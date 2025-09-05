Касса четверга: триллер «Вниз» оказался на вершине
Также в топ-3 попала корейская фантастика «Всеведущий читатель»
Лидером чарта за четверг стала новинка – триллер ВНИЗ (CP), который смог заработать 8,8 млн рублей. По итогу уикенда отечественный проект с Егором Кридом и Анфисой Черных может претендовать на 55 млн.
Бронза досталась фантастике ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (VLG). Корейская лента привлекла на старте 3 млн рублей, что может вылиться в 18 млн по итогу недели.
Со пятой строчки чарта начал свой прокат хоррор АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА (EXP). За первый день лента освоила 2,2 млн рублей, что может вылиться в 9 млн к вечеру воскресенья.
На шестом месте расположилась отечественная комедия КОЛБАСА (AK). Картина с Александром Метелкиным и Дмитрием Нагиевым заработала в четверг 2,1 млн рублей и к вечеру воскресенья может привлечь 10 млн.
Девятое место занял комедийный экшн ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ (NKI). Американский проект с Питером Динклэйджем смог положить в свою копилку 1,5 млн рублей. Это может вылиться в 8 млн по итогу уикенда.
Предварительные сборы за четверг 04.09.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 04.09.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 04.09.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ВНИЗ
|CP
|1
|-(1139)
|8 800 000$108 844
|-
|8 800 000$108 844
|55 000 000 $680 272
|2
|ВЫХОД 8
Exit 8
|PVZGL
|2
|-(479)
|4 084 901$50 524
|-50,6%
|66 617 156$828 160
|22 000 000 $272 109
|3
|ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
Omniscient Reader: the Prophecy
|VLG
|1
|-(488)
|2 988 683$36 966
|-
|2 988 683$36 966
|18 000 000 $222 635
|4
|ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
|CP
|2
|-(878)
|2 600 000$32 158
|-71,4%
|75 500 000$938 588
|30 000 000 $371 058
|5
|АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА
Let`s Play in the Woods
|EXP
|1
|-(912)
|2 200 294$27 215
|-
|2 284 894$28 261
|9 000 000 $111 317
|6
|КОЛБАСА
|AK
|1
|-(1644)
|2 133 785$26 392
|-
|2 133 785$26 392
|10 000 000 $123 686
|7
|ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ
Roses
|-
|1
|-(81)
|1 710 506$21 157
|-
|1 710 506$21 157
|-
|8
|СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
|NKI
|2
|-(1883)
|1 553 294$19 212
|-70,5%
|47 002 664$584 320
|12 000 000 $148 423
|9
|ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ
The Toxic Avenger
|NKI
|1
|-(922)
|1 496 190$18 506
|-
|3 269 713$40 442
|8 000 000 $98 949
|10
|ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes
|VLG
|2
|-(211)
|775 043$9 586
|-61,4%
|13 877 641$172 522
|3 500 000 $43 290
|11
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|13
|-(224)
|679 946$8 410
|-71,1%
|816 335 894$10 333 366
|-
|12
|ДИСПЕТЧЕР
Relay
|GF
|3
|-(131)
|631 420$7 810
|-65,9%
|41 893 768$523 018
|-
|13
|СКАЗКИ ТЕМНОГО ЛЕСА. ВОРОЖЕЯ
|RSP
|1
|-(353)
|521 095$6 445
|-
|1 651 824$20 431
|-
|14
|ВЕДЬМИНА ДОСКА
Witchboard
|PRD
|2
|-(204)
|440 017$5 442
|-69,7%
|10 175 349$126 496
|-
|15
|ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
|KNT
|2
|-(200)
|398 521$4 929
|-40,7%
|7 783 888$96 766
|-
|16
|АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
|CP
|5
|-(49)
|387 000$4 787
|-52,6%
|69 100 000$861 703
|-
|17
|ХАЙДИ. МОЯ ХИТРАЯ РЫСЬ
Heidi - Rescue of the Lynx
|TNL
|1
|-(270)
|364 018$4 502
|-
|3 599 788$44 524
|-
|18
|ВЕС ПОБЕДЫ
The Cut
|PRD
|1
|-(150)
|340 956$4 217
|-
|354 348$4 383
|-
|19
|ОДНО ЦЕЛОЕ
Together
|VLG
|6
|-(98)
|289 632$3 582
|-73,2%
|151 872 540$1 855 952
|-
|20
|ПЯТАЧОК. КРОВЬ И ЖЕЛУДИ
Piglet
|KNLG
|1
|-(123)
|266 983$3 302
|-
|320 803$3 968
|-
|21
|ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. ПЕРЕВЫПУСК
Koukaku Kidoutai
|INK
|2
|-(107)
|264 309$3 269
|-79,9%
|11 952 533$148 589
|-
|22
|НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Plein soleil
|ILK
|5
|-(7)
|231 589$2 864
|-
|7 361 094$91 796
|-
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|GF
|Global Film
|ILK
|Иллюзион кино
|INK
|Иноекино
|KNLG
|Кинологистика
|KNT
|Кинотайм
|NKI
|Наше кино
|PRD
|Парадиз
|PVZGL
|Про:взгляд
|RSP
|Ray of Sun Pictures
|TNL
|TenLetters
|VLG
|Вольга