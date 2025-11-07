Касса четверга: «Папины дочки. Мама вернулась» продолжают лидировать
Лучшей новинкой стал триллер «Голосовой помощник»
Лидером чарта за четверг вновь стала cемейная комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK), которая смогла заработать 14,3 млн рублей. По итогу уикенда полнометражное продолжение популярного сериала может претендовать на 175 млн.
Лучшей новинкой оказался отечественный триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (CP). Проект стартовал с шестой строчки и результата в 5,5 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 30 млн.
Восьмое место досталось фантастическому боевику РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ (PRD). Лента с Люком Эваном и Миллой Йовович привлекла на старте 1,5 млн рублей. Это может вылиться в 12 млн по итогу недели.
Строчкой ниже расположился мультфильм КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (VLG). Зарубежный проект заработал в четверг 1,3 млн рублей и, благодаря семейной аудитории, может привлечь 30 млн к вечеру воскресенья.
Фото: кадр из фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
Предварительные сборы за четверг 06.11.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 06.11.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 06.11.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
|AK
|2
|-(2000)
|14 333 012$176 537
|-82,5%
|601 693 376$7 571 327
|175 000 000 $2 155 438
|2
|МАЖОР В ДУБАЕ
|CP
|2
|-(1250)
|12 700 000$156 423
|-62,3%
|311 400 000$3 918 460
|75 000 000 $923 759
|3
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|3
|-(2098)
|11 885 511$146 391
|-78,0%
|1 100 549 587$13 478 868
|140 000 000 $1 724 350
|4
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|CP
|3
|-(1139)
|10 400 000$128 095
|-77,6%
|974 700 000$11 937 538
|125 000 000 $1 539 598
|5
|АВГУСТ
|CP
|7
|-(607)
|5 600 000$68 974
|-50,4%
|1 337 100 000$15 919 752
|50 000 000 $615 839
|6
|ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК
|CP
|1
|-(1012)
|5 500 000$67 742
|-
|5 500 000$67 742
|30 000 000 $369 504
|7
|ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|9
|-(260)
|1 773 137$21 839
|-43,5%
|908 213 654$10 694 932
|12 000 000 $147 801
|8
|РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ
World Breaker
|PRD
|1
|-(330)
|1 478 107$18 206
|-
|1 478 107$18 206
|12 000 000 $147 801
|9
|КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
|VLG
|1
|-(1871)
|1 330 766$16 391
|-
|1 330 766$16 391
|30 000 000 $369 504
|10
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|CP
|5
|-(293)
|1 300 000$16 012
|-69,8%
|377 300 000$4 626 609
|8 000 000 $98 534
|11
|ФИННИК 2
|NMG
|3
|-(1500)
|1 225 876$15 099
|-86,8%
|308 801 785$3 782 018
|-
|12
|ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР
Night of the Reaper
|EXP
|2
|-(772)
|1 076 704$13 262
|-55,7%
|26 221 634$329 956
|-
|13
|ТРОН: АРЕС
Tron: Ares
|-
|4
|-(18)
|826 151$10 176
|2,5%
|40 506 921$513 786
|-
|14
|ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК
Shelby Oaks
|VLG
|2
|-(608)
|822 278$10 128
|-64,3%
|24 149 688$303 884
|-
|15
|НОВАЯ ВОЛНА
Nouvelle Vague
|EXP
|1
|-(165)
|782 439$9 637
|-
|2 850 566$35 110
|-
|16
|ПОПУТЧИКИ
|NKI
|1
|-(998)
|590 325$7 271
|-
|734 525$9 047
|-
|17
|ФРАНКЕНШТЕЙН: ВОСКРЕШЕНИЕ
Frankenstein: Legacy
|WP
|1
|-(146)
|394 948$4 864
|-
|551 918$6 798
|-
|18
|НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ!
|CAO
|1
|-(216)
|366 333$4 512
|-
|366 333$4 512
|-
|19
|ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК
|VLG
|1
|-(221)
|320 090$3 942
|-
|320 090$3 942
|-
|20
|ЛЕРМОНТОВ
|K24 / VLG
|4
|-(39)
|246 928$3 041
|-60,4%
|60 117 185$762 521
|-
|21
|МОЙ СЫН
|AK
|1
|-(241)
|216 861$2 671
|-
|216 861$2 671
|-
Смотрите также
Также стартовали
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|K24
|К24
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PRD
|Парадиз
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures