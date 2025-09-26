Касса четверга: «Август» стал лидером проката
Автор: БК
26 сентября 2025
Картина смогла заработать на старте 31,7 млн рублей
Лидером чарта за четверг стала новинка – военная драма АВГУСТ (CP), которая смогла заработать 31,7 млн рублей. По итогу уикенда картина с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым может претендовать на 220 млн.
Хоррор ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ (KAP), вышедший в официальный российский прокат больше чем через год после мирового релиза, стартовал с восьмого места и освоил 0,7 млн рублей. К концу воскресенья проект студии Lionsgate должен положить в свою копилку порядка 3,5 млн.
Фото: кадр из фильма АВГУСТ
Предварительные сборы за четверг 25.09.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 25.09.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 25.09.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|АВГУСТ
|CP
|1
|-(1721)
|31 700 000$377 426
|-
|31 700 000$377 426
|220 000 000 $2 619 359
|2
|ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|3
|-(1119)
|17 857 378$212 613
|51,3%
|324 182 442$3 817 504
|130 000 000 $1 547 803
|3
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk
|VLG
|2
|-(1252)
|8 811 772$104 915
|-47,1%
|144 944 750$1 746 322
|60 000 000 $714 371
|4
|ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ
Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen
|-
|2
|-(102)
|2 998 141$35 696
|-60,7%
|53 921 873$649 661
|-
|5
|ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
|VLG
|3
|-(1421)
|1 674 258$19 934
|-16,6%
|98 115 760$1 155 390
|32 000 000 $380 998
|6
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА
The Red Book Ritual: Gates of Hell
|EXP
|2
|-(791)
|1 091 210$12 992
|-46,7%
|18 348 229$221 063
|7 000 000 $83 343
|7
|ВЫХОД 8
Exit 8
|PVZGL
|5
|-(204)
|755 167$8 991
|-39,5%
|144 611 728$1 797 759
|7 000 000 $83 343
|8
|ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ
Imaginary
|KAP
|1
|-(221)
|720 289$8 576
|-
|805 189$9 587
|3 500 000 $41 672
|9
|КЛЕВЫЙ УLOVE
|CAO
|2
|-(716)
|602 840$7 178
|-68,8%
|1 162 640$14 008
|4 000 000 $47 625
|10
|АЛЬТЕР
Altered
|NMG
|2
|-(1020)
|510 583$6 079
|-72,9%
|18 014 240$217 039
|4 000 000 $47 625
|11
|ВНИЗ
|CP
|4
|-(128)
|459 000$5 465
|-67,2%
|113 200 000$1 400 124
|-
|12
|ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
|KNT
|5
|-(49)
|410 060$4 882
|-33,7%
|22 391 749$278 366
|-
|13
|ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
|CP
|5
|-(203)
|375 000$4 465
|-42,9%
|145 600 000$1 810 045
|-
|14
|ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН. ПЕРЕВЫПУСК
Shaun of the Dead
|INK
|1
|-(115)
|330 317$3 933
|-
|933 035$11 109
|-
|15
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|16
|-(102)
|322 390$3 838
|-4,9%
|839 932 407$10 632 056
|-
|16
|СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
|NKI
|5
|-(210)
|294 481$3 506
|-26,5%
|94 952 088$1 180 409
|-
|17
|РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР
The Little Mermaid and Sea Monster
|KNLG
|1
|-(269)
|293 528$3 495
|-
|343 528$4 090
|-
|18
|МОКРЯЧОК ПОПАЙ
Popeye the Slayer Man
|WP
|1
|-(181)
|281 545$3 352
|-
|281 545$3 352
|-
|19
|ПИЛА. НАСЛЕДИЕ
9 Windows
|CIPA
|1
|-(83)
|276 714$3 295
|-
|405 884$4 833
|-
|20
|ЦВЕТА ВРЕМЕНИ
La Venue de l'avenir
|RUR
|1
|-(57)
|218 229$2 598
|-
|592 489$7 054
|-
ИТОГО ТОП-20:
69 982 902 $833 229
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.99 руб.
Также стартовали
АВГУСТ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ / Imaginary (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН. ПЕРЕВЫПУСК / Shaun of the Dead (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
МОКРЯЧОК ПОПАЙ / Popeye the Slayer Man (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПИЛА. НАСЛЕДИЕ / 9 Windows (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР / The Little Mermaid and Sea Monster (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ФИЛАТЕЛИЯ (TNP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЦВЕТА ВРЕМЕНИ / La Venue de l'avenir (RUR) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CIPA
|Cinema Park Distribution
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|INK
|Иноекино
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNLG
|Кинологистика
|KNT
|Кинотайм
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PVZGL
|Про:взгляд
|RUR
|Русский Репортаж
|TNP
|Товарищество Независимых Продюсеров
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures
Сборов за уикенд 25–28.09
АВГУСТ 200 000 000
ДРАКУЛА 80 000 000
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА 60 000 000
ЗВЕРОПОЕЗД 32 000 000