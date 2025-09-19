Касса четверга: «Долгая прогулка» взобралась на вершину
«Дракула» опустился на вторую строчку
Лидером чарта за четверг стала новинка – триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (VLG), который смог заработать 16,6 млн рублей. По итогу уикенда экранизация романа Стивена Кинга может претендовать на 100 млн.
С четвертой строчки начал свой прокат хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА (EXP). За первый день лента освоила 2 млн рублей, что может вылиться в 11 млн к вечеру воскресенья.
На шестом месте расположилась романтическая комедия КЛЕВЫЙ УLOVE (CRP). Картина с Ингрид Олеринской, Алиной Алексеевой и Ириной Безрядновой заработала в четверг 1,93 млн рублей и может привлечь 12 млн к концу недели.
Строчкой ниже оказался фантастический боевик АЛЬТЕР (NMG) с Томом Фелтоном. Фильм положил в свою копилку 1,88 млн рублей. Это может вылиться также в 12 млн по итогу уикенда.
Предварительные сборы за четверг 18.09.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 18.09.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 18.09.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk
|VLG
|1
|-(1338)
|16 647 863$200 577
|-
|16 647 863$200 577
|100 000 000 $1 204 819
|2
|ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|2
|-(1974)
|11 803 602$142 212
|-28,5%
|154 481 044$1 819 136
|75 000 000 $903 614
|3
|ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ
Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen
|-
|1
|-(106)
|7 636 837$92 010
|-
|7 636 837$92 010
|-
|4
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА
The Red Book Ritual: Gates of Hell
|EXP
|1
|-(850)
|2 048 568$24 682
|-
|2 228 688$26 852
|11 000 000 $132 530
|5
|ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
|VLG
|2
|-(2182)
|2 006 832$24 179
|-41,7%
|53 635 785$631 604
|27 000 000 $325 301
|6
|КЛЕВЫЙ УLOVE
|CAO
|1
|-(865)
|1 932 311$23 281
|-
|2 045 432$24 644
|12 000 000 $144 578
|7
|АЛЬТЕР
Altered
|NMG
|1
|-(1456)
|1 882 282$22 678
|-
|1 882 282$22 678
|12 000 000 $144 578
|8
|ВНИЗ
|CP
|3
|-(394)
|1 400 000$16 867
|-63,2%
|100 300 000$1 240 569
|9 000 000 $108 434
|9
|ВЫХОД 8
Exit 8
|PVZGL
|4
|-(263)
|1 249 047$15 049
|-46,1%
|130 122 336$1 617 632
|10 000 000 $120 482
|10
|БЕГИ
|NMG
|2
|-(435)
|744 177$8 966
|-67,6%
|22 905 204$269 727
|5 000 000 $60 241
|11
|ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
|CP
|4
|-(366)
|657 000$7 916
|-58,9%
|131 800 000$1 638 488
|-
|12
|ЛОНДОН НА ПРОВОДЕ
London Calling
|PRD
|1
|-(198)
|651 887$7 854
|-
|651 887$7 854
|-
|13
|ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ
Here
|GF
|1
|-(256)
|643 120$7 748
|-
|708 070$8 531
|-
|14
|ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
|KNT
|4
|-(74)
|618 106$7 447
|-50,6%
|19 695 508$244 847
|-
|15
|ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
Omniscient Reader: The Prophecy
|VLG
|3
|-(203)
|420 909$5 071
|-70,4%
|40 560 860$501 680
|-
|16
|СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
|NKI
|4
|-(1160)
|400 807$4 829
|-66,2%
|85 732 512$1 065 795
|-
|17
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|15
|-(117)
|339 048$4 085
|-50,7%
|833 472 346$10 550 283
|-
|18
|ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТОК
Сибэкки биэрээри
|SMKT
|2
|-(20)
|290 920$3 505
|-64,9%
|4 245 269$49 991
|-
|19
|СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ
Somnium
|WP
|2
|-(108)
|289 841$3 492
|-74,5%
|9 593 895$112 976
|-
|20
|НА ВЫСОТЕ СТРАХА
The Occupant
|SBF
|1
|-(83)
|231 560$2 790
|-
|231 560$2 790
|-
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|GF
|Global Film
|KNT
|Кинотайм
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PNR
|Пионер
|PRD
|Парадиз
|PVZGL
|Про:взгляд
|SBF
|СБ Фильм
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures