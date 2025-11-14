Касса четверга: «Иллюзия обмана 3» возглавила прокат с большим отрывом
Картина освоила 74,6 млн рублей за первый день проката
Лидером чарта за четверг стал авантюрный триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK), который смог заработать 74,6 млн рублей. По итогу уикенда голливудский релиз с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном и Морганом Фриманом может претендовать на 480 млн.
Второе место досталось семейной ленте ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (NMG). Лента со Светланой Ходченковой и Юрием Колокольниковым привлекла на старте 19,3 млн рублей. Это может вылиться в 75 млн по итогу недели.
На восьмой строчке расположился фильм ужасов ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ (KNLG). Американский проект заработал в четверг 2,5 млн рублей и может привлечь 15 млн к вечеру воскресенья.
Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Предварительные сборы за четверг 13.11.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 13.11.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 13.11.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|1
|-(2019)
|74 635 072$918 133
|-
|74 635 072$918 133
|480 000 000 $5 904 785
|2
|ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
|NMG
|1
|-(1485)
|19 332 596$237 823
|-
|19 332 596$237 823
|75 000 000 $922 623
|3
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|4
|-(1419)
|5 022 004$61 779
|-57,7%
|1 272 846 778$15 589 060
|70 000 000 $861 115
|4
|МАЖОР В ДУБАЕ
|CP
|3
|-(800)
|4 700 000$57 818
|-63,0%
|427 000 000$5 373 097
|30 000 000 $369 049
|5
|ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
|AK
|3
|-(1772)
|4 300 201$52 900
|-70,0%
|761 384 483$9 580 779
|55 000 000 $676 590
|6
|АВГУСТ
|CP
|8
|-(495)
|3 900 000$47 976
|-30,4%
|1 410 000 000$16 787 713
|40 000 000 $492 065
|7
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|CP
|4
|-(693)
|3 600 000$44 286
|-65,4%
|1 102 600 000$13 503 980
|45 000 000 $553 574
|8
|ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ
Traumatika
|KNLG
|1
|-(483)
|2 472 235$30 413
|-
|2 998 195$36 883
|15 000 000 $184 525
|9
|ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ
Predator: Badlands
|-
|1
|-(58)
|1 932 683$23 775
|-
|1 932 683$23 775
|-
|10
|ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК
|CP
|2
|-(687)
|1 800 000$22 143
|-67,3%
|60 400 000$743 934
|12 000 000 $147 620
|11
|ЛЫСЫЙ НЯНЬ
|CP
|1
|-(587)
|1 200 000$14 762
|-
|1 200 000$14 762
|-
|12
|ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|10
|-(153)
|630 591$7 757
|-64,4%
|925 788 287$10 901 888
|-
|13
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|CP
|6
|-(147)
|526 000$6 471
|-59,5%
|393 000 000$4 819 129
|-
|14
|СВОДИШЬ С УМА
|AK
|6
|-(33)
|512 225$6 301
|-
|72 449 879$888 411
|-
|15
|ПРИСУТСТВИЕ
|SMKT
|1
|-(35)
|439 994$5 413
|-
|439 994$5 413
|-
|16
|КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
|VLG
|2
|-(1755)
|353 076$4 343
|-73,5%
|9 021 171$111 112
|-
|17
|НОВАЯ ВОЛНА
Nouvelle Vague
|EXP
|2
|-(101)
|315 660$3 883
|-59,7%
|9 040 948$111 355
|-
|18
|ПОПУТЧИКИ
|NKI
|2
|-(661)
|295 468$3 635
|-49,9%
|6 428 056$79 173
|-
|19
|ФИННИК 2
|NMG
|4
|-(164)
|249 845$3 074
|-79,6%
|327 552 992$4 011 672
|-
|20
|СОЛЕНАЯ ТРОПА
The Salt Path
|CIPA
|1
|-(56)
|240 565$2 959
|-
|1 181 274$14 532
|-
|21
|ИСКУПЛЕНИЕ
|KAP
|1
|-(78)
|222 657$2 739
|-
|304 818$3 750
|-
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CIPA
|Cinema Park Distribution
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|INK
|Иноекино
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга