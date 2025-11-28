Касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Умри, моя любовь»
Лидером вновь оказалась «Иллюзия обмана 3»
Лидером чарта за четверг вновь стал авантюрный триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK), который смог заработать 19,8 млн рублей. По итогу уикенда голливудский релиз с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном и Морганом Фриманом может претендовать на 250 млн.
Лучшей новинкой оказался триллер УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (PVZGL). Американский проект с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном стартовал со второго места и результата в 5,7 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 50 млн.
На четвертом месте расположилась военная комедия ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (NMG). Картина Александра Жигалкина заработала в четверг 3,5 млн рублей и к вечеру воскресенья может привлечь 30 млн.
Строчку ниже заняла турецкая мелодрама ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ (VLG). Лента с Ханде Эрчел привлекла на старте 2,53 млн рублей. Это может вылиться в 15 млн по итогу недели.
С шестого места чарта начала свой прокат российская комедия ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (AK). За первый день лента с Наталией Орейро и Иваном Охлобыстиным освоила 2,5 млн рублей, что может превратиться в 25 млн к вечеру воскресенья.
На седьмом месте оказалась якутская криминальная комедия КСБ: КАК СТАТЬ БОССОМ (SMKT) с результатом в 2,4 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 14 млн.
Девятую строчку заняла еще одна комедия – ПО-БРАТСКИ (CAO). В стартовый четверг фильм сумел положить в свою копилку 2,1 млн. К вечеру воскресенья касса картины может достичь 12 млн.
Предварительные сборы за четверг 27.11.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 27.11.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 27.11.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|3
|-(1609)
|19 766 663$251 516
|-56,0%
|888 109 965$10 925 206
|250 000 000 $3 181 066
|2
|УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ
Die, my love
|PVZGL
|1
|-(472)
|5 672 632$72 180
|-
|10 586 176$134 701
|50 000 000 $636 213
|3
|АВИАТОР
|AK
|2
|-(2177)
|4 464 167$56 803
|-56,0%
|104 551 370$1 291 714
|37 000 000 $470 798
|4
|ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
|NMG
|1
|-(2023)
|3 512 037$44 688
|-
|3 512 037$44 688
|30 000 000 $381 728
|5
|ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ
Two Worlds, One Wish
|VLG
|1
|-(578)
|2 526 912$32 153
|-
|2 526 912$32 153
|15 000 000 $190 864
|6
|ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
|AK
|1
|-(1548)
|2 501 190$31 826
|-
|2 501 190$31 826
|25 000 000 $318 107
|7
|КСБ: КАК СТАТЬ БОССОМ
|SMKT
|1
|-(36)
|2 367 357$30 123
|-
|2 367 357$30 123
|14 000 000 $178 140
|8
|АВГУСТ
|CP
|10
|-(526)
|2 100 000$26 721
|-27,6%
|1 515 100 000$18 039 052
|30 000 000 $381 728
|9
|ПО-БРАТСКИ
|CAO
|1
|-(618)
|2 095 576$26 665
|-
|2 374 107$30 209
|12 000 000 $152 691
|10
|МАША И МЕДВЕДИ
|NKI
|2
|-(2126)
|2 060 941$26 224
|-70,1%
|90 886 840$1 122 892
|40 000 000 $508 971
|11
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|6
|-(684)
|1 823 159$23 198
|-68,9%
|1 464 583 087$17 937 331
|-
|12
|ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
|NMG
|3
|-(1115)
|1 479 644$18 827
|-73,6%
|195 649 030$2 406 803
|-
|13
|АСТРАЛ: 13 ИНКАРНАЦИЙ ЗЛА
Dark Nuns
|WP
|1
|-(337)
|1 083 658$13 789
|-
|1 252 377$15 936
|-
|14
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|CP
|6
|-(305)
|894 000$11 375
|-70,2%
|1 205 500 000$14 764 238
|-
|15
|СУЩНОСТЬ
The Thing with Feathers
|WP
|2
|-(229)
|735 102$9 354
|-62,8%
|19 722 616$243 670
|-
|16
|МАЖОР В ДУБАЕ
|CP
|5
|-(131)
|681 000$8 665
|-64,2%
|491 000 000$6 178 432
|-
|17
|СВОДИШЬ С УМА
|AK
|8
|-(66)
|654 736$8 331
|-8,1%
|88 503 521$1 085 267
|-
|18
|ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО
Santa.com
|EXP
|1
|-(917)
|624 355$7 944
|-
|737 905$9 389
|-
|19
|ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ
Chainsaw Man Movie: Reze-hen
|PNR
|0
|-(229)
|549 720$6 995
|-
|19 722 616$250 956
|-
|20
|СОМНИЯ. КОШМАР ВЕРНУЛСЯ
Ketindihan
|KNLG
|1
|-(134)
|363 362$4 624
|-
|436 372$5 553
|-
|21
|СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Affeksjonsverdi
|AOF
|2
|-(47)
|343 031$4 365
|-38,5%
|9 437 909$116 604
|-
|22
|ЧЕЛОВЕК-СЛОН. ПЕРЕВЫПУСК
The Elephant Man
|INK
|1
|-(46)
|329 869$4 197
|-
|1 496 206$19 038
|-
|23
|АСТРОНАВТ
The Astronaut
|PRD
|1
|-(142)
|321 719$4 094
|-
|321 719$4 094
|-
|24
|ФЕДОР ТОМСКИЙ. ТАЙНА СИБИРСКОГО СТАРЦА
|BSD
|2
|-(40)
|263 793$3 357
|-60,5%
|5 896 681$72 852
|-
|25
|СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ
Stitch Head
|CP
|2
|-(258)
|246 000$3 130
|-83,6%
|20 000 000$247 097
|-
|26
|ОБИТЕЛЬ
The Home
|GF
|2
|-(89)
|235 173$2 992
|-69,9%
|7 516 767$92 868
|-
|27
|ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ
Traumatika
|KNLG
|3
|-(58)
|223 094$2 839
|-74,8%
|32 242 042$396 630
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|AOF
|A-One Films
|BSD
|BASE Development
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|GF
|Global Film
|INK
|Иноекино
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PNR
|Пионер
|PRD
|Парадиз
|PVZGL
|Про:взгляд
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures