2 063 983
|5
|ЛЕВША
|AK
|1
|-(2223)
|12 036 555$155 270
|-
|12 036 555$155 270
|80 000 000 $1 031 992
|6
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|2
|-(710)
|6 866 055$88 571
|-25,8%
|102 523 410$1 304 867
|55 000 000 $709 494
|7
|БУРАТИНО
|NMG
|4
|-(1620)
|4 500 012$58 050
|-56,0%
|2 238 320 146$28 612 043
|65 000 000 $838 493
|8
|ПРОСТОКВАШИНО
|AK
|4
|-(2016)
|4 466 293$57 615
|-51,8%
|2 077 087 315$26 551 033
|65 000 000 $838 493
|9
|УБОЙНАЯ СУББОТА
Playdate
|CP
|2
|-(224)
|488 000$6 295
|-76,8%
|20 400 000$259 641
|2 500 000 $32 250
|10
|ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ
|VLG
|5
|-(237)
|475 093$6 129
|-56,1%
|546 175 219$6 962 968
|6 000 000 $77 399
|11
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|11
|-(71)
|432 368$5 578
|-47,9%
|1 919 311 993$23 610 678
|-
|12
|СЕЗОН ОХОТЫ
Hunting Season
|PRD
|1
|-(91)
|271 848$3 507
|-
|271 848$3 507
|-
|13
|ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ
Father Mother Sister Brother
|VLG
|4
|-(38)
|224 320$2 894
|-53,8%
|42 593 469$544 465
|-
|14
|ФЛИБУБУ
Fleack
|NKI
|1
|-(646)
|194 326$2 507
|-
|194 326$2 507
|-
|15
|БЛОКАДНЫЕ СУДЬБЫ
|VLG
|1
|-(205)
|192 853$2 488
|-
|192 853$2 488
|-
ИТОГО ТОП-15:
132 929 354 $1 714 775
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.52 руб.
Также стартовали
БЛОКАДНЫЕ СУДЬБЫ (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЕВША (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
СЕЗОН ОХОТЫ / Hunting Season (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
ФЛИБУБУ / Fleack (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CP
|Централ Партнершип
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PRD
|Парадиз
|VLG
|Вольга
Сборов за уикенд 22–25.01
ЧЕБУРАШКА 2 170 000 000
ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ 150 000 000
ЛЕВША 120 000 000
ГОРНИЧНАЯ 120 000 000
ПРОСТОКВАШИНО 65 000 000
БУРАТИНО 60 000 000
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 42 000 000