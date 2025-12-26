Касса четверга: «Елки 12» остаются в лидерах
Автор: БК
26 декабря 2025
Лучшей новинкой стал мультфильм «Три богатыря и свет клином»
Лидером чарта за четверг вновь стала новогодняя комедия ЕЛКИ 12 (NMG), которая смогла заработать 20,3 млн рублей. По итогу уикенда проект может претендовать на 150 млн.
Лучшей новинкой оказалась новая часть анимационной франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (VLG). Мультфильм студии «Мельница» стартовал со второй строчки с результатом в 18 млн рублей. К вечеру воскресенья касса картины может достичь 140 млн.
Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 12
Предварительные сборы за четверг 25.12.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 25.12.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 25.12.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ЕЛКИ 12
|NMG
|2
|-(44)
|20 298 310$258 775
|-7,4%
|247 501 306$3 079 140
|150 000 000 $1 912 290
|2
|ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ
|VLG
|1
|-(2317)
|18 001 201$229 490
|-
|18 001 201$229 490
|140 000 000 $1 784 804
|3
|НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
|CP
|3
|-(882)
|5 200 000$66 293
|-36,6%
|249 400 000$3 201 540
|42 000 000 $535 441
|4
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|7
|-(483)
|4 840 787$61 713
|2,1%
|1 746 396 943$21 483 540
|40 000 000 $509 944
|5
|ЗВЕРОПОЛИС 2
Zootopia 2
|-
|4
|-(85)
|4 696 659$59 876
|-28,9%
|289 837 553$3 717 773
|-
|6
|ВОЛЧОК
|CP
|4
|-(640)
|3 100 000$39 521
|-26,2%
|372 100 000$4 772 960
|30 000 000 $382 458
|7
|СНЕГОВИК
|NKI
|2
|-(1898)
|2 539 432$32 374
|27,3%
|4 030 195$50 139
|30 000 000 $382 458
|8
|ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ
Chainsaw Man Movie: Reze-hen
|PNR
|4
|-(251)
|1 651 962$21 060
|-11,9%
|222 341 930$2 852 000
|11 000 000 $140 235
|9
|ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
|NMG
|3
|-(978)
|1 562 284$19 917
|-33,2%
|129 575 268$1 663 354
|18 000 000 $229 475
|10
|ВЕЧНОСТЬ
Eternity
|VLG
|2
|-(611)
|1 377 013$17 555
|-22,2%
|20 426 776$254 128
|8 000 000 $101 989
|11
|ПОЙМАТЬ МОНСТРА
Dust Bunny
|AK
|2
|-(1043)
|927 693$11 827
|-47,6%
|17 150 788$213 371
|-
|12
|ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ
Father Mother Sister Brother
|VLG
|0
|-(1)
|788 200$10 048
|-
|3 221 938$41 075
|-
|13
|ФЭКХЕМ-ХОЛЛ
Fackham Hall
|PRD
|2
|-(110)
|493 744$6 295
|-4,0%
|6 232 472$77 538
|-
|14
|УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ
Die, my love
|PVZGL
|5
|-(45)
|372 614$4 750
|-29,1%
|92 893 264$1 181 999
|-
|15
|МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
A Mouse Hunt for Christmas
|CPF
|4
|-(64)
|240 952$3 072
|6,9%
|31 274 792$401 165
|-
ИТОГО ТОП-15:
66 090 851 $842 566
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.44 руб.
Смотрите также
Касса четверга: новые «Елки» возглавили прокат (Сборы четверга 18.12.2025)
Лидером чарта за четверг стала новинка – новогодняя комедия ЕЛКИ 12 (NMG), которая смогла заработать 21,9 млн рублей. По итогу уикенда проект может претендовать на 170 млн. На седьмом месте расположилась семейная лента СНЕГОВИК&nbs...Подробнее
Также стартовали
ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PNR
|Пионер
|PRD
|Парадиз
|PVZGL
|Про:взгляд
|VLG
|Вольга
Сборов за уикенд 25–28.12
ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ 120 000 000
ЕЛКИ 12 100 000 000
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ… 35 000 000
ВОЛЧОК 23 000 000
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 22 000 000
ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО… 20 000 000
СНЕГОВИК 17 000 000