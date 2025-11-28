top banner

Касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Умри, моя любовь»

Автор: БК
28 ноября 2025

Лидером вновь оказалась «Иллюзия обмана 3»

Лидером чарта за четверг вновь стал авантюрный триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK), который смог заработать 19,8 млн рублей. По итогу уикенда голливудский релиз с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном и Морганом Фриманом может претендовать на 250 млн.

Лучшей новинкой оказался триллер УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (PVZGL). Американский проект с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном стартовал со второго места и результата в 5,7 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 50 млн.

На четвертом месте расположилась военная комедия ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (NMG). Картина Александра Жигалкина заработала в четверг 3,5 млн рублей и к вечеру воскресенья может привлечь 30 млн.

Строчку ниже заняла турецкая мелодрама ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ (VLG). Лента с Ханде Эрчел привлекла на старте 2,53 млн рублей. Это может вылиться в 15 млн по итогу недели.

С шестого места чарта начала свой прокат российская комедия ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (AK). За первый день лента с Наталией Орейро и Иваном Охлобыстиным освоила 2,5 млн рублей, что может превратиться в 25 млн к вечеру воскресенья.

На седьмом месте оказалась якутская криминальная комедия КСБ: КАК СТАТЬ БОССОМ (SMKT) с результатом в 2,4 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 14 млн.

Девятую строчку заняла еще одна комедия – ПО-БРАТСКИ (CAO). В стартовый четверг фильм сумел положить в свою копилку 2,1 млн. К вечеру воскресенья касса картины может достичь 12 млн.

Фото: кадр из фильма УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ

Предварительные сборы за четверг 27.11.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 27.11.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 27.11.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't		 AK 3 -(1609) 19 766 663$251 516 -56,0% 888 109 965$10 925 206 250 000 000 $3 181 066
2 УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ
Die, my love		 PVZGL 1 -(472) 5 672 632$72 180 - 10 586 176$134 701 50 000 000 $636 213
3 АВИАТОР
 AK 2 -(2177) 4 464 167$56 803 -56,0% 104 551 370$1 291 714 37 000 000 $470 798
4 ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
 NMG 1 -(2023) 3 512 037$44 688 - 3 512 037$44 688 30 000 000 $381 728
5 ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ
Two Worlds, One Wish		 VLG 1 -(578) 2 526 912$32 153 - 2 526 912$32 153 15 000 000 $190 864
6 ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
 AK 1 -(1548) 2 501 190$31 826 - 2 501 190$31 826 25 000 000 $318 107
7 КСБ: КАК СТАТЬ БОССОМ
 SMKT 1 -(36) 2 367 357$30 123 - 2 367 357$30 123 14 000 000 $178 140
8 АВГУСТ
 CP 10 -(526) 2 100 000$26 721 -27,6% 1 515 100 000$18 039 052 30 000 000 $381 728
9 ПО-БРАТСКИ
 CAO 1 -(618) 2 095 576$26 665 - 2 374 107$30 209 12 000 000 $152 691
10 МАША И МЕДВЕДИ
 NKI 2 -(2126) 2 060 941$26 224 -70,1% 90 886 840$1 122 892 40 000 000 $508 971
11 ГОРЫНЫЧ
 VLG 6 -(684) 1 823 159$23 198 -68,9% 1 464 583 087$17 937 331 -
12 ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
 NMG 3 -(1115) 1 479 644$18 827 -73,6% 195 649 030$2 406 803 -
13 АСТРАЛ: 13 ИНКАРНАЦИЙ ЗЛА
Dark Nuns		 WP 1 -(337) 1 083 658$13 789 - 1 252 377$15 936 -
14 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
 CP 6 -(305) 894 000$11 375 -70,2% 1 205 500 000$14 764 238 -
15 СУЩНОСТЬ
The Thing with Feathers		 WP 2 -(229) 735 102$9 354 -62,8% 19 722 616$243 670 -
16 МАЖОР В ДУБАЕ
 CP 5 -(131) 681 000$8 665 -64,2% 491 000 000$6 178 432 -
17 СВОДИШЬ С УМА
 AK 8 -(66) 654 736$8 331 -8,1% 88 503 521$1 085 267 -
18 ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО
Santa.com		 EXP 1 -(917) 624 355$7 944 - 737 905$9 389 -
19 ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ
Chainsaw Man Movie: Reze-hen		 PNR 0 -(229) 549 720$6 995 - 19 722 616$250 956 -
20 СОМНИЯ. КОШМАР ВЕРНУЛСЯ
Ketindihan		 KNLG 1 -(134) 363 362$4 624 - 436 372$5 553 -
21 СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Affeksjonsverdi		 AOF 2 -(47) 343 031$4 365 -38,5% 9 437 909$116 604 -
22 ЧЕЛОВЕК-СЛОН. ПЕРЕВЫПУСК
The Elephant Man		 INK 1 -(46) 329 869$4 197 - 1 496 206$19 038 -
23 АСТРОНАВТ
The Astronaut		 PRD 1 -(142) 321 719$4 094 - 321 719$4 094 -
24 ФЕДОР ТОМСКИЙ. ТАЙНА СИБИРСКОГО СТАРЦА
 BSD 2 -(40) 263 793$3 357 -60,5% 5 896 681$72 852 -
25 СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ
Stitch Head		 CP 2 -(258) 246 000$3 130 -83,6% 20 000 000$247 097 -
26 ОБИТЕЛЬ
The Home		 GF 2 -(89) 235 173$2 992 -69,9% 7 516 767$92 868 -
27 ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ
Traumatika		 KNLG 3 -(58) 223 094$2 839 -74,8% 32 242 042$396 630 -
ИТОГО ТОП-27:
57 918 890 $736 975
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.59 руб.

Также стартовали

АСТРАЛ: 13 ИНКАРНАЦИЙ ЗЛА / Dark Nuns (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
АСТРОНАВТ / The Astronaut (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ / Two Worlds, One Wish (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
КСБ: КАК СТАТЬ БОССОМ (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПО-БРАТСКИ (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
СОМНИЯ. КОШМАР ВЕРНУЛСЯ / Ketindihan (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ / Die, my love (PVZGL) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЧЕЛОВЕК-СЛОН. ПЕРЕВЫПУСК / The Elephant Man (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО / Santa.com (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
AKАтмосфера КиноAOFA-One Films
BSDBASE DevelopmentCAOКаро Премьер
CPЦентрал ПартнершипEXPЭкспонента Фильм
GFGlobal FilmINKИноекино
KNLGКинологистикаNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPNRПионер
PRDПарадизPVZGLПро:взгляд
SMKTСамокатVLGВольга
WPWorld Pictures
Прогноз
Сборов за уикенд 27–30.11
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 220 000 000
ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ 50 000 000
МАША И МЕДВЕДИ 45 000 000
АВИАТОР 40 000 000
ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ 40 000 000
УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ 40 000 000
ГОРЫНЫЧ 38 000 000
ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 37 000 000
АВГУСТ 28 000 000
ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ 25 000 000