Касса четверга: «Долгая прогулка» взобралась на вершину

Автор: БК
19 сентября 2025

«Дракула» опустился на вторую строчку

Лидером чарта за четверг стала новинка – триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (VLG), который смог заработать 16,6 млн рублей. По итогу уикенда экранизация романа Стивена Кинга может претендовать на 100 млн.

С четвертой строчки начал свой прокат хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА (EXP). За первый день лента освоила 2 млн рублей, что может вылиться в 11 млн к вечеру воскресенья.

На шестом месте расположилась романтическая комедия КЛЕВЫЙ УLOVE (CRP). Картина с Ингрид Олеринской, Алиной Алексеевой и Ириной Безрядновой заработала в четверг 1,93 млн рублей и может привлечь 12 млн к концу недели.

Строчкой ниже оказался фантастический боевик АЛЬТЕР (NMG) с Томом Фелтоном. Фильм положил в свою копилку 1,88 млн рублей. Это может вылиться также в 12 млн по итогу уикенда.

Фото: кадр со съемок фильма ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА

Предварительные сборы за четверг 18.09.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 18.09.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 18.09.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk		 VLG 1 -(1338) 16 647 863$200 577 - 16 647 863$200 577 100 000 000 $1 204 819
2 ДРАКУЛА
Dracula		 AK 2 -(1974) 11 803 602$142 212 -28,5% 154 481 044$1 819 136 75 000 000 $903 614
3 ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ
Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen		 - 1 -(106) 7 636 837$92 010 - 7 636 837$92 010 -
4 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА
The Red Book Ritual: Gates of Hell		 EXP 1 -(850) 2 048 568$24 682 - 2 228 688$26 852 11 000 000 $132 530
5 ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains		 VLG 2 -(2182) 2 006 832$24 179 -41,7% 53 635 785$631 604 27 000 000 $325 301
6 КЛЕВЫЙ УLOVE
 CAO 1 -(865) 1 932 311$23 281 - 2 045 432$24 644 12 000 000 $144 578
7 АЛЬТЕР
Altered		 NMG 1 -(1456) 1 882 282$22 678 - 1 882 282$22 678 12 000 000 $144 578
8 ВНИЗ
 CP 3 -(394) 1 400 000$16 867 -63,2% 100 300 000$1 240 569 9 000 000 $108 434
9 ВЫХОД 8
Exit 8		 PVZGL 4 -(263) 1 249 047$15 049 -46,1% 130 122 336$1 617 632 10 000 000 $120 482
10 БЕГИ
 NMG 2 -(435) 744 177$8 966 -67,6% 22 905 204$269 727 5 000 000 $60 241
11 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
 CP 4 -(366) 657 000$7 916 -58,9% 131 800 000$1 638 488 -
12 ЛОНДОН НА ПРОВОДЕ
London Calling		 PRD 1 -(198) 651 887$7 854 - 651 887$7 854 -
13 ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ
Here		 GF 1 -(256) 643 120$7 748 - 708 070$8 531 -
14 ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
 KNT 4 -(74) 618 106$7 447 -50,6% 19 695 508$244 847 -
15 ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
Omniscient Reader: The Prophecy		 VLG 3 -(203) 420 909$5 071 -70,4% 40 560 860$501 680 -
16 СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
 NKI 4 -(1160) 400 807$4 829 -66,2% 85 732 512$1 065 795 -
17 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
 CAO 15 -(117) 339 048$4 085 -50,7% 833 472 346$10 550 283 -
18 ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТОК
Сибэкки биэрээри		 SMKT 2 -(20) 290 920$3 505 -64,9% 4 245 269$49 991 -
19 СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ
Somnium		 WP 2 -(108) 289 841$3 492 -74,5% 9 593 895$112 976 -
20 НА ВЫСОТЕ СТРАХА
The Occupant		 SBF 1 -(83) 231 560$2 790 - 231 560$2 790 -
ИТОГО ТОП-20:
51 894 717 $625 238
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83 руб.

Также стартовали

АЛЬТЕР / Altered (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА / The Long Walk (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ / Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
КЛЕВЫЙ УLOVE (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛОНДОН НА ПРОВОДЕ / London Calling (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
НА ВЫСОТЕ СТРАХА / The Occupant (SBF) данные не предоставлены дистрибьютором.
НОЧИ КАБИРИИ. ПЕРЕВЫПУСК / Le notti di Cabiria (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА / The Red Book Ritual: Gates of Hell (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ / Here (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
EXPЭкспонента ФильмGFGlobal Film
KNTКинотаймNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPNRПионер
PRDПарадизPVZGLПро:взгляд
SBFСБ ФильмSMKTСамокат
VLGВольгаWPWorld Pictures
Прогноз
Сборов за уикенд 18–21.09
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА 90 000 000
ДРАКУЛА 60 000 000
ЗВЕРОПОЕЗД 28 000 000
АЛЬТЕР 16 000 000
ВНИЗ 13 000 000