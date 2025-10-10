Касса четверга: «Август» в лидерах третью неделю подряд
Лучшей новинкой стала спортивная драма «Первый на Олимпе»
Лидером чарта за четверг вновь стала военная драма АВГУСТ (CP), которая смогла заработать 18,1 млн рублей. По итогу уикенда картина с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым может претендовать на 170 млн.
Лучшей новинкой оказалась спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (СР) с Глебом Калюжным. Фильм стартовал со второго места и результата в 11,3 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 75 млн.
Криминальная комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (PRD) расположилась на четвертой строчке. Картина с Ченнингом Татумом заработала в четверг 4 млн рублей и к вечеру воскресенья может привлечь млн.
Строчкой ниже оказалась романтическая комедия СВОДИШЬ С УМА (AK). Лента с Милой Ершовой и Юрием Насоновым привлекла на старте 2,7 млн рублей. Это может вылиться в 23 млн по итогу недели.
С девятого места начала свой прокат драма Рона Ховарда ЭДЕМ (GF). Лента со звездным актерским составом смогла положить в свою копилку 1,8 млн рублей. К вечеру воскресенья касса проекта может достичь 10 млн.
Предварительные сборы за четверг 09.10.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 09.10.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 09.10.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|АВГУСТ
|CP
|3
|-(1414)
|18 100 000$221 950
|-11,8%
|598 900 000$7 130 611
|170 000 000 $2 084 611
|2
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|CP
|1
|-(1470)
|11 300 000$138 565
|-
|11 300 000$138 565
|75 000 000 $919 681
|3
|ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|5
|-(685)
|10 454 709$128 200
|-27,9%
|646 832 442$7 616 962
|70 000 000 $858 369
|4
|ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ
Roofman
|GF
|1
|-(680)
|3 986 069$48 879
|-
|3 986 069$48 879
|30 000 000 $367 872
|5
|СВОДИШЬ С УМА
|AK
|1
|-(821)
|2 733 399$33 518
|-
|2 861 443$35 088
|23 000 000 $282 036
|6
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk
|VLG
|4
|-(363)
|2 601 200$31 897
|-38,7%
|268 269 927$3 232 168
|20 000 000 $245 248
|7
|(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
|NMG
|2
|-(1919)
|2 514 769$30 837
|0,9%
|53 346 174$654 554
|30 000 000 $367 872
|8
|НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ
|CAO
|2
|-(574)
|1 781 997$21 852
|10,3%
|23 130 536$283 810
|13 000 000 $159 411
|9
|ЭДЕМ
Eden
|GF
|1
|-(410)
|1 760 342$21 586
|-
|1 760 342$21 586
|10 000 000 $122 624
|10
|ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
|VLG
|5
|-(378)
|1 588 346$19 477
|82,9%
|178 098 904$2 097 255
|10 000 000 $122 624
|11
|УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ
Sketch
|EXP
|1
|-(729)
|1 474 426$18 080
|-
|1 887 030$23 140
|-
|12
|АЙХАЛ
|SMKT
|2
|-(72)
|1 469 684$18 022
|-39,9%
|19 468 434$238 876
|-
|13
|МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА
|NKI
|2
|-(1801)
|1 358 590$16 660
|-33,5%
|36 570 968$448 724
|-
|14
|БИТВА ЗА БИТВОЙ
One Battle After Another
|-
|2
|-(83)
|1 263 970$15 499
|-45,5%
|20 297 800$249 053
|-
|15
|МИР В ОГНЕ
Afterburn
|VLG
|2
|-(837)
|1 167 273$14 314
|-65,1%
|30 435 802$373 445
|-
|16
|ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ
Hell House: Lineage
|EXP
|2
|-(454)
|933 304$11 445
|-46,5%
|16 274 929$199 692
|-
|17
|СЕРАФИМА
|CAO
|1
|-(295)
|544 026$6 671
|-
|544 026$6 671
|-
|18
|ИЗУМИТЕЛЬНАЯ МОКСИ
Miss Moxy
|RUR
|1
|-(221)
|543 912$6 670
|-
|743 582$9 118
|-
|19
|АСТРАЛ. ЗЕРКАЛА
Perewangan
|WP
|2
|-(187)
|527 355$6 467
|-43,8%
|9 734 858$119 446
|-
|20
|ТАФИТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КРАЮ СВЕТА
Tafiti
|CPF
|2
|-(232)
|461 016$5 653
|-2,8%
|13 760 312$168 838
|-
|21
|НОЧЬ. ПЕРЕВЫПУСК
La notte
|INK
|1
|-(48)
|287 739$3 528
|-
|1 542 640$18 916
|-
|22
|КРОЛИК МОМО: БОЛЬШАЯ ПОГОНЯ
Smart Rabbit Momo: The Big Chase
|SMKT
|1
|-(142)
|286 990$3 519
|-
|305 035$3 740
|-
|23
|ВЫХОД 8
Exit 8
|PVZGL
|7
|-(57)
|254 916$3 126
|-32,3%
|158 656 418$1 972 357
|-
|24
|ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
|KNT
|7
|-(19)
|201 080$2 466
|-
|24 909 716$309 668
|-
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|GF
|Global Film
|INK
|Иноекино
|KNT
|Кинотайм
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PVZGL
|Про:взгляд
|RUR
|Русский Репортаж
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures