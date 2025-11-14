top banner

Касса четверга: «Иллюзия обмана 3» возглавила прокат с большим отрывом

Автор: БК
14 ноября 2025

Картина освоила 74,6 млн рублей за первый день проката

Лидером чарта за четверг стал авантюрный триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK), который смог заработать 74,6 млн рублей. По итогу уикенда голливудский релиз с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном и Морганом Фриманом может претендовать на 480 млн.

Второе место досталось семейной ленте ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (NMG). Лента со Светланой Ходченковой и Юрием Колокольниковым привлекла на старте 19,3 млн рублей. Это может вылиться в 75 млн по итогу недели.

На восьмой строчке расположился фильм ужасов ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ (KNLG). Американский проект заработал в четверг 2,5 млн рублей и может привлечь 15 млн к вечеру воскресенья.

Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

Предварительные сборы за четверг 13.11.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 13.11.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 13.11.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't		 AK 1 -(2019) 74 635 072$918 133 - 74 635 072$918 133 480 000 000 $5 904 785
2 ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
 NMG 1 -(1485) 19 332 596$237 823 - 19 332 596$237 823 75 000 000 $922 623
3 ГОРЫНЫЧ
 VLG 4 -(1419) 5 022 004$61 779 -57,7% 1 272 846 778$15 589 060 70 000 000 $861 115
4 МАЖОР В ДУБАЕ
 CP 3 -(800) 4 700 000$57 818 -63,0% 427 000 000$5 373 097 30 000 000 $369 049
5 ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
 AK 3 -(1772) 4 300 201$52 900 -70,0% 761 384 483$9 580 779 55 000 000 $676 590
6 АВГУСТ
 CP 8 -(495) 3 900 000$47 976 -30,4% 1 410 000 000$16 787 713 40 000 000 $492 065
7 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
 CP 4 -(693) 3 600 000$44 286 -65,4% 1 102 600 000$13 503 980 45 000 000 $553 574
8 ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ
Traumatika		 KNLG 1 -(483) 2 472 235$30 413 - 2 998 195$36 883 15 000 000 $184 525
9 ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ
Predator: Badlands		 - 1 -(58) 1 932 683$23 775 - 1 932 683$23 775 -
10 ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК
 CP 2 -(687) 1 800 000$22 143 -67,3% 60 400 000$743 934 12 000 000 $147 620
11 ЛЫСЫЙ НЯНЬ
 CP 1 -(587) 1 200 000$14 762 - 1 200 000$14 762 -
12 ДРАКУЛА
Dracula		 AK 10 -(153) 630 591$7 757 -64,4% 925 788 287$10 901 888 -
13 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
 CP 6 -(147) 526 000$6 471 -59,5% 393 000 000$4 819 129 -
14 СВОДИШЬ С УМА
 AK 6 -(33) 512 225$6 301 - 72 449 879$888 411 -
15 ПРИСУТСТВИЕ
 SMKT 1 -(35) 439 994$5 413 - 439 994$5 413 -
16 КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ
Chickenhare and the Secret of the Groundhog		 VLG 2 -(1755) 353 076$4 343 -73,5% 9 021 171$111 112 -
17 НОВАЯ ВОЛНА
Nouvelle Vague		 EXP 2 -(101) 315 660$3 883 -59,7% 9 040 948$111 355 -
18 ПОПУТЧИКИ
 NKI 2 -(661) 295 468$3 635 -49,9% 6 428 056$79 173 -
19 ФИННИК 2
 NMG 4 -(164) 249 845$3 074 -79,6% 327 552 992$4 011 672 -
20 СОЛЕНАЯ ТРОПА
The Salt Path		 CIPA 1 -(56) 240 565$2 959 - 1 181 274$14 532 -
21 ИСКУПЛЕНИЕ
 KAP 1 -(78) 222 657$2 739 - 304 818$3 750 -
ИТОГО ТОП-21:
126 680 872 $1 558 382
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.29 руб.

Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CIPACinema Park DistributionCPЦентрал Партнершип
EXPЭкспонента ФильмINKИноекино
KAPКИНО.АРТ.ПРОKNLGКинологистика
NKIНаше киноNMGНМГ Кинопрокат
SMKTСамокатVLGВольга
