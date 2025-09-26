top banner

Касса четверга: «Август» стал лидером проката

Автор: БК
26 сентября 2025

Картина смогла заработать на старте 31,7 млн рублей

Лидером чарта за четверг стала новинка – военная драма АВГУСТ (CP), которая смогла заработать 31,7 млн рублей. По итогу уикенда картина с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым может претендовать на 220 млн.

Хоррор ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ (KAP), вышедший в официальный российский прокат больше чем через год после мирового релиза, стартовал с восьмого места и освоил 0,7 млн рублей. К концу воскресенья проект студии Lionsgate должен положить в свою копилку порядка 3,5 млн.

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

Предварительные сборы за четверг 25.09.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 25.09.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 25.09.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 АВГУСТ
 CP 1 -(1721) 31 700 000$377 426 - 31 700 000$377 426 220 000 000 $2 619 359
2 ДРАКУЛА
Dracula		 AK 3 -(1119) 17 857 378$212 613 51,3% 324 182 442$3 817 504 130 000 000 $1 547 803
3 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk		 VLG 2 -(1252) 8 811 772$104 915 -47,1% 144 944 750$1 746 322 60 000 000 $714 371
4 ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ
Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen		 - 2 -(102) 2 998 141$35 696 -60,7% 53 921 873$649 661 -
5 ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains		 VLG 3 -(1421) 1 674 258$19 934 -16,6% 98 115 760$1 155 390 32 000 000 $380 998
6 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА
The Red Book Ritual: Gates of Hell		 EXP 2 -(791) 1 091 210$12 992 -46,7% 18 348 229$221 063 7 000 000 $83 343
7 ВЫХОД 8
Exit 8		 PVZGL 5 -(204) 755 167$8 991 -39,5% 144 611 728$1 797 759 7 000 000 $83 343
8 ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ
Imaginary		 KAP 1 -(221) 720 289$8 576 - 805 189$9 587 3 500 000 $41 672
9 КЛЕВЫЙ УLOVE
 CAO 2 -(716) 602 840$7 178 -68,8% 1 162 640$14 008 4 000 000 $47 625
10 АЛЬТЕР
Altered		 NMG 2 -(1020) 510 583$6 079 -72,9% 18 014 240$217 039 4 000 000 $47 625
11 ВНИЗ
 CP 4 -(128) 459 000$5 465 -67,2% 113 200 000$1 400 124 -
12 ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
 KNT 5 -(49) 410 060$4 882 -33,7% 22 391 749$278 366 -
13 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
 CP 5 -(203) 375 000$4 465 -42,9% 145 600 000$1 810 045 -
14 ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН. ПЕРЕВЫПУСК
Shaun of the Dead		 INK 1 -(115) 330 317$3 933 - 933 035$11 109 -
15 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
 CAO 16 -(102) 322 390$3 838 -4,9% 839 932 407$10 632 056 -
16 СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
 NKI 5 -(210) 294 481$3 506 -26,5% 94 952 088$1 180 409 -
17 РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР
The Little Mermaid and Sea Monster		 KNLG 1 -(269) 293 528$3 495 - 343 528$4 090 -
18 МОКРЯЧОК ПОПАЙ
Popeye the Slayer Man		 WP 1 -(181) 281 545$3 352 - 281 545$3 352 -
19 ПИЛА. НАСЛЕДИЕ
9 Windows		 CIPA 1 -(83) 276 714$3 295 - 405 884$4 833 -
20 ЦВЕТА ВРЕМЕНИ
La Venue de l'avenir		 RUR 1 -(57) 218 229$2 598 - 592 489$7 054 -
ИТОГО ТОП-20:
69 982 902 $833 229
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.99 руб.

Также стартовали

АВГУСТ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ / Imaginary (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН. ПЕРЕВЫПУСК / Shaun of the Dead (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
МОКРЯЧОК ПОПАЙ / Popeye the Slayer Man (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПИЛА. НАСЛЕДИЕ / 9 Windows (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР / The Little Mermaid and Sea Monster (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ФИЛАТЕЛИЯ (TNP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЦВЕТА ВРЕМЕНИ / La Venue de l'avenir (RUR) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCIPACinema Park Distribution
CPЦентрал ПартнершипEXPЭкспонента Фильм
INKИноекиноKAPКИНО.АРТ.ПРО
KNLGКинологистикаKNTКинотайм
NKIНаше киноNMGНМГ Кинопрокат
PVZGLПро:взглядRURРусский Репортаж
TNPТоварищество Независимых ПродюсеровVLGВольга
WPWorld Pictures
Прогноз
Сборов за уикенд 25–28.09
АВГУСТ 200 000 000
ДРАКУЛА 80 000 000
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА 60 000 000
ЗВЕРОПОЕЗД 32 000 000