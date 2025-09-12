Касса четверга: «Дракула» возглавил чарт
12 сентября 2025
В тройку также вернулись пиратские релизы
Лидером чарта за четверг стала новинка – готическая мелодрама ДРАКУЛА (AK) , которая смогла заработать 16,5 млн рублей. По итогу уикенда картина Люка Бессона может претендовать на 100 млн.
С четвертой строчки чарта начал свой прокат мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД (VLG). За первый день лента освоила 3,4 млн рублей, что, благодаря высокому семейному множителю, может вылиться в 45 млн к вечеру воскресенья.
На шестом месте расположилась отечественная криминальная комедия БЕГИ (NMG). Картина с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым заработала в четверг 2,3 млн рублей и может привлечь 14 млн к вечеру воскресенья.
Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА
Предварительные сборы за четверг 11.09.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 11.09.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 11.09.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|1
|-(1943)
|16 519 151$194 526
|-
|16 922 822$199 280
|100 000 000 $1 177 579
|2
|ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД
The Conjuring: Last Rites
|-
|1
|-(91)
|4 324 084$50 920
|-
|4 324 084$50 920
|-
|3
|ВНИЗ
|CP
|2
|-(828)
|3 800 000$44 748
|-56,8%
|67 700 000$837 353
|21 000 000 $247 292
|4
|ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
|VLG
|1
|-(2177)
|3 442 923$40 543
|-
|3 442 923$40 543
|45 000 000 $529 911
|5
|ВЫХОД 8
Exit 8
|PVZGL
|3
|-(343)
|2 316 792$27 282
|-43,3%
|105 517 200$1 311 750
|18 000 000 $211 964
|6
|БЕГИ
|NMG
|1
|-(1821)
|2 295 996$27 037
|-
|2 295 996$27 037
|14 000 000 $164 861
|7
|ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
|CP
|3
|-(552)
|1 600 000$18 841
|-38,5%
|112 100 000$1 393 585
|20 000 000 $235 516
|8
|ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
Omniscient Reader: The Prophecy
|VLG
|2
|-(477)
|1 421 790$16 743
|-52,4%
|27 587 187$341 214
|8 000 000 $94 206
|9
|ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
|KNT
|3
|-(99)
|1 250 041$14 720
|213,7%
|14 248 847$177 136
|8 000 000 $94 206
|10
|СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
|NKI
|3
|-(637)
|1 186 408$13 971
|-23,6%
|70 631 344$878 062
|15 000 000 $176 637
|11
|СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ
Somnium
|WP
|1
|-(343)
|1 138 259$13 404
|-
|1 138 259$13 404
|-
|12
|АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА
Let`s Play in the Woods
|EXP
|2
|-(956)
|1 133 677$13 350
|-48,5%
|20 765 672$256 842
|-
|13
|КОЛБАСА
|AK
|2
|-(474)
|1 010 464$11 899
|-52,6%
|21 166 624$261 801
|-
|14
|ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТОК
Сибэкки биэрээри
|SMKT
|1
|-(1)
|829 482$9 768
|-
|829 482$9 768
|-
|15
|ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ. ПЕРЕВЫПУСК
One Flew Over the Cuckoo's Nest
|INK
|1
|-(130)
|716 550$8 438
|-
|2 158 690$25 420
|-
|16
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|14
|-(147)
|687 215$8 092
|1,1%
|826 702 420$10 464 588
|-
|17
|СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
|NKI
|1
|-(356)
|521 578$6 142
|-
|1 681 495$19 801
|-
|18
|ПОЕЗД-ПРИЗРАК
Ghost Train
|KAP
|1
|-(139)
|421 258$4 961
|-
|421 258$4 961
|-
|19
|ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ
|PNR
|1
|-(128)
|381 809$4 496
|-
|779 160$9 175
|-
|20
|СКАЗКИ ТЕМНОГО ЛЕСА. ВОРОЖЕЯ
|RSP
|2
|-(179)
|374 453$4 409
|-28,1%
|8 826 499$109 171
|-
|21
|ДЕТИ-ШПИОНЫ
|AK
|4
|-(57)
|330 627$3 893
|-
|62 487 500$780 119
|-
|22
|ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ
The Toxic Avenger
|NKI
|2
|-(781)
|317 254$3 736
|-78,8%
|13 658 979$168 942
|-
|23
|СОРВАТЬ КУШ В СЕН-ТРОПЕ
Princes of Saint Trope
|CPF
|1
|-(94)
|234 562$2 762
|-
|234 562$2 762
|-
|24
|ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes
|VLG
|3
|-(1)
|215 134$2 533
|-72,2%
|20 283 777$252 160
|-
|25
|НАНКИНСКИЙ ФОТОГРАФ
Nan jing zhao xiang guan
|CP
|1
|-(84)
|124 000$1 460
|-
|124 000$1 460
|-
ИТОГО ТОП-25:
46 593 507 $548 675
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.92 руб.
Также стартовали
БЕГИ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДРАКУЛА / Dracula (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД / The Conjuring: Last Rites (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗВЕРОПОЕЗД / Pets on the Trains (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
НАНКИНСКИЙ ФОТОГРАФ / Nan jing zhao xiang guan (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТОК / Сибэкки биэрээри (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОЕЗД-ПРИЗРАК / Ghost Train (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ. ПЕРЕВЫПУСК / One Flew Over the Cuckoo's Nest (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ / Somnium (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
СОРВАТЬ КУШ В СЕН-ТРОПЕ / Princes of Saint Trope (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|INK
|Иноекино
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNT
|Кинотайм
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PNR
|Пионер
|PVZGL
|Про:взгляд
|RSP
|Ray of Sun Pictures
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures
Сборов за уикенд 11–14.09
ДРАКУЛА 70 000 000
ЗВЕРОПОЕЗД 50 000 000
ВНИЗ 28 000 000
ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ 20 000 000
ВЫХОД 8 18 000 000
БЕГИ 15 000 000