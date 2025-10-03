Касса четверга: «Август» продолжает лидировать
Лучшей новинкой оказался фантастический боевик «Мир в огне»
Лидером чарта за четверг вновь стала военная драма АВГУСТ (CP), которая смогла заработать 20,5 млн рублей. По итогу уикенда картина с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым может претендовать на 170 млн.
Лучшей новинкой оказался фантастический боевик МИР В ОГНЕ (VLG) с Дэйвом Батистой. Американский проект стартовал с четвертого места и результата в 3,3 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 22 млн.
Строчкой ниже расположилась приключенческая лента (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (NMG). Картина с Леоном Кемстачом заработала в четверг 2,5 млн рублей и к вечеру воскресенья может привлечь 25 млн.
Шестое место досталось криминальной драме АЙХАЛ (SMKT). Якутская лента, посвященная проблемам сельских группировок, бандитизма и насилия в отдаленном селе, привлекла на старте 2,45 млн рублей. Это может вылиться в 13 млн по итогу недели.
С седьмой строчки чарта начала свой прокат семейная комедия МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (NKI). За первый день лента с Романом Мадяновым освоила 2 млн рублей, что может превратиться в 22 млн к вечеру воскресенья.
На девятом месте оказался хоррор ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ (EXP) с результатом в 1,7 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 9 млн.
Замкнула топ-10 еще одна приключенческая лента для всей семьи – НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (CRP). Продолжение картины 2022 года смогло положить в свою копилку 1,6 млн. К вечеру воскресенья касса картины может достичь 13 млн.
Предварительные сборы за четверг 02.10.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 02.10.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 02.10.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|АВГУСТ
|CP
|2
|-(1626)
|20 528 149$251 879
|-35,2%
|345 023 680$4 107 914
|170 000 000 $2 085 890
|2
|ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|4
|-(709)
|14 490 851$177 802
|-18,9%
|506 338 784$5 962 539
|115 000 000 $1 411 043
|3
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk
|VLG
|3
|-(622)
|4 240 555$52 031
|-51,9%
|224 227 046$2 701 531
|31 000 000 $380 368
|4
|МИР В ОГНЕ
Afterburn
|VLG
|1
|-(873)
|3 347 804$41 077
|-
|3 347 804$41 077
|22 000 000 $269 939
|5
|(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
|NMG
|1
|-(1900)
|2 491 312$30 568
|-
|2 561 249$31 426
|25 000 000 $306 748
|6
|АЙХАЛ
|SMKT
|1
|-(11)
|2 447 072$30 025
|-
|2 447 072$30 025
|13 000 000 $159 509
|7
|БИТВА ЗА БИТВОЙ
One Battle After Another
|-
|1
|-(104)
|2 320 293$28 470
|-
|2 320 293$28 470
|-
|8
|МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА
|NKI
|1
|-(1813)
|2 041 867$25 054
|-
|2 096 375$25 722
|22 000 000 $269 939
|9
|ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ
Hell House: Lineage
|EXP
|1
|-(508)
|1 745 119$21 413
|-
|2 092 391$25 674
|9 000 000 $110 429
|10
|НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ
|CAO
|1
|-(806)
|1 615 764$19 825
|-
|1 615 764$19 825
|13 000 000 $159 509
|11
|АСТРАЛ. ЗЕРКАЛА
Perewangan
|WP
|1
|-(310)
|939 137$11 523
|-
|939 137$11 523
|-
|12
|ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
|VLG
|4
|-(515)
|868 388$10 655
|-48,1%
|145 840 129$1 717 383
|-
|13
|ТАФИТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КРАЮ СВЕТА
Tafiti
|CPF
|1
|-(334)
|474 371$5 821
|-
|556 846$6 832
|-
|14
|ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ СЕССИЯ
Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary
|KNLG
|1
|-(154)
|392 813$4 820
|-
|456 633$5 603
|-
|15
|ВЫХОД 8
Exit 8
|PVZGL
|6
|-(88)
|376 567$4 620
|-50,1%
|153 448 080$1 907 609
|-
|16
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА
The Red Book Ritual: Gates of Hell
|EXP
|3
|-(68)
|236 754$2 905
|-78,3%
|27 414 548$330 296
|-
|17
|КЛЕВЫЙ УLOVE
|CAO
|3
|-(57)
|211 793$2 599
|-64,9%
|26 057 008$313 940
|-
|18
|ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ
Imaginary
|KAP
|2
|-(62)
|200 663$2 462
|-72,1%
|6 825 069$81 260
|-
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PVZGL
|Про:взгляд
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures