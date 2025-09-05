top banner

Касса четверга: триллер «Вниз» оказался на вершине

Автор: БК
5 сентября 2025

Также в топ-3 попала корейская фантастика «Всеведущий читатель»

Лидером чарта за четверг стала новинка – триллер ВНИЗ (CP), который смог заработать 8,8 млн рублей. По итогу уикенда отечественный проект с Егором Кридом и Анфисой Черных может претендовать на 55 млн.

Бронза досталась фантастике ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (VLG). Корейская лента привлекла на старте 3 млн рублей, что может вылиться в 18 млн по итогу недели.

Со пятой строчки чарта начал свой прокат хоррор АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА (EXP). За первый день лента освоила 2,2 млн рублей, что может вылиться в 9 млн к вечеру воскресенья.

На шестом месте расположилась отечественная комедия КОЛБАСА (AK). Картина с Александром Метелкиным и Дмитрием Нагиевым заработала в четверг 2,1 млн рублей и к вечеру воскресенья может привлечь 10 млн.

Девятое место занял комедийный экшн ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ (NKI). Американский проект с Питером Динклэйджем смог положить в свою копилку 1,5 млн рублей. Это может вылиться в 8 млн по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ

Предварительные сборы за четверг 04.09.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 04.09.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 04.09.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ВНИЗ
 CP 1 -(1139) 8 800 000$108 844 - 8 800 000$108 844 55 000 000 $680 272
2 ВЫХОД 8
Exit 8		 PVZGL 2 -(479) 4 084 901$50 524 -50,6% 66 617 156$828 160 22 000 000 $272 109
3 ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
Omniscient Reader: the Prophecy		 VLG 1 -(488) 2 988 683$36 966 - 2 988 683$36 966 18 000 000 $222 635
4 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
 CP 2 -(878) 2 600 000$32 158 -71,4% 75 500 000$938 588 30 000 000 $371 058
5 АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА
Let`s Play in the Woods		 EXP 1 -(912) 2 200 294$27 215 - 2 284 894$28 261 9 000 000 $111 317
6 КОЛБАСА
 AK 1 -(1644) 2 133 785$26 392 - 2 133 785$26 392 10 000 000 $123 686
7 ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ
Roses		 - 1 -(81) 1 710 506$21 157 - 1 710 506$21 157 -
8 СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
 NKI 2 -(1883) 1 553 294$19 212 -70,5% 47 002 664$584 320 12 000 000 $148 423
9 ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ
The Toxic Avenger		 NKI 1 -(922) 1 496 190$18 506 - 3 269 713$40 442 8 000 000 $98 949
10 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes		 VLG 2 -(211) 775 043$9 586 -61,4% 13 877 641$172 522 3 500 000 $43 290
11 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
 CAO 13 -(224) 679 946$8 410 -71,1% 816 335 894$10 333 366 -
12 ДИСПЕТЧЕР
Relay		 GF 3 -(131) 631 420$7 810 -65,9% 41 893 768$523 018 -
13 СКАЗКИ ТЕМНОГО ЛЕСА. ВОРОЖЕЯ
 RSP 1 -(353) 521 095$6 445 - 1 651 824$20 431 -
14 ВЕДЬМИНА ДОСКА
Witchboard		 PRD 2 -(204) 440 017$5 442 -69,7% 10 175 349$126 496 -
15 ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
 KNT 2 -(200) 398 521$4 929 -40,7% 7 783 888$96 766 -
16 АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
 CP 5 -(49) 387 000$4 787 -52,6% 69 100 000$861 703 -
17 ХАЙДИ. МОЯ ХИТРАЯ РЫСЬ
Heidi - Rescue of the Lynx		 TNL 1 -(270) 364 018$4 502 - 3 599 788$44 524 -
18 ВЕС ПОБЕДЫ
The Cut		 PRD 1 -(150) 340 956$4 217 - 354 348$4 383 -
19 ОДНО ЦЕЛОЕ
Together		 VLG 6 -(98) 289 632$3 582 -73,2% 151 872 540$1 855 952 -
20 ПЯТАЧОК. КРОВЬ И ЖЕЛУДИ
Piglet		 KNLG 1 -(123) 266 983$3 302 - 320 803$3 968 -
21 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. ПЕРЕВЫПУСК
Koukaku Kidoutai		 INK 2 -(107) 264 309$3 269 -79,9% 11 952 533$148 589 -
22 НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Plein soleil		 ILK 5 -(7) 231 589$2 864 - 7 361 094$91 796 -
ИТОГО ТОП-22:
33 158 182 $410 120
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.85 руб.

Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
EXPЭкспонента ФильмGFGlobal Film
ILKИллюзион киноINKИноекино
KNLGКинологистикаKNTКинотайм
NKIНаше киноPRDПарадиз
PVZGLПро:взглядRSPRay of Sun Pictures
TNLTenLettersVLGВольга
Прогноз
Сборов за уикенд 04–07.09
ВНИЗ 60 000 000
ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ 35 000 000
ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ 28 000 000
ВЫХОД 8 22 000 000
СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК 15 000 000
КОЛБАСА 15 000 000