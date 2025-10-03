Касса четверга: «Август» продолжает лидировать

Лучшей новинкой оказался фантастический боевик «Мир в огне»

Лидером чарта за четверг вновь стала военная драма АВГУСТ (CP), которая смогла заработать 20,5 млн рублей. По итогу уикенда картина с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым может претендовать на 170 млн.

Лучшей новинкой оказался фантастический боевик МИР В ОГНЕ (VLG) с Дэйвом Батистой. Американский проект стартовал с четвертого места и результата в 3,3 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 22 млн.

Строчкой ниже расположилась приключенческая лента (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (NMG). Картина с Леоном Кемстачом заработала в четверг 2,5 млн рублей и к вечеру воскресенья может привлечь 25 млн.

Шестое место досталось криминальной драме АЙХАЛ (SMKT). Якутская лента, посвященная проблемам сельских группировок, бандитизма и насилия в отдаленном селе, привлекла на старте 2,45 млн рублей. Это может вылиться в 13 млн по итогу недели.

С седьмой строчки чарта начала свой прокат семейная комедия МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (NKI). За первый день лента с Романом Мадяновым освоила 2 млн рублей, что может превратиться в 22 млн к вечеру воскресенья.

На девятом месте оказался хоррор ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ (EXP) с результатом в 1,7 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 9 млн.

Замкнула топ-10 еще одна приключенческая лента для всей семьи – НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (CRP). Продолжение картины 2022 года смогло положить в свою копилку 1,6 млн. К вечеру воскресенья касса картины может достичь 13 млн.

Фото: кадр из фильма АВГУСТ