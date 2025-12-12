Касса четверга: «Невероятные приключения Шурика» в лидерах
В топ-3 также попали пиратские релизы
Лидером чарта за четверг стала новинка – музыкальная комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (CP), которая смогла заработать 15,3 млн рублей. По итогу уикенда проект может претендовать на 120 млн.
На пятом месте расположился мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (NMG). Анимационный проект заработал в четверг 5,3 млн рублей и к вечеру воскресенья может освоить 80 млн.
С седьмой строчки начал свой прокат хоррор ТИХАЯ НОЧЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ (VLG). За первый день ремейк культового слэшера 1984 года освоил 1 млн рублей, что может превратиться в 5 млн к вечеру воскресенья.
На девятом месте оказалась мелодрама СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ (GF) с результатом в 0,8 млн рублей. По итогу недели экранизация книги Колин Гувер может привлечь 5 млн.
Фото: кадр со съемок фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
Предварительные сборы за четверг 11.12.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 11.12.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 11.12.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
|CP
|1
|-(1585)
|15 300 000$196 406
|-
|15 600 000$200 257
|120 000 000 $1 540 436
|2
|ЗВЕРОПОЛИС 2
Zootopia 2
|-
|2
|-(99)
|9 914 978$127 278
|-
|99 024 953$1 270 202
|-
|3
|ВОЛЧОК
|CP
|2
|-(1328)
|9 400 000$120 668
|-33,3%
|198 200 000$2 542 329
|100 000 000 $1 283 697
|4
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|5
|-(682)
|8 600 250$110 401
|-43,5%
|1 600 347 047$19 686 887
|70 000 000 $898 588
|5
|ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
|NMG
|1
|-(2063)
|5 285 159$67 845
|-
|7 001 735$89 881
|80 000 000 $1 026 958
|6
|ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ
Chainsaw Man Movie: Reze-hen
|PNR
|2
|-(668)
|4 994 455$64 114
|-78,7%
|151 202 765$1 939 492
|42 000 000 $539 153
|7
|ТИХАЯ НОЧЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ
Silent Night, Deadly Night
|VLG
|1
|-(553)
|1 088 211$13 969
|-
|1 088 211$13 969
|5 000 000 $64 185
|8
|УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ
Die, my love
|PVZGL
|3
|-(115)
|1 073 448$13 780
|-55,0%
|78 258 224$995 778
|8 000 000 $102 696
|9
|СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ
Regretting You
|GF
|1
|-(283)
|808 126$10 374
|-
|942 756$12 102
|5 000 000 $64 185
|10
|ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА
|NKI
|2
|-(1376)
|788 018$10 116
|-68,4%
|26 178 008$335 788
|5 000 000 $64 185
|11
|МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ
Eojjeolsugaeopda
|VLG
|2
|-(351)
|699 506$8 980
|-65,3%
|17 520 299$224 734
|-
|12
|СЕМЬЯНИН
|AK
|2
|-(967)
|640 998$8 228
|-70,8%
|22 826 591$292 799
|-
|13
|АСТРАЛ. ДОМ № 13
Perjanjuian Setan
|KNLG
|1
|-(185)
|626 775$8 046
|-
|722 065$9 269
|-
|14
|СЕМЬЯНИН
|AK
|2
|-(831)
|525 883$6 751
|-76,0%
|18 530 501$237 692
|-
|15
|КРИПЕР
Keeper
|AK
|2
|-(249)
|525 883$6 751
|-76,2%
|18 519 602$237 553
|-
|16
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|8
|-(1284)
|480 411$6 167
|-50,8%
|1 523 093 162$18 653 927
|-
|17
|ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
|AK
|3
|-(218)
|454 397$5 833
|-64,4%
|79 719 952$1 014 378
|-
|18
|МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
A Mouse Hunt for Christmas
|CPF
|2
|-(237)
|429 704$5 516
|-48,5%
|16 304 142$209 135
|-
|19
|АВГУСТ
|CP
|12
|-(124)
|406 000$5 212
|-54,6%
|1 557 100 000$18 539 112
|-
|20
|ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Adulthood
|EXP
|1
|-(236)
|369 331$4 741
|-
|475 229$6 101
|-
|21
|САХАРНАЯ ФАБРИКА
Pabrik Gula
|KAP
|1
|-(123)
|308 830$3 964
|-
|308 830$3 964
|-
|22
|ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
|NMG
|3
|-(129)
|288 532$3 704
|-85,6%
|51 437 348$654 502
|-
|23
|КСБ: КАК СТАТЬ БОССОМ
|SMKT
|3
|-(19)
|272 180$3 494
|-59,0%
|18 043 168$229 586
|-
|24
|ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
|NMG
|5
|-(86)
|270 741$3 475
|-56,4%
|241 037 200$2 965 152
|-
|25
|АВИАТОР
|AK
|4
|-(118)
|263 917$3 388
|-77,9%
|161 965 370$2 001 055
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|GF
|Global Film
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PNR
|Пионер
|PVZGL
|Про:взгляд
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга