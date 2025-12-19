Касса четверга: новые «Елки» возглавили прокат
В топ-3 вновь попали пиратские релизы
Лидером чарта за четверг стала новинка – новогодняя комедия ЕЛКИ 12 (NMG), которая смогла заработать 21,9 млн рублей. По итогу уикенда проект может претендовать на 170 млн.
На седьмом месте расположилась семейная лента СНЕГОВИК (NKI). Отечественный фильм с Кариной Разумовской, Дмитрием Чеботаревым и Полиной Максимовой заработал в четверг 2 млн рублей и к вечеру воскресенья может освоить 30 млн.
С девятой строчки начал свой прокат фэнтези-экшн ПОЙМАТЬ МОНСТРА (AK). За первый день картина с Мадсом Миккельсеном освоила 1,771 млн рублей, что может превратиться в 13 млн к вечеру воскресенья.
Замкнул десятку еще один голливудский проект – мелодрама ВЕЧНОСТЬ (VLG) с результатом в 1,770 млн рублей. По итогу недели лента студии А24 также может освоить 13 млн.
Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 12
Предварительные сборы за четверг 18.12.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 18.12.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 18.12.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ЕЛКИ 12
|NMG
|1
|-(2229)
|21 929 117$272 818
|-
|23 428 704$291 474
|170 000 000 $2 114 954
|2
|НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
|CP
|2
|-(1302)
|8 200 000$102 015
|-46,4%
|167 100 000$2 145 058
|70 000 000 $870 863
|3
|ЗВЕРОПОЛИС 2
Zootopia 2
|-
|3
|-(92)
|6 601 671$82 131
|-33,4%
|205 676 465$2 638 231
|-
|4
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|6
|-(525)
|4 739 257$58 961
|-44,9%
|1 692 883 253$20 825 234
|42 000 000 $522 518
|5
|ВОЛЧОК
|CP
|3
|-(1000)
|4 200 000$52 252
|-55,3%
|315 600 000$4 048 230
|45 000 000 $559 841
|6
|ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
|NMG
|2
|-(2063)
|2 338 508$29 093
|-55,8%
|86 515 393$1 110 596
|33 000 000 $410 550
|7
|СНЕГОВИК
|NKI
|1
|-(1932)
|1 995 468$24 825
|-
|1 995 468$24 825
|30 000 000 $373 227
|8
|ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ
Chainsaw Man Movie: Reze-hen
|PNR
|3
|-(317)
|1 875 941$23 338
|-62,4%
|199 972 609$2 565 067
|17 000 000 $211 495
|9
|ПОЙМАТЬ МОНСТРА
Dust Bunny
|AK
|1
|-(1110)
|1 771 268$22 036
|-
|1 771 268$22 036
|13 000 000 $161 732
|10
|ВЕЧНОСТЬ
Eternity
|VLG
|1
|-(624)
|1 770 958$22 032
|-
|1 770 958$22 032
|13 000 000 $161 732
|11
|ГОРЫ ЗОВУТ
|SMKT
|1
|-(28)
|1 332 895$16 582
|-
|1 332 895$16 582
|-
|12
|ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. ПЕРЕВЫПУСК
The Fifth Element
|AOF
|1
|-(92)
|648 724$8 071
|-
|2 903 399$36 121
|-
|13
|УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ
Die, my love
|PVZGL
|4
|-(64)
|525 853$6 542
|-51,0%
|88 105 904$1 121 083
|-
|14
|ФЭКХЕМ-ХОЛЛ
Fackham Hall
|PRD
|1
|-(156)
|514 265$6 398
|-
|716 546$8 914
|-
|15
|ТИХАЯ НОЧЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ
Silent Night, Deadly Night
|VLG
|2
|-(422)
|380 841$4 738
|-65,0%
|9 877 325$126 795
|-
|16
|АСТРАЛ. ДОМ № 13
Perjanjuian Setan
|KNLG
|2
|-(77)
|285 438$3 551
|-54,5%
|6 114 756$78 495
|-
|17
|АВГУСТ
|CP
|13
|-(54)
|284 000$3 533
|-30,0%
|1 561 700 000$18 593 880
|-
|18
|МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
A Mouse Hunt for Christmas
|CPF
|3
|-(78)
|225 378$2 804
|-47,6%
|27 139 228$348 117
|-
|19
|МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ
Eojjeolsugaeopda
|VLG
|3
|-(52)
|221 133$2 751
|-68,4%
|24 506 592$314 348
|-
|20
|ВОЛЧЬИ ДЕТИ АМЭ И ЮКИ
Wolf Children
|EXP
|1
|-(156)
|105 507$1 313
|-
|476 457$5 928
|-
Смотрите также
Также стартовали
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|AOF
|A-One Films
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PNR
|Пионер
|PRD
|Парадиз
|PVZGL
|Про:взгляд
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга