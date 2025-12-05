Касса четверга: полнометражный «Человек-бензопила» возглавил прокат
В тройке также оказалась отечественная лента «Волчок»
Лидером чарта за четверг стала новинка – аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ (PNR), которое смогло заработать 23,5 млн рублей. По итогу уикенда проект студии MAPPA может претендовать на 90 млн.
Бронза таблицы досталась приключенческой картине ВОЛЧОК (CP). Отечественная лента начала свою работу с результата в 14,1 млн рублей и может привлечь 120 млн по итогу недели.
На четвертом месте расположилась комедия ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (NKI). Фильм с Ириной Пеговой заработал в четверг 2,5 млн рублей и к вечеру воскресенья может освоить 20 млн.
С шестого места чарта начал свой прокат хоррор Осгуда Перкинса КРИПЕР (AK). За первый день лента освоила 2,2 млн рублей, что может превратиться в 14 млн к вечеру воскресенья.
На седьмом месте оказалась комедия СЕМЬЯНИН (AK) с результатом в 2,2 млн рублей. По итогу недели картина с Павлом Деревянко может привлечь 17 млн.
Восьмую строчку занял комедийный триллер МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (VLG). В стартовый четверг фильм Пак Чхан-ука сумел положить в свою копилку 2 млн рублей. К вечеру воскресенья касса картины может достичь 13 млн.
Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ
Предварительные сборы за четверг 04.12.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 04.12.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 04.12.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ
Chainsaw Man Movie: Reze-hen
|PNR
|1
|-(843)
|23 457 554$300 892
|-
|39 488 198$506 519
|90 000 000 $1 154 438
|2
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|4
|-(845)
|15 222 727$195 263
|-23,0%
|1 448 867 614$17 823 442
|170 000 000 $2 180 605
|3
|ВОЛЧОК
|CP
|1
|-(1632)
|14 100 000$180 862
|-
|14 100 000$180 862
|120 000 000 $1 539 251
|4
|ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА
|NKI
|1
|-(1475)
|2 497 412$32 035
|-
|2 615 972$33 555
|20 000 000 $256 542
|5
|УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ
Die, my love
|PVZGL
|2
|-(309)
|2 383 518$30 574
|-58,0%
|58 006 648$738 092
|16 000 000 $205 233
|6
|КРИПЕР
Keeper
|AK
|1
|-(967)
|2 211 995$28 373
|-
|2 329 821$29 885
|14 000 000 $179 579
|7
|СЕМЬЯНИН
|AK
|1
|-(1092)
|2 191 589$28 112
|-
|2 191 589$28 112
|17 000 000 $218 061
|8
|МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ
Eojjeolsugaeopda
|VLG
|1
|-(403)
|2 014 326$25 838
|-
|2 014 326$25 838
|13 000 000 $166 752
|9
|ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
|NMG
|2
|-(775)
|2 001 023$25 667
|-43,0%
|40 269 904$512 405
|15 000 000 $192 406
|10
|ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
|AK
|2
|-(1631)
|1 275 600$16 362
|-49,0%
|54 336 051$691 386
|23 000 000 $295 023
|11
|АВИАТОР
|AK
|3
|-(832)
|1 192 495$15 296
|-73,3%
|150 344 321$1 857 479
|-
|12
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|7
|-(404)
|975 537$12 513
|-46,5%
|1 504 578 984$18 427 177
|-
|13
|МАША И МЕДВЕДИ
|NKI
|3
|-(1448)
|923 199$11 842
|-55,2%
|13 641 905$168 543
|-
|14
|АВГУСТ
|CP
|11
|-(282)
|894 000$11 467
|-57,4%
|1 543 500 000$18 377 188
|-
|15
|МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
A Mouse Hunt for Christmas
|CPF
|1
|-(343)
|833 948$10 697
|-
|1 188 577$15 246
|-
|16
|КСБ: КАК СТАТЬ БОССОМ
|SMKT
|2
|-(29)
|664 260$8 521
|-71,9%
|13 409 459$170 626
|-
|17
|ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
|NMG
|4
|-(251)
|621 440$7 971
|-58,0%
|230 444 320$2 834 842
|-
|18
|ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ
Two Worlds, One Wish
|VLG
|2
|-(557)
|571 473$7 330
|-77,4%
|24 330 684$309 590
|-
|19
|ВЫЖИВШИЙ
Not Without Hope
|PRD
|1
|-(89)
|440 450$5 650
|-
|440 450$5 650
|-
|20
|СВОДИШЬ С УМА
|AK
|9
|-(55)
|440 268$5 647
|-32,8%
|95 886 568$1 175 801
|-
|21
|ПО-БРАТСКИ
|CAO
|2
|-(244)
|437 214$5 608
|-79,1%
|22 942 340$291 924
|-
|22
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|CP
|7
|-(131)
|343 000$4 400
|-61,6%
|1 222 100 000$14 967 544
|-
|23
|ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
|AK
|6
|-(256)
|341 112$4 375
|-
|907 585 183$11 420 475
|-
|24
|ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО
Santa.com
|EXP
|2
|-(887)
|308 714$3 960
|-50,6%
|17 075 814$217 277
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|AOF
|A-One Films
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PNR
|Пионер
|PRD
|Парадиз
|PVZGL
|Про:взгляд
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга