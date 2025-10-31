top banner

Касса четверга: новинка «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила чарт

Автор: БК
31 октября 2025

«Мажор в Дубае» стал четвертым

Семейная комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK) уверенно возглавила бокс-офис четверга, заработав за сутки 82 млн рублей. Несмотря на рабочую субботу, к вечеру воскресенья картина освоит, вероятно, порядка 350 млн.

Экшн МАЖОР В ДУБАЕ (CP) стартовал с четвертого места в чарте. В его активе – 33,7 млн рублей, которые по итогам уикенда могут превратиться в 120 млн. 

В первую десятку смогли пробиться два фильма ужасов, продемонстрировавшие примерно одинаковую активность. ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP) был чуть удачливее – в его копилке 2,4 млн рублей и девятая строчка чарта. ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК (VLG) замкнул топ-10 с 2,3 млн. По итогам уикенда, с учетом Хэллоуина, оба проекта смогут освоить приблизительно 16 млн рублей каждый.

  

Фото: кадр из фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

Предварительные сборы за четверг 30.10.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 30.10.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 30.10.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
 AK 1 -(1990) 82 044 819$1 032 400 - 83 951 769$1 056 396 -
2 ГОРЫНЫЧ
 VLG 2 -(2356) 54 077 241$680 474 102,6% 594 491 183$7 280 970 -
3 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
 CP 2 -(1880) 46 500 000$585 126 53,5% 576 700 000$7 063 074 -
4 МАЖОР В ДУБАЕ
 CP 1 -(1692) 33 700 000$424 059 - 35 200 000$442 934 -
5 АВГУСТ
 CP 6 -(683) 11 300 000$142 192 15,3% 1 167 400 000$13 899 274 -
6 ФИННИК 2
 NMG 2 -(2005) 9 305 241$117 091 90,4% 217 416 797$2 662 790 -
7 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
 CP 4 -(438) 4 300 000$54 108 -10,4% 328 300 000$4 025 751 -
8 ДРАКУЛА
Dracula		 AK 8 -(331) 3 139 323$39 503 -25,7% 871 804 810$10 266 189 -
9 ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР
Night of the Reaper		 EXP 1 -(789) 2 432 689$30 611 - 2 718 259$34 205 -
10 ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК
Shelby Oaks		 VLG 1 -(703) 2 303 968$28 992 - 2 303 968$28 992 -
11 ТРОН: АРЕС
Tron: Ares		 - 3 -(15) 806 237$10 145 -44,7% 34 573 938$438 533 -
12 ОБОЛОЧКА
Shell		 CAO 1 -(246) 711 031$8 947 - 711 031$8 947 -
13 ЛЕРМОНТОВ
 K24 / VLG 3 -(104) 624 201$7 855 -56,4% 53 569 784$679 475 -
14 БРАТ НАВСЕГДА
 VLG 1 -(240) 570 373$7 177 - 570 373$7 177 -
15 СИРАТ
Sirat		 INK 1 -(60) 483 966$6 090 - 1 721 780$21 666 -
16 СВОДИШЬ С УМА
 AK 4 -(79) 436 730$5 496 -43,8% 62 620 524$767 879 -
17 ДЕТКА НА ДРАЙВЕ
She Rides Shotgun		 GF 1 -(164) 430 358$5 415 - 430 358$5 415 -
18 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk		 VLG 7 -(40) 350 402$4 409 -48,4% 317 617 303$3 826 714 -
19 ХИЩНИК: МИССИЯ «ОСИРИС»
Osiris		 RR 1 -(67) 284 971$3 586 - 284 971$3 586 -
20 ПРИЗРАКИ ЯКУТСКА
 SMKT 3 -(19) 251 115$3 160 -24,7% 8 221 527$104 281 -
21 АЙХАЛ
 SMKT 5 -(22) 232 575$2 927 -5,0% 35 450 632$434 977 -
22 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ
Noise		 PVZGL 2 -(59) 213 342$2 685 -75,5% 9 220 638$112 929 -
23 ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains		 VLG 8 -(55) 206 857$2 603 - 223 205 305$2 628 419 -
ИТОГО ТОП-23:
254 705 439 $3 205 051
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.47 руб.

Смотрите также

Касса четверга: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» возглавили прокат (Сборы четверга 23.10.2025)
Чарт четверга возглавила сказка АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (CP). За первые сутки проката картина заработала 30,3 млн рублей. Совсем немного от лидера отстал еще один семейный релиз, фэнтези ГОРЫНЫЧ (VLG). Его выручка составила 26,7 млн. По итогам уикенд...
Подробнее

Также стартовали

БРАТ НАВСЕГДА (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДЕТКА НА ДРАЙВЕ / She Rides Shotgun (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
МАЖОР В ДУБАЕ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОБОЛОЧКА / Shell (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРЕЗРЕНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК / Contemp (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
СИРАТ / Sirat (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ХИЩНИК: МИССИЯ «ОСИРИС» / Osiris (RR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР / Night of the Reaper (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
EXPЭкспонента ФильмGFGlobal Film
INKИноекиноK24К24
NMGНМГ КинопрокатPNRПионер
PVZGLПро:взглядRRРакета Релизинг
SMKTСамокатVLGВольга
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 30.10–02.11
ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ 300 000 000
ГОРЫНЫЧ 250 000 000
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 240 000 000
МАЖОР В ДУБАЕ 110 000 000
АВГУСТ 70 000 000
ФИННИК 2 60 000 000
ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ 25 000 000
ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК 20 000 000
ДРАКУЛА 18 000 000
ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР 15 000 000