Касса четверга: «Август» в лидерах третью неделю подряд

Лучшей новинкой стала спортивная драма «Первый на Олимпе»

Лидером чарта за четверг вновь стала военная драма АВГУСТ (CP), которая смогла заработать 18,1 млн рублей. По итогу уикенда картина с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым может претендовать на 170 млн.

Лучшей новинкой оказалась спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (СР) с Глебом Калюжным. Фильм стартовал со второго места и результата в 11,3 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 75 млн.

Криминальная комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (PRD) расположилась на четвертой строчке. Картина с Ченнингом Татумом заработала в четверг 4 млн рублей и к вечеру воскресенья может привлечь млн.

Строчкой ниже оказалась романтическая комедия СВОДИШЬ С УМА (AK). Лента с Милой Ершовой и Юрием Насоновым привлекла на старте 2,7 млн рублей. Это может вылиться в 23 млн по итогу недели.

С девятого места начала свой прокат драма Рона Ховарда ЭДЕМ (GF). Лента со звездным актерским составом смогла положить в свою копилку 1,8 млн рублей. К вечеру воскресенья касса проекта может достичь 10 млн.

Фото: кадр из фильма АВГУСТ