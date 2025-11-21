top banner

Касса четверга: «Иллюзия обмана 3» остается в лидерах

Автор: БК
21 ноября 2025

Лучшей новинкой стала фантастическая драма «Авиатор»

Лидером чарта за четверг вновь стал авантюрный триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK), который смог заработать 45 млн рублей. По итогу уикенда голливудский релиз с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном и Морганом Фриманом может претендовать на 370 млн.

Лучшей новинкой оказалась фантастическая драма АВИАТОР (AK). Экранизация романа Евгения Водолазкина стартовала на второй строчке с результатом в 10,1 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 80 млн.

Бронза досталась семейной картине МАША И МЕДВЕДИ (NKI). Лента с Виталией Корниенко привлекла на старте 6,9 млн рублей. Это может вылиться в 90 млн по итогу недели.

На девятой строчке расположился триллер СУЩНОСТЬ (WP). Зарубежный проект Бенедиктом Камбербэтчем заработал в четверг 2 млн рублей и может привлечь 14 млн к вечеру воскресенья.

Фото: кадр из фильма АВИАТОР

Предварительные сборы за четверг 20.11.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 20.11.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 20.11.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't		 AK 2 -(2028) 44 972 787$555 631 -39,7% 740 901 457$9 114 300 370 000 000 $4 571 287
2 АВИАТОР
 AK 1 -(2177) 10 134 404$125 209 - 11 120 376$137 390 80 000 000 $988 386
3 МАША И МЕДВЕДИ
 NKI 1 -(2128) 6 894 480$85 180 - 7 364 395$90 986 90 000 000 $1 111 935
4 ГОРЫНЫЧ
 VLG 5 -(974) 5 869 867$72 521 16,9% 1 398 168 634$17 123 927 85 000 000 $1 050 161
5 ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
 NMG 2 -(1202) 5 601 060$69 200 -4,0% 126 624 616$1 557 690 85 000 000 $1 050 161
6 ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
 AK 4 -(1204) 3 791 256$46 840 -11,8% 848 547 869$10 677 587 45 000 000 $555 967
7 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
 CP 5 -(485) 3 000 000$37 064 -16,7% 1 171 900 000$14 352 725 40 000 000 $494 193
8 АВГУСТ
 CP 9 -(354) 2 900 000$35 829 -25,6% 1 463 300 000$17 422 312 40 000 000 $494 193
9 СУЩНОСТЬ
The Thing with Feathers		 WP 1 -(491) 1 973 814$24 386 - 2 595 474$32 067 14 000 000 $172 968
10 МАЖОР В ДУБАЕ
 CP 4 -(330) 1 900 000$23 474 -59,6% 473 300 000$5 955 707 13 000 000 $160 613
11 СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ
Stitch Head		 CP 1 -(681) 1 500 000$18 532 - 1 500 000$18 532 -
12 ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ
Traumatika		 KNLG 2 -(234) 884 901$10 933 -64,2% 24 724 424$304 151 -
13 ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА
Death Whisperer 3		 EXP 1 -(654) 871 382$10 766 - 924 132$11 417 -
14 ЛЫСЫЙ НЯНЬ
 CP 2 -(393) 821 000$10 143 -31,6% 25 000 000$307 541 -
15 ОБИТЕЛЬ
The Home		 GF 1 -(251) 781 777$9 659 - 781 777$9 659 -
16 СВОДИШЬ С УМА
 AK 7 -(47) 712 800$8 807 39,2% 80 379 104$985 642 -
17 ДЖЕКПОТ
Trap House		 AK 1 -(492) 707 669$8 743 - 707 669$8 743 -
18 ФЕДОР ТОМСКИЙ. ТАЙНА СИБИРСКОГО СТАРЦА
 BSD 1 -(61) 668 386$8 258 - 668 386$8 258 -
19 СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Affeksjonsverdi		 AOF 1 -(61) 558 112$6 895 - 698 096$8 625 -
20 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
 CP 7 -(44) 249 000$3 076 -52,7% 398 900 000$4 891 478 -
21 ДРАКУЛА
Dracula		 AK 11 -(58) 236 566$2 923 -62,5% 932 240 252$10 977 864 -
ИТОГО ТОП-21:
95 029 261 $1 174 070
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.94 руб.

Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
AKАтмосфера КиноAOFA-One Films
BSDBASE DevelopmentCPЦентрал Партнершип
EXPЭкспонента ФильмGFGlobal Film
KNLGКинологистикаNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатVLGВольга
WPWorld Pictures
Прогноз
Сборов за уикенд 20–23.11
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 300 000 000
АВИАТОР 150 000 000
МАША И МЕДВЕДИ 90 000 000
ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ 60 000 000
ГОРЫНЫЧ 55 000 000
ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ 40 000 000
СУЩНОСТЬ 30 000 000
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 30 000 000
АВГУСТ 28 000 000
МАЖОР В ДУБАЕ 15 000 000