Касса четверга: «Август» сохраняет лидерство

Автор: БК
17 октября 2025

Лучшими новинками стали «Глазами пса» и «Лермонтов»

На вершине чарта остается военная драма АВГУСТ (CP). За первый день уикенда картина освоила 14,2 млн рублей. К вечеру воскресенья она может пополнить свою копилку на 140 млн. 

Лучшими новинками недели, судя по всему, станут хоррор ГЛАЗАМИ ПСА (VLG) и биографическая драма ЛЕРМОНТОВ (VLG/K24). Стартовые сборы обоих проектов составили 3,5 млн рублей. В чарте четверга им достались четвертая и пятая строчки соответственно. Выручка обоих релизов к концу уикенда достигнет, вероятно, порядка 20 млн рублей. 

Триллер ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (EXP) расположился на седьмой позиции, заработав за первый день около 2 млн. К концу уикенда его касса должна достигнуть порядка 12 млн рублей.  

 

Фото: кадр из фильма ЛЕРМОНТОВ

Предварительные сборы за четверг 16.10.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 16.10.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 16.10.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 АВГУСТ
 CP 4 -(1225) 14 200 000$180 112 -21,5% 829 400 000$9 874 985 140 000 000 $1 775 748
2 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
 CP 2 -(1432) 8 500 000$107 813 -24,8% 148 200 000$1 817 290 80 000 000 $1 014 713
3 ДРАКУЛА
Dracula		 AK 6 -(602) 7 527 147$95 474 -28,0% 752 541 861$8 861 774 60 000 000 $761 035
4 ГЛАЗАМИ ПСА
Good Boy		 VLG 1 -(1113) 3 546 783$44 987 - 3 546 783$44 987 20 000 000 $253 678
5 ЛЕРМОНТОВ
 K24 / VLG 1 -(582) 3 467 766$43 985 - 3 467 766$43 985 20 000 000 $253 678
6 ТРОН: АРЕС
Tron: Ares		 - 1 -(77) 2 027 168$25 712 - 2 027 168$25 712 -
7 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Bone Lake		 EXP 1 -(404) 1 953 129$24 773 - 2 159 306$27 388 12 000 000 $152 207
8 СВОДИШЬ С УМА
 AK 2 -(811) 1 928 381$24 459 -29,5% 32 818 291$402 432 15 000 000 $190 259
9 ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ
Roofman		 PRD 2 -(503) 1 837 303$23 304 -53,9% 42 804 776$524 890 14 000 000 $177 575
10 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk		 VLG 5 -(254) 1 397 567$17 727 -46,3% 296 294 372$3 569 812 11 000 000 $139 523
11 АСТРАЛ. СВЕЧА ВЕДЬМЫ
Are You There?		 KNLG 1 -(292) 1 260 858$15 993 - 1 424 388$18 067 9 000 000 $114 155
12 ПРИЗРАКИ ЯКУТСКА
 SMKT 1 -(31) 976 535$12 386 - 976 535$12 386 -
13 ЭДДИНГТОН
Eddington		 AMDT / CPF 1 -(266) 969 289$12 294 - 1 643 498$20 846 -
14 ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains		 VLG 6 -(354) 851 459$10 800 -46,4% 204 186 169$2 404 453 -
15 (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
 NMG 3 -(800) 781 459$9 912 -68,9% 83 040 447$1 018 901 -
16 ЛЕДЯНОЙ ПРЕДЕЛ
Icefall		 GF 1 -(379) 758 543$9 621 - 758 543$9 621 -
17 БЭМБИ. ЛЕСНОЙ КОШМАР
Bambi: The Reckoning		 NKI 1 -(643) 708 436$8 986 - 708 436$8 986 -
18 НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ
 CAO 3 -(203) 645 248$8 184 -63,8% 34 530 740$423 690 -
19 АЙХАЛ
 SMKT 3 -(26) 642 004$8 143 -56,3% 29 125 756$357 371 -
20 СЕРДЦЕЕД
 TNL 1 -(327) 470 522$5 968 - 1 283 646$16 282 -
21 ЭДЕМ
Eden		 GF 2 -(181) 467 681$5 932 -73,4% 17 314 382$212 316 -
22 МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА
 NKI 3 -(529) 429 841$5 452 -68,4% 52 577 656$645 125 -
23 УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ
Sketch		 EXP 2 -(722) 421 107$5 341 -71,4% 21 831 193$267 703 -
24 ТРОФЕЙ
 CIPA 1 -(98) 313 799$3 980 - 313 799$3 980 -
25 ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ
Hell House: Lineage		 EXP 3 -(66) 216 570$2 747 -76,8% 25 167 966$308 809 -
ИТОГО ТОП-25:
56 298 595 $714 087
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.84 руб.

Также стартовали

АСТРАЛ. СВЕЧА ВЕДЬМЫ / Are You There? (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
БЭМБИ. ЛЕСНОЙ КОШМАР / Bambi: The Reckoning (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЕДЯНОЙ ПРЕДЕЛ / Icefall (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЕРМОНТОВ (K24) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ / Bone Lake (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРИЗРАКИ ЯКУТСКА (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
СЕРДЦЕЕД (TNL) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТРОН: АРЕС / Tron: Ares (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТРОФЕЙ (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЭДДИНГТОН / Eddington (AMDT) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
AMDT«Амедиатека»CAOКаро Премьер
CIPACinema Park DistributionCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
GFGlobal FilmK24К24
KNLGКинологистикаNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPRDПарадиз
SMKTСамокатTNLTenLetters
VLGВольга
Прогноз
Сборов за уикенд 16–19.10
АВГУСТ 145 000 000
ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ 70 000 000
ДРАКУЛА 55 000 000
ГЛАЗАМИ ПСА 26 000 000
ЛЕРМОНТОВ 22 000 000
ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ 17 000 000
ЭДДИНГТОН 15 000 000