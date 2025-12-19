top banner

Касса четверга: новые «Елки» возглавили прокат

Автор: БК
19 декабря 2025

В топ-3 вновь попали пиратские релизы

Лидером чарта за четверг стала новинка – новогодняя комедия ЕЛКИ 12 (NMG), которая смогла заработать 21,9 млн рублей. По итогу уикенда проект может претендовать на 170 млн.

На седьмом месте расположилась семейная лента СНЕГОВИК (NKI). Отечественный фильм с Кариной Разумовской, Дмитрием Чеботаревым и Полиной Максимовой заработал в четверг 2 млн рублей и к вечеру воскресенья может освоить 30 млн.

С девятой строчки начал свой прокат фэнтези-экшн ПОЙМАТЬ МОНСТРА (AK). За первый день картина с Мадсом Миккельсеном освоила 1,771 млн рублей, что может превратиться в 13 млн к вечеру воскресенья.

Замкнул десятку еще один голливудский проект – мелодрама ВЕЧНОСТЬ (VLG) с результатом в 1,770 млн рублей. По итогу недели лента студии А24 также может освоить 13 млн.

Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 12

Предварительные сборы за четверг 18.12.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 18.12.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 18.12.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ЕЛКИ 12
 NMG 1 -(2229) 21 929 117$272 818 - 23 428 704$291 474 170 000 000 $2 114 954
2 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
 CP 2 -(1302) 8 200 000$102 015 -46,4% 167 100 000$2 145 058 70 000 000 $870 863
3 ЗВЕРОПОЛИС 2
Zootopia 2		 - 3 -(92) 6 601 671$82 131 -33,4% 205 676 465$2 638 231 -
4 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't		 AK 6 -(525) 4 739 257$58 961 -44,9% 1 692 883 253$20 825 234 42 000 000 $522 518
5 ВОЛЧОК
 CP 3 -(1000) 4 200 000$52 252 -55,3% 315 600 000$4 048 230 45 000 000 $559 841
6 ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
 NMG 2 -(2063) 2 338 508$29 093 -55,8% 86 515 393$1 110 596 33 000 000 $410 550
7 СНЕГОВИК
 NKI 1 -(1932) 1 995 468$24 825 - 1 995 468$24 825 30 000 000 $373 227
8 ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ
Chainsaw Man Movie: Reze-hen		 PNR 3 -(317) 1 875 941$23 338 -62,4% 199 972 609$2 565 067 17 000 000 $211 495
9 ПОЙМАТЬ МОНСТРА
Dust Bunny		 AK 1 -(1110) 1 771 268$22 036 - 1 771 268$22 036 13 000 000 $161 732
10 ВЕЧНОСТЬ
Eternity		 VLG 1 -(624) 1 770 958$22 032 - 1 770 958$22 032 13 000 000 $161 732
11 ГОРЫ ЗОВУТ
 SMKT 1 -(28) 1 332 895$16 582 - 1 332 895$16 582 -
12 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. ПЕРЕВЫПУСК
The Fifth Element		 AOF 1 -(92) 648 724$8 071 - 2 903 399$36 121 -
13 УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ
Die, my love		 PVZGL 4 -(64) 525 853$6 542 -51,0% 88 105 904$1 121 083 -
14 ФЭКХЕМ-ХОЛЛ
Fackham Hall		 PRD 1 -(156) 514 265$6 398 - 716 546$8 914 -
15 ТИХАЯ НОЧЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ
Silent Night, Deadly Night		 VLG 2 -(422) 380 841$4 738 -65,0% 9 877 325$126 795 -
16 АСТРАЛ. ДОМ № 13
Perjanjuian Setan		 KNLG 2 -(77) 285 438$3 551 -54,5% 6 114 756$78 495 -
17 АВГУСТ
 CP 13 -(54) 284 000$3 533 -30,0% 1 561 700 000$18 593 880 -
18 МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
A Mouse Hunt for Christmas		 CPF 3 -(78) 225 378$2 804 -47,6% 27 139 228$348 117 -
19 МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ
Eojjeolsugaeopda		 VLG 3 -(52) 221 133$2 751 -68,4% 24 506 592$314 348 -
20 ВОЛЧЬИ ДЕТИ АМЭ И ЮКИ
Wolf Children		 EXP 1 -(156) 105 507$1 313 - 476 457$5 928 -
ИТОГО ТОП-20:
59 946 222 $745 785
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.38 руб.

Также стартовали

ВЕЧНОСТЬ / Eternity (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВОЛЧЬИ ДЕТИ АМЭ И ЮКИ / Wolf Children (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ГОРЫ ЗОВУТ (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЕЛКИ 12 (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОЙМАТЬ МОНСТРА / Dust Bunny (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. ПЕРЕВЫПУСК / The Fifth Element (AOF) данные не предоставлены дистрибьютором.
СНЕГОВИК (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ФЭКХЕМ-ХОЛЛ / Fackham Hall (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
AOFA-One FilmsCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
KNLGКинологистикаNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPNRПионер
PRDПарадизPVZGLПро:взгляд
SMKTСамокатVLGВольга
Прогноз
Сборов за уикенд 18–21.12
ЕЛКИ 12 160 000 000
ВОЛЧОК 65 000 000
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ… 64 000 000
СНЕГОВИК 50 000 000
ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО… 48 000 000
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 45 000 000
ВЕЧНОСТЬ 25 000 000
ПОЙМАТЬ МОНСТРА 23 000 000
ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТО… 17 000 000