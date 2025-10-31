Касса четверга: новинка «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила чарт
«Мажор в Дубае» стал четвертым
Семейная комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK) уверенно возглавила бокс-офис четверга, заработав за сутки 82 млн рублей. Несмотря на рабочую субботу, к вечеру воскресенья картина освоит, вероятно, порядка 350 млн.
Экшн МАЖОР В ДУБАЕ (CP) стартовал с четвертого места в чарте. В его активе – 33,7 млн рублей, которые по итогам уикенда могут превратиться в 120 млн.
В первую десятку смогли пробиться два фильма ужасов, продемонстрировавшие примерно одинаковую активность. ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP) был чуть удачливее – в его копилке 2,4 млн рублей и девятая строчка чарта. ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК (VLG) замкнул топ-10 с 2,3 млн. По итогам уикенда, с учетом Хэллоуина, оба проекта смогут освоить приблизительно 16 млн рублей каждый.
Фото: кадр из фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
Предварительные сборы за четверг 30.10.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 30.10.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 30.10.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
|AK
|1
|-(1990)
|82 044 819$1 032 400
|-
|83 951 769$1 056 396
|-
|2
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|2
|-(2356)
|54 077 241$680 474
|102,6%
|594 491 183$7 280 970
|-
|3
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|CP
|2
|-(1880)
|46 500 000$585 126
|53,5%
|576 700 000$7 063 074
|-
|4
|МАЖОР В ДУБАЕ
|CP
|1
|-(1692)
|33 700 000$424 059
|-
|35 200 000$442 934
|-
|5
|АВГУСТ
|CP
|6
|-(683)
|11 300 000$142 192
|15,3%
|1 167 400 000$13 899 274
|-
|6
|ФИННИК 2
|NMG
|2
|-(2005)
|9 305 241$117 091
|90,4%
|217 416 797$2 662 790
|-
|7
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|CP
|4
|-(438)
|4 300 000$54 108
|-10,4%
|328 300 000$4 025 751
|-
|8
|ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|8
|-(331)
|3 139 323$39 503
|-25,7%
|871 804 810$10 266 189
|-
|9
|ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР
Night of the Reaper
|EXP
|1
|-(789)
|2 432 689$30 611
|-
|2 718 259$34 205
|-
|10
|ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК
Shelby Oaks
|VLG
|1
|-(703)
|2 303 968$28 992
|-
|2 303 968$28 992
|-
|11
|ТРОН: АРЕС
Tron: Ares
|-
|3
|-(15)
|806 237$10 145
|-44,7%
|34 573 938$438 533
|-
|12
|ОБОЛОЧКА
Shell
|CAO
|1
|-(246)
|711 031$8 947
|-
|711 031$8 947
|-
|13
|ЛЕРМОНТОВ
|K24 / VLG
|3
|-(104)
|624 201$7 855
|-56,4%
|53 569 784$679 475
|-
|14
|БРАТ НАВСЕГДА
|VLG
|1
|-(240)
|570 373$7 177
|-
|570 373$7 177
|-
|15
|СИРАТ
Sirat
|INK
|1
|-(60)
|483 966$6 090
|-
|1 721 780$21 666
|-
|16
|СВОДИШЬ С УМА
|AK
|4
|-(79)
|436 730$5 496
|-43,8%
|62 620 524$767 879
|-
|17
|ДЕТКА НА ДРАЙВЕ
She Rides Shotgun
|GF
|1
|-(164)
|430 358$5 415
|-
|430 358$5 415
|-
|18
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk
|VLG
|7
|-(40)
|350 402$4 409
|-48,4%
|317 617 303$3 826 714
|-
|19
|ХИЩНИК: МИССИЯ «ОСИРИС»
Osiris
|RR
|1
|-(67)
|284 971$3 586
|-
|284 971$3 586
|-
|20
|ПРИЗРАКИ ЯКУТСКА
|SMKT
|3
|-(19)
|251 115$3 160
|-24,7%
|8 221 527$104 281
|-
|21
|АЙХАЛ
|SMKT
|5
|-(22)
|232 575$2 927
|-5,0%
|35 450 632$434 977
|-
|22
|ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ
Noise
|PVZGL
|2
|-(59)
|213 342$2 685
|-75,5%
|9 220 638$112 929
|-
|23
|ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
|VLG
|8
|-(55)
|206 857$2 603
|-
|223 205 305$2 628 419
|-
Смотрите также
Также стартовали
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|GF
|Global Film
|INK
|Иноекино
|K24
|К24
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PNR
|Пионер
|PVZGL
|Про:взгляд
|RR
|Ракета Релизинг
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга