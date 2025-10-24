top banner

Касса четверга: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» возглавили прокат

Автор: БК
24 октября 2025

«Финник 2» занял четвертую строчку

Чарт четверга возглавила сказка АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (CP). За первые сутки проката картина заработала 30,3 млн рублей.

Совсем немного от лидера отстал еще один семейный релиз, фэнтези ГОРЫНЫЧ (VLG). Его выручка составила 26,7 млн. По итогам уикенда обе новинки могут освоить примерно 270 млн каждая.

Полноценный старт принес мультфильму ФИННИК 2 (NMG) 4,9 млн рублей и четвертое место в рейтинге. Однако картина вправе рассчитывать на высокий множитель, что может означать в ее случае 90 млн за уикенд.

В десятку лучших смог пробиться хоррор ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (WP), освоивший 1 млн рублей. К концу уикенда его сборы составят в районе 6 млн.

 

Фото: кадр из фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

Предварительные сборы за четверг 23.10.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 23.10.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 23.10.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
 CP 1 -(1756) 30 300 000$371 096 - 31 600 000$387 018 270 000 000 $3 306 797
2 ГОРЫНЫЧ
 VLG 1 -(2238) 26 689 200$326 873 - 26 689 200$326 873 270 000 000 $3 306 797
3 АВГУСТ
 CP 5 -(804) 9 800 000$120 024 -31,0% 1 011 600 000$12 044 291 100 000 000 $1 224 740
4 ФИННИК 2
 NMG 1 -(2005) 4 886 586$59 848 - 90 821 415$1 112 326 90 000 000 $1 102 266
5 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
 CP 3 -(664) 4 800 000$58 788 -43,5% 259 200 000$3 178 418 50 000 000 $612 370
6 ДРАКУЛА
Dracula		 AK 7 -(439) 4 226 119$51 759 -43,9% 824 685 299$9 711 320 32 000 000 $391 917
7 ТРОН: АРЕС
Tron: Ares		 - 2 -(58) 1 456 735$17 841 -28,1% 24 010 112$304 542 -
8 ЛЕРМОНТОВ
 K24 / VLG 2 -(485) 1 431 586$17 533 -58,7% 36 833 158$467 189 12 000 000 $146 969
9 ГЛАЗАМИ ПСА
Good Boy		 VLG 2 -(1045) 1 046 703$12 819 -70,5% 30 550 811$387 504 7 000 000 $85 732
10 ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Eye for an Eye		 WP 1 -(375) 994 449$12 179 - 1 166 310$14 284 6 000 000 $73 484
11 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Bone Lake		 EXP 2 -(299) 888 457$10 881 -54,5% 18 169 197$230 457 -
12 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ
Noise		 PVZGL 1 -(216) 869 383$10 648 - 1 260 558$15 439 6 000 000 $73 484
13 СВОДИШЬ С УМА
 AK 3 -(179) 776 483$9 510 -59,7% 52 832 361$647 852 -
14 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk		 VLG 6 -(97) 678 991$8 316 -51,4% 309 848 061$3 733 109 -
15 ХЕЛЛОУИН '86
Die'ced: Reloaded		 PNR 1 -(143) 643 288$7 879 - 643 288$7 879 -
16 ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ
Roofman		 PRD 3 -(90) 425 275$5 209 -76,9% 60 309 176$739 536 -
17 АСТРАЛ. СВЕЧА ВЕДЬМЫ
Are You There?		 KNLG 2 -(123) 408 533$5 003 -67,6% 11 923 069$151 231 -
18 ЭДДИНГТОН
Eddington		 AMDT / CPF 2 -(71) 397 799$4 872 -59,0% 10 762 620$136 512 -
19 ПРИЗРАКИ ЯКУТСКА
 SMKT 2 -(28) 333 604$4 086 -65,8% 5 449 826$69 125 -
20 НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ
 CAO 4 -(45) 288 030$3 528 -55,4% 38 989 024$478 393 -
21 АЙХАЛ
 SMKT 4 -(21) 244 716$2 997 -61,9% 33 101 404$406 152 -
22 ДЖОННИ МНЕМОНИК. ПЕРЕВЫПУСК
Johnny Mnemonic		 CIPA 1 -(69) 215 638$2 641 - 346 181$4 240 -
ИТОГО ТОП-22:
91 801 575 $1 124 330
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.65 руб.

Также стартовали

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ГОРЫНЫЧ (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДЖОННИ МНЕМОНИК. ПЕРЕВЫПУСК / Johnny Mnemonic (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ / Noise (PVZGL) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК / Eye for an Eye (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ФИННИК 2 (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ХЕЛЛОУИН '86 / Die'ced: Reloaded (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
AMDT«Амедиатека»CAOКаро Премьер
CIPACinema Park DistributionCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
K24К24KNLGКинологистика
NMGНМГ КинопрокатPNRПионер
PRDПарадизPVZGLПро:взгляд
SMKTСамокатVLGВольга
WPWorld Pictures
Прогноз
Сборов за уикенд 23–26.10
ГОРЫНЫЧ 240 000 000
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 240 000 000
ФИННИК 2 100 000 000
АВГУСТ 70 000 000
ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ 45 000 000
ДРАКУЛА 28 000 000