Касса четверга: полнометражный «Человек-бензопила» возглавил прокат

Автор: БК
5 декабря 2025

В тройке также оказалась отечественная лента «Волчок»

Лидером чарта за четверг стала новинка – аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ (PNR), которое смогло заработать 23,5 млн рублей. По итогу уикенда проект студии MAPPA может претендовать на 90 млн.

Бронза таблицы досталась приключенческой картине ВОЛЧОК (CP). Отечественная лента начала свою работу с результата в 14,1 млн рублей и может привлечь 120 млн по итогу недели.

На четвертом месте расположилась комедия ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (NKI). Фильм с Ириной Пеговой заработал в четверг 2,5 млн рублей и к вечеру воскресенья может освоить 20 млн.

С шестого места чарта начал свой прокат хоррор Осгуда Перкинса КРИПЕР (AK). За первый день лента освоила 2,2 млн рублей, что может превратиться в 14 млн к вечеру воскресенья.

На седьмом месте оказалась комедия СЕМЬЯНИН (AK) с результатом в 2,2 млн рублей. По итогу недели картина с Павлом Деревянко может привлечь 17 млн.

Восьмую строчку занял комедийный триллер МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (VLG). В стартовый четверг фильм Пак Чхан-ука сумел положить в свою копилку 2 млн рублей. К вечеру воскресенья касса картины может достичь 13 млн.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ

Предварительные сборы за четверг 04.12.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 04.12.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 04.12.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ
Chainsaw Man Movie: Reze-hen		 PNR 1 -(843) 23 457 554$300 892 - 39 488 198$506 519 90 000 000 $1 154 438
2 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't		 AK 4 -(845) 15 222 727$195 263 -23,0% 1 448 867 614$17 823 442 170 000 000 $2 180 605
3 ВОЛЧОК
 CP 1 -(1632) 14 100 000$180 862 - 14 100 000$180 862 120 000 000 $1 539 251
4 ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА
 NKI 1 -(1475) 2 497 412$32 035 - 2 615 972$33 555 20 000 000 $256 542
5 УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ
Die, my love		 PVZGL 2 -(309) 2 383 518$30 574 -58,0% 58 006 648$738 092 16 000 000 $205 233
6 КРИПЕР
Keeper		 AK 1 -(967) 2 211 995$28 373 - 2 329 821$29 885 14 000 000 $179 579
7 СЕМЬЯНИН
 AK 1 -(1092) 2 191 589$28 112 - 2 191 589$28 112 17 000 000 $218 061
8 МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ
Eojjeolsugaeopda		 VLG 1 -(403) 2 014 326$25 838 - 2 014 326$25 838 13 000 000 $166 752
9 ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
 NMG 2 -(775) 2 001 023$25 667 -43,0% 40 269 904$512 405 15 000 000 $192 406
10 ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
 AK 2 -(1631) 1 275 600$16 362 -49,0% 54 336 051$691 386 23 000 000 $295 023
11 АВИАТОР
 AK 3 -(832) 1 192 495$15 296 -73,3% 150 344 321$1 857 479 -
12 ГОРЫНЫЧ
 VLG 7 -(404) 975 537$12 513 -46,5% 1 504 578 984$18 427 177 -
13 МАША И МЕДВЕДИ
 NKI 3 -(1448) 923 199$11 842 -55,2% 13 641 905$168 543 -
14 АВГУСТ
 CP 11 -(282) 894 000$11 467 -57,4% 1 543 500 000$18 377 188 -
15 МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
A Mouse Hunt for Christmas		 CPF 1 -(343) 833 948$10 697 - 1 188 577$15 246 -
16 КСБ: КАК СТАТЬ БОССОМ
 SMKT 2 -(29) 664 260$8 521 -71,9% 13 409 459$170 626 -
17 ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
 NMG 4 -(251) 621 440$7 971 -58,0% 230 444 320$2 834 842 -
18 ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ
Two Worlds, One Wish		 VLG 2 -(557) 571 473$7 330 -77,4% 24 330 684$309 590 -
19 ВЫЖИВШИЙ
Not Without Hope		 PRD 1 -(89) 440 450$5 650 - 440 450$5 650 -
20 СВОДИШЬ С УМА
 AK 9 -(55) 440 268$5 647 -32,8% 95 886 568$1 175 801 -
21 ПО-БРАТСКИ
 CAO 2 -(244) 437 214$5 608 -79,1% 22 942 340$291 924 -
22 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
 CP 7 -(131) 343 000$4 400 -61,6% 1 222 100 000$14 967 544 -
23 ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
 AK 6 -(256) 341 112$4 375 - 907 585 183$11 420 475 -
24 ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО
Santa.com		 EXP 2 -(887) 308 714$3 960 -50,6% 17 075 814$217 277 -
ИТОГО ТОП-24:
76 342 854 $979 257
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.96 руб.

Также стартовали

ВОЛЧОК (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВЫЖИВШИЙ / Not Without Hope (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗВУК ПАДЕНИЯ / In die Sonne schauen (AOF) данные не предоставлены дистрибьютором.
КРИПЕР / Keeper (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ / Eojjeolsugaeopda (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ / A Mouse Hunt for Christmas (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ / Chainsaw Man Movie: Reze-hen (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
AKАтмосфера КиноAOFA-One Films
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
NKIНаше киноNMGНМГ Кинопрокат
PNRПионерPRDПарадиз
PVZGLПро:взглядSMKTСамокат
VLGВольга
Сборов за уикенд 04–07.12
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 135 000 000
ВОЛЧОК 130 000 000
ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТО… 80 000 000
ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА 30 000 000
ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 22 000 000
СЕМЬЯНИН 20 000 000
МАША И МЕДВЕДИ 20 000 000
УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ 20 000 000
АВИАТОР 17 000 000
МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ 17 000 000