Касса четверга: «Август» сохраняет лидерство
Лучшими новинками стали «Глазами пса» и «Лермонтов»
На вершине чарта остается военная драма АВГУСТ (CP). За первый день уикенда картина освоила 14,2 млн рублей. К вечеру воскресенья она может пополнить свою копилку на 140 млн.
Лучшими новинками недели, судя по всему, станут хоррор ГЛАЗАМИ ПСА (VLG) и биографическая драма ЛЕРМОНТОВ (VLG/K24). Стартовые сборы обоих проектов составили 3,5 млн рублей. В чарте четверга им достались четвертая и пятая строчки соответственно. Выручка обоих релизов к концу уикенда достигнет, вероятно, порядка 20 млн рублей.
Триллер ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (EXP) расположился на седьмой позиции, заработав за первый день около 2 млн. К концу уикенда его касса должна достигнуть порядка 12 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 16.10.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 16.10.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 16.10.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|АВГУСТ
|CP
|4
|-(1225)
|14 200 000$180 112
|-21,5%
|829 400 000$9 874 985
|140 000 000 $1 775 748
|2
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|CP
|2
|-(1432)
|8 500 000$107 813
|-24,8%
|148 200 000$1 817 290
|80 000 000 $1 014 713
|3
|ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|6
|-(602)
|7 527 147$95 474
|-28,0%
|752 541 861$8 861 774
|60 000 000 $761 035
|4
|ГЛАЗАМИ ПСА
Good Boy
|VLG
|1
|-(1113)
|3 546 783$44 987
|-
|3 546 783$44 987
|20 000 000 $253 678
|5
|ЛЕРМОНТОВ
|K24 / VLG
|1
|-(582)
|3 467 766$43 985
|-
|3 467 766$43 985
|20 000 000 $253 678
|6
|ТРОН: АРЕС
Tron: Ares
|-
|1
|-(77)
|2 027 168$25 712
|-
|2 027 168$25 712
|-
|7
|ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Bone Lake
|EXP
|1
|-(404)
|1 953 129$24 773
|-
|2 159 306$27 388
|12 000 000 $152 207
|8
|СВОДИШЬ С УМА
|AK
|2
|-(811)
|1 928 381$24 459
|-29,5%
|32 818 291$402 432
|15 000 000 $190 259
|9
|ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ
Roofman
|PRD
|2
|-(503)
|1 837 303$23 304
|-53,9%
|42 804 776$524 890
|14 000 000 $177 575
|10
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk
|VLG
|5
|-(254)
|1 397 567$17 727
|-46,3%
|296 294 372$3 569 812
|11 000 000 $139 523
|11
|АСТРАЛ. СВЕЧА ВЕДЬМЫ
Are You There?
|KNLG
|1
|-(292)
|1 260 858$15 993
|-
|1 424 388$18 067
|9 000 000 $114 155
|12
|ПРИЗРАКИ ЯКУТСКА
|SMKT
|1
|-(31)
|976 535$12 386
|-
|976 535$12 386
|-
|13
|ЭДДИНГТОН
Eddington
|AMDT / CPF
|1
|-(266)
|969 289$12 294
|-
|1 643 498$20 846
|-
|14
|ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
|VLG
|6
|-(354)
|851 459$10 800
|-46,4%
|204 186 169$2 404 453
|-
|15
|(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
|NMG
|3
|-(800)
|781 459$9 912
|-68,9%
|83 040 447$1 018 901
|-
|16
|ЛЕДЯНОЙ ПРЕДЕЛ
Icefall
|GF
|1
|-(379)
|758 543$9 621
|-
|758 543$9 621
|-
|17
|БЭМБИ. ЛЕСНОЙ КОШМАР
Bambi: The Reckoning
|NKI
|1
|-(643)
|708 436$8 986
|-
|708 436$8 986
|-
|18
|НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ
|CAO
|3
|-(203)
|645 248$8 184
|-63,8%
|34 530 740$423 690
|-
|19
|АЙХАЛ
|SMKT
|3
|-(26)
|642 004$8 143
|-56,3%
|29 125 756$357 371
|-
|20
|СЕРДЦЕЕД
|TNL
|1
|-(327)
|470 522$5 968
|-
|1 283 646$16 282
|-
|21
|ЭДЕМ
Eden
|GF
|2
|-(181)
|467 681$5 932
|-73,4%
|17 314 382$212 316
|-
|22
|МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА
|NKI
|3
|-(529)
|429 841$5 452
|-68,4%
|52 577 656$645 125
|-
|23
|УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ
Sketch
|EXP
|2
|-(722)
|421 107$5 341
|-71,4%
|21 831 193$267 703
|-
|24
|ТРОФЕЙ
|CIPA
|1
|-(98)
|313 799$3 980
|-
|313 799$3 980
|-
|25
|ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ
Hell House: Lineage
|EXP
|3
|-(66)
|216 570$2 747
|-76,8%
|25 167 966$308 809
|-
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|AMDT
|«Амедиатека»
|CAO
|Каро Премьер
|CIPA
|Cinema Park Distribution
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|GF
|Global Film
|K24
|К24
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PRD
|Парадиз
|SMKT
|Самокат
|TNL
|TenLetters
|VLG
|Вольга