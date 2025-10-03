top banner

Касса четверга: «Август» продолжает лидировать

Автор: БК
3 октября 2025

Лучшей новинкой оказался фантастический боевик «Мир в огне»

Лидером чарта за четверг вновь стала военная драма АВГУСТ (CP), которая смогла заработать 20,5 млн рублей. По итогу уикенда картина с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым может претендовать на 170 млн.

Лучшей новинкой оказался фантастический боевик МИР В ОГНЕ (VLG) с Дэйвом Батистой. Американский проект стартовал с четвертого места и результата в 3,3 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 22 млн.

Строчкой ниже расположилась приключенческая лента (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (NMG). Картина с Леоном Кемстачом заработала в четверг 2,5 млн рублей и к вечеру воскресенья может привлечь 25 млн.

Шестое место досталось криминальной драме АЙХАЛ (SMKT). Якутская лента, посвященная проблемам сельских группировок, бандитизма и насилия в отдаленном селе, привлекла на старте 2,45 млн рублей. Это может вылиться в 13 млн по итогу недели.

С седьмой строчки чарта начала свой прокат семейная комедия МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (NKI). За первый день лента с Романом Мадяновым освоила 2 млн рублей, что может превратиться в 22 млн к вечеру воскресенья.

На девятом месте оказался хоррор ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ (EXP) с результатом в 1,7 млн рублей. По итогу недели картина может привлечь 9 млн.

Замкнула топ-10 еще одна приключенческая лента для всей семьи – НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (CRP). Продолжение картины 2022 года смогло положить в свою копилку 1,6 млн. К вечеру воскресенья касса картины может достичь 13 млн.

Предварительные сборы за четверг 02.10.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 02.10.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 02.10.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 АВГУСТ
 CP 2 -(1626) 20 528 149$251 879 -35,2% 345 023 680$4 107 914 170 000 000 $2 085 890
2 ДРАКУЛА
Dracula		 AK 4 -(709) 14 490 851$177 802 -18,9% 506 338 784$5 962 539 115 000 000 $1 411 043
3 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk		 VLG 3 -(622) 4 240 555$52 031 -51,9% 224 227 046$2 701 531 31 000 000 $380 368
4 МИР В ОГНЕ
Afterburn		 VLG 1 -(873) 3 347 804$41 077 - 3 347 804$41 077 22 000 000 $269 939
5 (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
 NMG 1 -(1900) 2 491 312$30 568 - 2 561 249$31 426 25 000 000 $306 748
6 АЙХАЛ
 SMKT 1 -(11) 2 447 072$30 025 - 2 447 072$30 025 13 000 000 $159 509
7 БИТВА ЗА БИТВОЙ
One Battle After Another		 - 1 -(104) 2 320 293$28 470 - 2 320 293$28 470 -
8 МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА
 NKI 1 -(1813) 2 041 867$25 054 - 2 096 375$25 722 22 000 000 $269 939
9 ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ
Hell House: Lineage		 EXP 1 -(508) 1 745 119$21 413 - 2 092 391$25 674 9 000 000 $110 429
10 НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ
 CAO 1 -(806) 1 615 764$19 825 - 1 615 764$19 825 13 000 000 $159 509
11 АСТРАЛ. ЗЕРКАЛА
Perewangan		 WP 1 -(310) 939 137$11 523 - 939 137$11 523 -
12 ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains		 VLG 4 -(515) 868 388$10 655 -48,1% 145 840 129$1 717 383 -
13 ТАФИТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КРАЮ СВЕТА
Tafiti		 CPF 1 -(334) 474 371$5 821 - 556 846$6 832 -
14 ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ СЕССИЯ
Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary		 KNLG 1 -(154) 392 813$4 820 - 456 633$5 603 -
15 ВЫХОД 8
Exit 8		 PVZGL 6 -(88) 376 567$4 620 -50,1% 153 448 080$1 907 609 -
16 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА
The Red Book Ritual: Gates of Hell		 EXP 3 -(68) 236 754$2 905 -78,3% 27 414 548$330 296 -
17 КЛЕВЫЙ УLOVE
 CAO 3 -(57) 211 793$2 599 -64,9% 26 057 008$313 940 -
18 ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ
Imaginary		 KAP 2 -(62) 200 663$2 462 -72,1% 6 825 069$81 260 -
ИТОГО ТОП-18:
58 969 272 $723 549
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.5 руб.

Также стартовали

(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
АЙХАЛ (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
АСТРАЛ. ЗЕРКАЛА / Perewangan (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
БИТВА ЗА БИТВОЙ / One Battle After Another (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ / Hell House: Lineage (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ СЕССИЯ / Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
МИР В ОГНЕ / Afterburn (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТАФИТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КРАЮ СВЕТА / Tafiti (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
KAPКИНО.АРТ.ПРОKNLGКинологистика
NKIНаше киноNMGНМГ Кинопрокат
PVZGLПро:взглядSMKTСамокат
VLGВольгаWPWorld Pictures
Прогноз
Сборов за уикенд 02–05.10
АВГУСТ 160 000 000
ДРАКУЛА 120 000 000
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА 36 000 000
ЗВЕРОПОЕЗД 33 000 000
(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 28 000 000
НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ 25 000 000
МИР В ОГНЕ 22 000 000
МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА 20 000 000