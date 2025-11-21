Касса четверга: «Иллюзия обмана 3» остается в лидерах
Лучшей новинкой стала фантастическая драма «Авиатор»
Лидером чарта за четверг вновь стал авантюрный триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK), который смог заработать 45 млн рублей. По итогу уикенда голливудский релиз с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном и Морганом Фриманом может претендовать на 370 млн.
Лучшей новинкой оказалась фантастическая драма АВИАТОР (AK). Экранизация романа Евгения Водолазкина стартовала на второй строчке с результатом в 10,1 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 80 млн.
Бронза досталась семейной картине МАША И МЕДВЕДИ (NKI). Лента с Виталией Корниенко привлекла на старте 6,9 млн рублей. Это может вылиться в 90 млн по итогу недели.
На девятой строчке расположился триллер СУЩНОСТЬ (WP). Зарубежный проект Бенедиктом Камбербэтчем заработал в четверг 2 млн рублей и может привлечь 14 млн к вечеру воскресенья.
Фото: кадр из фильма АВИАТОР
Предварительные сборы за четверг 20.11.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 20.11.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 20.11.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|2
|-(2028)
|44 972 787$555 631
|-39,7%
|740 901 457$9 114 300
|370 000 000 $4 571 287
|2
|АВИАТОР
|AK
|1
|-(2177)
|10 134 404$125 209
|-
|11 120 376$137 390
|80 000 000 $988 386
|3
|МАША И МЕДВЕДИ
|NKI
|1
|-(2128)
|6 894 480$85 180
|-
|7 364 395$90 986
|90 000 000 $1 111 935
|4
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|5
|-(974)
|5 869 867$72 521
|16,9%
|1 398 168 634$17 123 927
|85 000 000 $1 050 161
|5
|ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
|NMG
|2
|-(1202)
|5 601 060$69 200
|-4,0%
|126 624 616$1 557 690
|85 000 000 $1 050 161
|6
|ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
|AK
|4
|-(1204)
|3 791 256$46 840
|-11,8%
|848 547 869$10 677 587
|45 000 000 $555 967
|7
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|CP
|5
|-(485)
|3 000 000$37 064
|-16,7%
|1 171 900 000$14 352 725
|40 000 000 $494 193
|8
|АВГУСТ
|CP
|9
|-(354)
|2 900 000$35 829
|-25,6%
|1 463 300 000$17 422 312
|40 000 000 $494 193
|9
|СУЩНОСТЬ
The Thing with Feathers
|WP
|1
|-(491)
|1 973 814$24 386
|-
|2 595 474$32 067
|14 000 000 $172 968
|10
|МАЖОР В ДУБАЕ
|CP
|4
|-(330)
|1 900 000$23 474
|-59,6%
|473 300 000$5 955 707
|13 000 000 $160 613
|11
|СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ
Stitch Head
|CP
|1
|-(681)
|1 500 000$18 532
|-
|1 500 000$18 532
|-
|12
|ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ
Traumatika
|KNLG
|2
|-(234)
|884 901$10 933
|-64,2%
|24 724 424$304 151
|-
|13
|ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА
Death Whisperer 3
|EXP
|1
|-(654)
|871 382$10 766
|-
|924 132$11 417
|-
|14
|ЛЫСЫЙ НЯНЬ
|CP
|2
|-(393)
|821 000$10 143
|-31,6%
|25 000 000$307 541
|-
|15
|ОБИТЕЛЬ
The Home
|GF
|1
|-(251)
|781 777$9 659
|-
|781 777$9 659
|-
|16
|СВОДИШЬ С УМА
|AK
|7
|-(47)
|712 800$8 807
|39,2%
|80 379 104$985 642
|-
|17
|ДЖЕКПОТ
Trap House
|AK
|1
|-(492)
|707 669$8 743
|-
|707 669$8 743
|-
|18
|ФЕДОР ТОМСКИЙ. ТАЙНА СИБИРСКОГО СТАРЦА
|BSD
|1
|-(61)
|668 386$8 258
|-
|668 386$8 258
|-
|19
|СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Affeksjonsverdi
|AOF
|1
|-(61)
|558 112$6 895
|-
|698 096$8 625
|-
|20
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|CP
|7
|-(44)
|249 000$3 076
|-52,7%
|398 900 000$4 891 478
|-
|21
|ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|11
|-(58)
|236 566$2 923
|-62,5%
|932 240 252$10 977 864
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|AOF
|A-One Films
|BSD
|BASE Development
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|GF
|Global Film
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures