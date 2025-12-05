Касса четверга: полнометражный «Человек-бензопила» возглавил прокат

В тройке также оказалась отечественная лента «Волчок»

Лидером чарта за четверг стала новинка – аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ (PNR), которое смогло заработать 23,5 млн рублей. По итогу уикенда проект студии MAPPA может претендовать на 90 млн.

Бронза таблицы досталась приключенческой картине ВОЛЧОК (CP). Отечественная лента начала свою работу с результата в 14,1 млн рублей и может привлечь 120 млн по итогу недели.

На четвертом месте расположилась комедия ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (NKI). Фильм с Ириной Пеговой заработал в четверг 2,5 млн рублей и к вечеру воскресенья может освоить 20 млн.

С шестого места чарта начал свой прокат хоррор Осгуда Перкинса КРИПЕР (AK). За первый день лента освоила 2,2 млн рублей, что может превратиться в 14 млн к вечеру воскресенья.

На седьмом месте оказалась комедия СЕМЬЯНИН (AK) с результатом в 2,2 млн рублей. По итогу недели картина с Павлом Деревянко может привлечь 17 млн.

Восьмую строчку занял комедийный триллер МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (VLG). В стартовый четверг фильм Пак Чхан-ука сумел положить в свою копилку 2 млн рублей. К вечеру воскресенья касса картины может достичь 13 млн.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ