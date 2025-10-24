Касса четверга: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» возглавили прокат
«Финник 2» занял четвертую строчку
Чарт четверга возглавила сказка АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (CP). За первые сутки проката картина заработала 30,3 млн рублей.
Совсем немного от лидера отстал еще один семейный релиз, фэнтези ГОРЫНЫЧ (VLG). Его выручка составила 26,7 млн. По итогам уикенда обе новинки могут освоить примерно 270 млн каждая.
Полноценный старт принес мультфильму ФИННИК 2 (NMG) 4,9 млн рублей и четвертое место в рейтинге. Однако картина вправе рассчитывать на высокий множитель, что может означать в ее случае 90 млн за уикенд.
В десятку лучших смог пробиться хоррор ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (WP), освоивший 1 млн рублей. К концу уикенда его сборы составят в районе 6 млн.
Фото: кадр из фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
Предварительные сборы за четверг 23.10.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 23.10.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 23.10.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|CP
|1
|-(1756)
|30 300 000$371 096
|-
|31 600 000$387 018
|270 000 000 $3 306 797
|2
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|1
|-(2238)
|26 689 200$326 873
|-
|26 689 200$326 873
|270 000 000 $3 306 797
|3
|АВГУСТ
|CP
|5
|-(804)
|9 800 000$120 024
|-31,0%
|1 011 600 000$12 044 291
|100 000 000 $1 224 740
|4
|ФИННИК 2
|NMG
|1
|-(2005)
|4 886 586$59 848
|-
|90 821 415$1 112 326
|90 000 000 $1 102 266
|5
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|CP
|3
|-(664)
|4 800 000$58 788
|-43,5%
|259 200 000$3 178 418
|50 000 000 $612 370
|6
|ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|7
|-(439)
|4 226 119$51 759
|-43,9%
|824 685 299$9 711 320
|32 000 000 $391 917
|7
|ТРОН: АРЕС
Tron: Ares
|-
|2
|-(58)
|1 456 735$17 841
|-28,1%
|24 010 112$304 542
|-
|8
|ЛЕРМОНТОВ
|K24 / VLG
|2
|-(485)
|1 431 586$17 533
|-58,7%
|36 833 158$467 189
|12 000 000 $146 969
|9
|ГЛАЗАМИ ПСА
Good Boy
|VLG
|2
|-(1045)
|1 046 703$12 819
|-70,5%
|30 550 811$387 504
|7 000 000 $85 732
|10
|ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Eye for an Eye
|WP
|1
|-(375)
|994 449$12 179
|-
|1 166 310$14 284
|6 000 000 $73 484
|11
|ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Bone Lake
|EXP
|2
|-(299)
|888 457$10 881
|-54,5%
|18 169 197$230 457
|-
|12
|ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ
Noise
|PVZGL
|1
|-(216)
|869 383$10 648
|-
|1 260 558$15 439
|6 000 000 $73 484
|13
|СВОДИШЬ С УМА
|AK
|3
|-(179)
|776 483$9 510
|-59,7%
|52 832 361$647 852
|-
|14
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk
|VLG
|6
|-(97)
|678 991$8 316
|-51,4%
|309 848 061$3 733 109
|-
|15
|ХЕЛЛОУИН '86
Die'ced: Reloaded
|PNR
|1
|-(143)
|643 288$7 879
|-
|643 288$7 879
|-
|16
|ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ
Roofman
|PRD
|3
|-(90)
|425 275$5 209
|-76,9%
|60 309 176$739 536
|-
|17
|АСТРАЛ. СВЕЧА ВЕДЬМЫ
Are You There?
|KNLG
|2
|-(123)
|408 533$5 003
|-67,6%
|11 923 069$151 231
|-
|18
|ЭДДИНГТОН
Eddington
|AMDT / CPF
|2
|-(71)
|397 799$4 872
|-59,0%
|10 762 620$136 512
|-
|19
|ПРИЗРАКИ ЯКУТСКА
|SMKT
|2
|-(28)
|333 604$4 086
|-65,8%
|5 449 826$69 125
|-
|20
|НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ
|CAO
|4
|-(45)
|288 030$3 528
|-55,4%
|38 989 024$478 393
|-
|21
|АЙХАЛ
|SMKT
|4
|-(21)
|244 716$2 997
|-61,9%
|33 101 404$406 152
|-
|22
|ДЖОННИ МНЕМОНИК. ПЕРЕВЫПУСК
Johnny Mnemonic
|CIPA
|1
|-(69)
|215 638$2 641
|-
|346 181$4 240
|-
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|AMDT
|«Амедиатека»
|CAO
|Каро Премьер
|CIPA
|Cinema Park Distribution
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|K24
|К24
|KNLG
|Кинологистика
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PNR
|Пионер
|PRD
|Парадиз
|PVZGL
|Про:взгляд
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures