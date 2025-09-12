top banner

Касса четверга: «Дракула» возглавил чарт

Автор: БК
12 сентября 2025

В тройку также вернулись пиратские релизы

Лидером чарта за четверг стала новинка – готическая мелодрама ДРАКУЛА (AK) , которая смогла заработать 16,5 млн рублей. По итогу уикенда картина Люка Бессона может претендовать на 100 млн.

С четвертой строчки чарта начал свой прокат мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД (VLG). За первый день лента освоила 3,4 млн рублей, что, благодаря высокому семейному множителю, может вылиться в 45 млн к вечеру воскресенья.

На шестом месте расположилась отечественная криминальная комедия БЕГИ (NMG). Картина с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым заработала в четверг 2,3 млн рублей и может привлечь 14 млн к вечеру воскресенья.

Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА

Предварительные сборы за четверг 11.09.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 11.09.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 11.09.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ДРАКУЛА
Dracula		 AK 1 -(1943) 16 519 151$194 526 - 16 922 822$199 280 100 000 000 $1 177 579
2 ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД
The Conjuring: Last Rites		 - 1 -(91) 4 324 084$50 920 - 4 324 084$50 920 -
3 ВНИЗ
 CP 2 -(828) 3 800 000$44 748 -56,8% 67 700 000$837 353 21 000 000 $247 292
4 ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains		 VLG 1 -(2177) 3 442 923$40 543 - 3 442 923$40 543 45 000 000 $529 911
5 ВЫХОД 8
Exit 8		 PVZGL 3 -(343) 2 316 792$27 282 -43,3% 105 517 200$1 311 750 18 000 000 $211 964
6 БЕГИ
 NMG 1 -(1821) 2 295 996$27 037 - 2 295 996$27 037 14 000 000 $164 861
7 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
 CP 3 -(552) 1 600 000$18 841 -38,5% 112 100 000$1 393 585 20 000 000 $235 516
8 ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
Omniscient Reader: The Prophecy		 VLG 2 -(477) 1 421 790$16 743 -52,4% 27 587 187$341 214 8 000 000 $94 206
9 ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
 KNT 3 -(99) 1 250 041$14 720 213,7% 14 248 847$177 136 8 000 000 $94 206
10 СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
 NKI 3 -(637) 1 186 408$13 971 -23,6% 70 631 344$878 062 15 000 000 $176 637
11 СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ
Somnium		 WP 1 -(343) 1 138 259$13 404 - 1 138 259$13 404 -
12 АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА
Let`s Play in the Woods		 EXP 2 -(956) 1 133 677$13 350 -48,5% 20 765 672$256 842 -
13 КОЛБАСА
 AK 2 -(474) 1 010 464$11 899 -52,6% 21 166 624$261 801 -
14 ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТОК
Сибэкки биэрээри		 SMKT 1 -(1) 829 482$9 768 - 829 482$9 768 -
15 ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ. ПЕРЕВЫПУСК
One Flew Over the Cuckoo's Nest		 INK 1 -(130) 716 550$8 438 - 2 158 690$25 420 -
16 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
 CAO 14 -(147) 687 215$8 092 1,1% 826 702 420$10 464 588 -
17 СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
 NKI 1 -(356) 521 578$6 142 - 1 681 495$19 801 -
18 ПОЕЗД-ПРИЗРАК
Ghost Train		 KAP 1 -(139) 421 258$4 961 - 421 258$4 961 -
19 ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ
 PNR 1 -(128) 381 809$4 496 - 779 160$9 175 -
20 СКАЗКИ ТЕМНОГО ЛЕСА. ВОРОЖЕЯ
 RSP 2 -(179) 374 453$4 409 -28,1% 8 826 499$109 171 -
21 ДЕТИ-ШПИОНЫ
 AK 4 -(57) 330 627$3 893 - 62 487 500$780 119 -
22 ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ
The Toxic Avenger		 NKI 2 -(781) 317 254$3 736 -78,8% 13 658 979$168 942 -
23 СОРВАТЬ КУШ В СЕН-ТРОПЕ
Princes of Saint Trope		 CPF 1 -(94) 234 562$2 762 - 234 562$2 762 -
24 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes		 VLG 3 -(1) 215 134$2 533 -72,2% 20 283 777$252 160 -
25 НАНКИНСКИЙ ФОТОГРАФ
Nan jing zhao xiang guan		 CP 1 -(84) 124 000$1 460 - 124 000$1 460 -
ИТОГО ТОП-25:
46 593 507 $548 675
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.92 руб.

Смотрите также

Касса четверга: триллер «Вниз» оказался на вершине (Сборы четверга 04.09.2025)
Лидером чарта за четверг стала новинка – триллер ВНИЗ (CP), который смог заработать 8,8 млн рублей. По итогу уикенда отечественный проект с Егором Кридом и Анфисой Черных может претендовать на 55 млн. Бронза досталась фантастике ВС...
Подробнее

Также стартовали

БЕГИ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДРАКУЛА / Dracula (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД / The Conjuring: Last Rites (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗВЕРОПОЕЗД / Pets on the Trains (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
НАНКИНСКИЙ ФОТОГРАФ / Nan jing zhao xiang guan (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТОК / Сибэкки биэрээри (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОЕЗД-ПРИЗРАК / Ghost Train (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ. ПЕРЕВЫПУСК / One Flew Over the Cuckoo's Nest (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ / Somnium (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
СОРВАТЬ КУШ В СЕН-ТРОПЕ / Princes of Saint Trope (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
INKИноекиноKAPКИНО.АРТ.ПРО
KNTКинотаймNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPNRПионер
PVZGLПро:взглядRSPRay of Sun Pictures
SMKTСамокатVLGВольга
WPWorld Pictures
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 11–14.09
ДРАКУЛА 70 000 000
ЗВЕРОПОЕЗД 50 000 000
ВНИЗ 28 000 000
ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ 20 000 000
ВЫХОД 8 18 000 000
БЕГИ 15 000 000