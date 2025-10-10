top banner

Касса четверга: «Август» в лидерах третью неделю подряд

Автор: БК
10 октября 2025

Лучшей новинкой стала спортивная драма «Первый на Олимпе»

Лидером чарта за четверг вновь стала военная драма АВГУСТ (CP), которая смогла заработать 18,1 млн рублей. По итогу уикенда картина с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым может претендовать на 170 млн.

Лучшей новинкой оказалась спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (СР) с Глебом Калюжным. Фильм стартовал со второго места и результата в 11,3 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 75 млн.

Криминальная комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (PRD) расположилась на четвертой строчке. Картина с Ченнингом Татумом заработала в четверг 4 млн рублей и к вечеру воскресенья может привлечь млн.

Строчкой ниже оказалась романтическая комедия СВОДИШЬ С УМА (AK). Лента с Милой Ершовой и Юрием Насоновым привлекла на старте 2,7 млн рублей. Это может вылиться в 23 млн по итогу недели.

С девятого места начала свой прокат драма Рона Ховарда ЭДЕМ (GF). Лента со звездным актерским составом смогла положить в свою копилку 1,8 млн рублей. К вечеру воскресенья касса проекта может достичь 10 млн.

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

Предварительные сборы за четверг 09.10.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 09.10.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 09.10.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 АВГУСТ
 CP 3 -(1414) 18 100 000$221 950 -11,8% 598 900 000$7 130 611 170 000 000 $2 084 611
2 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
 CP 1 -(1470) 11 300 000$138 565 - 11 300 000$138 565 75 000 000 $919 681
3 ДРАКУЛА
Dracula		 AK 5 -(685) 10 454 709$128 200 -27,9% 646 832 442$7 616 962 70 000 000 $858 369
4 ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ
Roofman		 GF 1 -(680) 3 986 069$48 879 - 3 986 069$48 879 30 000 000 $367 872
5 СВОДИШЬ С УМА
 AK 1 -(821) 2 733 399$33 518 - 2 861 443$35 088 23 000 000 $282 036
6 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk		 VLG 4 -(363) 2 601 200$31 897 -38,7% 268 269 927$3 232 168 20 000 000 $245 248
7 (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
 NMG 2 -(1919) 2 514 769$30 837 0,9% 53 346 174$654 554 30 000 000 $367 872
8 НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ
 CAO 2 -(574) 1 781 997$21 852 10,3% 23 130 536$283 810 13 000 000 $159 411
9 ЭДЕМ
Eden		 GF 1 -(410) 1 760 342$21 586 - 1 760 342$21 586 10 000 000 $122 624
10 ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains		 VLG 5 -(378) 1 588 346$19 477 82,9% 178 098 904$2 097 255 10 000 000 $122 624
11 УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ
Sketch		 EXP 1 -(729) 1 474 426$18 080 - 1 887 030$23 140 -
12 АЙХАЛ
 SMKT 2 -(72) 1 469 684$18 022 -39,9% 19 468 434$238 876 -
13 МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА
 NKI 2 -(1801) 1 358 590$16 660 -33,5% 36 570 968$448 724 -
14 БИТВА ЗА БИТВОЙ
One Battle After Another		 - 2 -(83) 1 263 970$15 499 -45,5% 20 297 800$249 053 -
15 МИР В ОГНЕ
Afterburn		 VLG 2 -(837) 1 167 273$14 314 -65,1% 30 435 802$373 445 -
16 ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ
Hell House: Lineage		 EXP 2 -(454) 933 304$11 445 -46,5% 16 274 929$199 692 -
17 СЕРАФИМА
 CAO 1 -(295) 544 026$6 671 - 544 026$6 671 -
18 ИЗУМИТЕЛЬНАЯ МОКСИ
Miss Moxy		 RUR 1 -(221) 543 912$6 670 - 743 582$9 118 -
19 АСТРАЛ. ЗЕРКАЛА
Perewangan		 WP 2 -(187) 527 355$6 467 -43,8% 9 734 858$119 446 -
20 ТАФИТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КРАЮ СВЕТА
Tafiti		 CPF 2 -(232) 461 016$5 653 -2,8% 13 760 312$168 838 -
21 НОЧЬ. ПЕРЕВЫПУСК
La notte		 INK 1 -(48) 287 739$3 528 - 1 542 640$18 916 -
22 КРОЛИК МОМО: БОЛЬШАЯ ПОГОНЯ
Smart Rabbit Momo: The Big Chase		 SMKT 1 -(142) 286 990$3 519 - 305 035$3 740 -
23 ВЫХОД 8
Exit 8		 PVZGL 7 -(57) 254 916$3 126 -32,3% 158 656 418$1 972 357 -
24 ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
 KNT 7 -(19) 201 080$2 466 - 24 909 716$309 668 -
ИТОГО ТОП-24:
67 595 112 $828 879
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.55 руб.

Смотрите также

Касса четверга: «Август» продолжает лидировать (Сборы четверга 02.10.2025)
Лидером чарта за четверг вновь стала военная драма АВГУСТ (CP), которая смогла заработать 20,5 млн рублей. По итогу уикенда картина с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым может претендовать на 170 млн. Лучшей новинко...
Подробнее

Также стартовали

ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ / Roofman (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ИЗУМИТЕЛЬНАЯ МОКСИ / Miss Moxy (RUR) данные не предоставлены дистрибьютором.
КРОЛИК МОМО: БОЛЬШАЯ ПОГОНЯ / Smart Rabbit Momo: The Big Chase (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
НОЧЬ. ПЕРЕВЫПУСК / La notte (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
СВОДИШЬ С УМА (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
СЕРАФИМА (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ / Sketch (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
GFGlobal FilmINKИноекино
KNTКинотаймNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPVZGLПро:взгляд
RURРусский РепортажSMKTСамокат
VLGВольгаWPWorld Pictures
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 09–12.10
АВГУСТ 145 000 000
ДРАКУЛА 77 000 000
ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ 55 000 000
ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ 25 000 000
(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 24 000 000
СВОДИШЬ С УМА 22 000 000
МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА 18 000 000
ЭДЕМ 17 000 000
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА 17 000 000
ЗВЕРОПОЕЗД 17 000 000