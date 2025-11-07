top banner

Касса четверга: «Папины дочки. Мама вернулась» продолжают лидировать

Автор: БК
7 ноября 2025

Лучшей новинкой стал триллер «Голосовой помощник»

Лидером чарта за четверг вновь стала cемейная комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK), которая смогла заработать 14,3 млн рублей. По итогу уикенда полнометражное продолжение популярного сериала может претендовать на 175 млн.

Лучшей новинкой оказался отечественный триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (CP). Проект стартовал с шестой строчки и результата в 5,5 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 30 млн.

Восьмое место досталось фантастическому боевику РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ (PRD). Лента с Люком Эваном и Миллой Йовович привлекла на старте 1,5 млн рублей. Это может вылиться в 12 млн по итогу недели.

Строчкой ниже расположился мультфильм КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (VLG). Зарубежный проект заработал в четверг 1,3 млн рублей и, благодаря семейной аудитории, может привлечь 30 млн к вечеру воскресенья.

Фото: кадр из фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

Предварительные сборы за четверг 06.11.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 06.11.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 06.11.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
 AK 2 -(2000) 14 333 012$176 537 -82,5% 601 693 376$7 571 327 175 000 000 $2 155 438
2 МАЖОР В ДУБАЕ
 CP 2 -(1250) 12 700 000$156 423 -62,3% 311 400 000$3 918 460 75 000 000 $923 759
3 ГОРЫНЫЧ
 VLG 3 -(2098) 11 885 511$146 391 -78,0% 1 100 549 587$13 478 868 140 000 000 $1 724 350
4 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
 CP 3 -(1139) 10 400 000$128 095 -77,6% 974 700 000$11 937 538 125 000 000 $1 539 598
5 АВГУСТ
 CP 7 -(607) 5 600 000$68 974 -50,4% 1 337 100 000$15 919 752 50 000 000 $615 839
6 ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК
 CP 1 -(1012) 5 500 000$67 742 - 5 500 000$67 742 30 000 000 $369 504
7 ДРАКУЛА
Dracula		 AK 9 -(260) 1 773 137$21 839 -43,5% 908 213 654$10 694 932 12 000 000 $147 801
8 РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ
World Breaker		 PRD 1 -(330) 1 478 107$18 206 - 1 478 107$18 206 12 000 000 $147 801
9 КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ
Chickenhare and the Secret of the Groundhog		 VLG 1 -(1871) 1 330 766$16 391 - 1 330 766$16 391 30 000 000 $369 504
10 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
 CP 5 -(293) 1 300 000$16 012 -69,8% 377 300 000$4 626 609 8 000 000 $98 534
11 ФИННИК 2
 NMG 3 -(1500) 1 225 876$15 099 -86,8% 308 801 785$3 782 018 -
12 ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР
Night of the Reaper		 EXP 2 -(772) 1 076 704$13 262 -55,7% 26 221 634$329 956 -
13 ТРОН: АРЕС
Tron: Ares		 - 4 -(18) 826 151$10 176 2,5% 40 506 921$513 786 -
14 ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК
Shelby Oaks		 VLG 2 -(608) 822 278$10 128 -64,3% 24 149 688$303 884 -
15 НОВАЯ ВОЛНА
Nouvelle Vague		 EXP 1 -(165) 782 439$9 637 - 2 850 566$35 110 -
16 ПОПУТЧИКИ
 NKI 1 -(998) 590 325$7 271 - 734 525$9 047 -
17 ФРАНКЕНШТЕЙН: ВОСКРЕШЕНИЕ
Frankenstein: Legacy		 WP 1 -(146) 394 948$4 864 - 551 918$6 798 -
18 НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ!
 CAO 1 -(216) 366 333$4 512 - 366 333$4 512 -
19 ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК
 VLG 1 -(221) 320 090$3 942 - 320 090$3 942 -
20 ЛЕРМОНТОВ
 K24 / VLG 4 -(39) 246 928$3 041 -60,4% 60 117 185$762 521 -
21 МОЙ СЫН
 AK 1 -(241) 216 861$2 671 - 216 861$2 671 -
ИТОГО ТОП-21:
73 169 466 $901 213
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.19 руб.

Смотрите также

Касса четверга: новинка «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила чарт (Сборы четверга 30.10.2025)
Семейная комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK) уверенно возглавила бокс-офис четверга, заработав за сутки 82 млн рублей. Несмотря на рабочую субботу, к вечеру воскресенья картина освоит, вероятно, порядка 350 млн. Экшн МАЖОР В ДУБАЕ (CP) старт...
Подробнее

Также стартовали

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
МОЙ СЫН (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ! (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
НОВАЯ ВОЛНА / Nouvelle Vague (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОПУТЧИКИ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ / World Breaker (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
ФРАНКЕНШТЕЙН: ВОСКРЕШЕНИЕ / Frankenstein: Legacy (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
EXPЭкспонента ФильмK24К24
NKIНаше киноNMGНМГ Кинопрокат
PRDПарадизVLGВольга
WPWorld Pictures
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 06–09.11
ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ 175 000 000
ГОРЫНЫЧ 150 000 000
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 115 000 000
МАЖОР В ДУБАЕ 75 000 000
КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ 50 000 000
АВГУСТ 40 000 000
ФИННИК 2 33 000 000
ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК 20 000 000
ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ 15 000 000