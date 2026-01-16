Касса четверга: «Марти Великолепный» стартовал с пятого места чарта
16 января 2026
Лидером остался «Чебурашка 2»
Лидером чарта за четверг вновь стала семейная лента ЧЕБУРАШКА 2 (CР), которая смогла заработать 31,1 млн рублей. По итогу уикенда проект может претендовать на 320 млн.
Лучшей новинкой оказалось драмеди МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK). Проект студии A24 с Тимоти Шаламе в главной роли стартовал со пятой строчки с результатом в 9,2 млн рублей. К вечеру воскресенья касса картины может достичь 70 млн.
С седьмой строчки начал свой прокат комедийный экшн УБОЙНАЯ СУББОТА (CP). За первый день картина с Кевином Джеймсом и Аланом Ритчсоном освоила 2,1 млн рублей, что может превратиться в 13 млн по итогу недели.
Предварительные сборы за четверг 15.01.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 15.01.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 15.01.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|3
|-(1960)
|31 100 000$395 825
|-
|5 132 200 000$65 603 988
|320 000 000 $4 072 801
|2
|ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|2
|-(964)
|17 874 335$227 496
|-
|209 808 578$2 681 945
|120 000 000 $1 527 300
|3
|АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ
Avatar: Fire and Ash
|-
|1
|-(89)
|12 616 730$160 579
|-
|12 616 730$160 579
|-
|4
|БУРАТИНО
|NMG
|3
|-(1650)
|10 229 874$130 201
|-
|2 126 226 104$27 179 165
|110 000 000 $1 400 025
|5
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|1
|-(503)
|9 258 369$117 836
|-
|9 796 740$124 688
|70 000 000 $890 925
|6
|ПРОСТОКВАШИНО
|AK
|3
|-(1325)
|9 258 013$117 831
|-
|2 166 740 907$27 697 059
|110 000 000 $1 400 025
|7
|УБОЙНАЯ СУББОТА
Playdate
|CP
|1
|-(487)
|2 100 000$26 728
|-
|2 100 000$26 728
|13 000 000 $165 458
|8
|СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ
The Confession
|EXP
|2
|-(515)
|1 633 769$20 794
|-
|32 299 531$412 879
|6 000 000 $76 365
|9
|ДОБРЫЙ ДОКТОР
|AK
|2
|-(568)
|1 131 985$14 407
|-
|54 072 712$691 202
|7 000 000 $89 093
|10
|ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ
|VLG
|4
|-(1384)
|1 082 384$13 776
|-
|529 044 112$6 744 571
|10 000 000 $127 275
|11
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|10
|-(116)
|829 356$10 556
|-
|1 910 131 900$23 497 748
|-
|12
|ЕЛКИ 12
|NMG
|5
|-(167)
|543 087$6 912
|-
|742 618 415$9 238 846
|-
|13
|ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ
Father Mother Sister Brother
|VLG
|3
|-(68)
|485 273$6 176
|-
|38 098 933$487 012
|-
|14
|УИДЖА. ШЕПОТЫ МЕРТВЫХ
Mary Cherry Chua
|KNLG
|1
|-(124)
|381 103$4 850
|-
|381 103$4 850
|-
|15
|ОНО. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ
Diabolic
|WP
|3
|-(69)
|309 632$3 941
|-
|71 852 984$918 484
|-
|16
|БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ
Follemente
|ARM / KAP
|3
|-(28)
|244 478$3 112
|-
|17 703 972$226 307
|-
|17
|ОКЕАН ЧУДЕС
Deep Sea
|EXP
|1
|-(378)
|148 645$1 892
|-
|366 987$4 671
|-
ИТОГО ТОП-17:
99 227 033 $1 262 912
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.57 руб.
Также стартовали
АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ / Avatar: Fire and Ash (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ / Marty Supreme (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОКЕАН ЧУДЕС / Deep Sea (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
УБОЙНАЯ СУББОТА / Playdate (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
УИДЖА. ШЕПОТЫ МЕРТВЫХ / Mary Cherry Chua (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|ARM
|Arna Media
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNLG
|Кинологистика
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures
Сборов за уикенд 15–18.01
ЧЕБУРАШКА 2 300 000 000
БУРАТИНО 120 000 000
ПРОСТОКВАШИНО 110 000 000
ГОРНИЧНАЯ 100 000 000
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 75 000 000